Sonia Ferrer responde a las declaraciones de Escassi sobre su relación: "No tengo nada que decir de Álvaro"

Antes de su expulsión de 'Supervivientes', Makoke no dejaba pasar la oportunidad de sacar su vena de colaboradora televisiva e interrogaba a Álvaro Muñoz Escassi sobre las declaraciones que Sonia Ferrer hizo sobre él tras su polémica ruptura con María José Suárez, cuando el jinete denunció por extorsión a la mujer transexual, Valeri, con la que fue infiel a la modelo.

La presentadora, que mantuvo una mediática relación de varios meses con el sevillano en 2013 tras conocerse en el programa 'Mira quien salta', sorprendía al afirmar que "no querría tenerle como enemigo" porque "no tiene escrúpulos y ha dejado muchos cadáveres por el camino".

Unas declaraciones sobre las que Escassi ha roto su silencio en Honduras, confesando a Makoke que "no entendí nunca" por qué dijo esas cosas sobre él. "De hecho la llamé. No me cogió el teléfono y le mandé un mensaje de audio al que nunca me contestó" reveló, asegurando que a pesar de que actualmene no tienen contacto, tiene "muchísimo cariño" a Sonia por la historia de amor que tuvieron hace más de una década.

"A los dos nos dieron p'al pelo cuando estuvimos juntos. Ella ha vivido el drama que viví yo. Eramos nosotros dos contra el mundo y sufrimos muchísimo, e independientemente de que acabásemos le tengo mucho cariño porque pasamos momentos muy buenos" ha recordado, afirmando que no entiende por qué dijo lo que dijo ya que "a mí no me gustan los malos rollos, y precisamente yo enemigos...".

SONIA FERRER NO QUIERE ENTRAR EN POLÉMICAS

Europa Press ha obtenido en exclusiva las primeras imágenes de Sonia tras las declaraciones de Escassi sobre ella en 'Supervivientes'. La colaboradora ha preferido no entrar en polémicas ni reavivar su enfrentamiento con el jinete y ha optado por no contestarle, dejando claro que "no tengo nada que decir de Álvaro, de verdad".

Muy seria, hablando por teléfono y excusándose con que tiene prisa al llegar tarde a su puesto en 'En boca de todos' por un atasco, la catalana ha hecho oídos sordos a las cariñosas palabras que le ha dedicado el jinete y ha evitado explicar por qué dijo que lo mejor era no tenerle como enemigo. "De verdad, no tengo nada que decir" ha zanjado.