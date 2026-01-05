Los Reyes Magos visitan el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla: “Es el único momento del año en que no podemos decir que no hay suficiente para todos”

Los Reyes Magos visitan a los niños del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. (Hospital Virgen del Rocío)

Apenas pasaban unos minutos de las once de la mañana cuando los Reyes Magos llegaban al Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Como cada año, la apretada agenda de Sus Majestades de Oriente reserva un hueco para saludar a los niños hospitalizados, una visita de Estado que ya es tradición en muchos centros de salud de todo el territorio español.

Los tres Reyes Magos no han querido seguir su viaje oficial sin antes pasar por los hospitales infantiles de la capital andaluza. Nieves Romero Rodríguez, que ha vuelto este año a ser la nueva directora gerente del Virgen del Rocío, esperaba junto a parte del equipo del hospital la llegada de Sus Majestades para darles la bienvenida.

Infobae ha podido hablar con los Reyes Magos, cuyos rostros guardan un impresionante parecido algunos trabajadores jubilados del Hospital. Melchor, que si fuera alguien disfrazado sería Agustina Hervás de la Torre, Jefa de Sección de Trabajo Social, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los niños ingresados, que “han sido todos muy buenos”, asegurando que “los reyes conocen su situación y, aunque no estén en casa, les dejarán sus regalos”.

El rey Gaspar, que si fuera alguien disfrazado sería Ángel Romero Sampedro, de Enfermería, llama a la empatía con los enfermos, especialmente con los más pequeños y sus familias: “Siempre he pensado que nos debemos poner en su lugar y preguntarnos ‘¿que me gustaría a mí que me hicieran si estuviera en esa circunstancia?’ Hay que crear un entorno familiar, más acogedor, para que su estancia en el hospital no sea tan traumática".

El rey Gaspar entregando un regalo en su visita al Hospital Infantil Virgen del Rocío (Cecida Hospital Virgen del Rocío)

Por su parte, el rey Baltasar (que si fuera alguien disfrazado sería José M. de León Carrillo, cirujano de patología mamaria) también ha ofrecido unas declaraciones para Infobae en las que ha querido poner en valor la inocencia de los niños: “La infancia siempre es buena por concepto, son almas limpias y no contaminadas por los problemas que afectan a nuestra sociedad, no comprenden ellos ni sus familiares, por qué les ha tocado vivir esta señalada fiesta con problemas de salud e ingresados en el hospital”.

Ningún niño sin regalo

Sus Majestades han iniciado el recorrido por Oncología Pediátrica, como ya es usual, y continuaron por Observación, ubicada en esa misma planta. Acompañados por su séquito de 25 beduinos, siguieron por Pediatría, Quirófano, UCI hasta llegar a la segunda planta, la azotea sur, donde se encuentra una de las escuelas del hospital. Cada año, más de mil niños menores de 16 años acuden a los colegios habilitados en el centro.

En cada habitación, Melchor, Gaspar y Baltasar, los monarcas más queridos (y con mejor valoración en las encuestas de opinión), han dejado regalos para los niños allí hospitalizados. “Hace mas de 2.000 años, los Reyes Magos fueron guiados por una estrella para conocer a Jesús. Y hoy esa misma estrella nos ha guiado hasta vosotros”, ha añadido Gaspar (o Ángel Romero).

“No permitimos que ningún niño se quede sin regalo”, sentencia en una entrevista para Infobae Miguel Torres, responsable del programa de Navidad del Hospital Virgen del Rocío que este año ha contado con más de 50 actividades. Torres asegura que este “es el único momento del año que no podemos decir que no hay suficiente para todos”. En Navidad es, por tanto, una máxima del hospital: obsequios para todos los niños. “Si no hay para todos, los buscamos, pero no puede haber niño que se quede sin recibir su regalo”.

Los niños, emocionados, intercambian miradas con sus padres y con los Reyes Magos. Los pequeños que pasan estas fechas tan señaladas y especiales para ellos en el Hospital lo hacen “porque no tienen más remedio que estar”, aclara Torres, por lo que con esta visita se intenta durante unas horas “romperles la rutina del hospital”.

Mucho se puede aprender de estos pequeños que no entienden por qué pasan las Navidades ingresados en un hospital, sobre todo “la resiliencia de ellos y sus familiares”, como ha indicado Melchor (o Agustina Hervás). Los tres coinciden en el sentimiento de gran responsabilidad por transmitir la alegría y la ilusión propia de estos días.

Los Reyes Magos antes de entrar al Hospital Infantil Virgen del Rocío (Cedida Hospital Virgen del Rocío)

Los preparativos de una visita real

Hace ocho años que Miguel Torres coordina esta cita tan real como mágica. Un trabajo que comienza en octubre y que no se limita a la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar el 5 de enero, puesto que incluye la visita de los jugadores del Sevilla F.C., superhéroes, coros de campanilleros y conciertos navideños.

Todas estas labores que se han ido desarrollando a lo largo del mes de diciembre resultan, pese a todo el trabajo que hay detrás, en “una cosa muy agradable porque se ve reflejado en la satisfacción de los niños”. Las actividades y los detalles han sido posibles también “gracias a la solidaridad de organizaciones, instituciones y personas”.

La visita del Cartero Real en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (@hospitaluvrocio)

Como es tradición, días antes del 5 de enero, el Cartero Real (función que desempeñó el doctor José Luis Rocha Castilla, Jefe del Servicio de Nefrología del Hospital) se acercó al centro para recoger las cartas de todos los niños. El mensajero acudió acompañado por beduinos, la Asociación Holored Estelar War, los superhéroes de la Asociación “Mar Pozo, por la sonrisa de un niño”, la Asociación Ghostbusters y su equipo de Cazafantasmas y los coros Jesús Cautivo Las Cabezas y Esperanza Cabeceña.

¿Qué han escrito en sus cartas los Reyes Magos?

Como todos los niños, los Reyes Magos también tienen sus propios deseos. Melchor desea “que las situaciones de enfermedad sean lo menos adversas posibles para las personas que las sufran”, así como Gaspar y Baltasar (o José M. de León), quien le pide al año nuevo “mucha salud y felicidad para estos niños y sus familiares y que vuelvan pronto a tener sus vidas normalizadas”.

No obstante, Sus Majestades también se han acordado de los trabajadores del Hospital: “Que se firme un nuevo Estatuto Marco más justo” en el que se reconozca verdaderamente el trabajo de los sanitarios, señalaba Gaspar (o Ángel Romero). Concuerda Melchor (o Agustina Hervás), pidiendo “justicia a sus inquietudes e ilusiones profesionales”.

Gaspar tampoco ha querido perder la oportunidad de desear un 2026 en el que “cesen los conflictos, principalmente los de Ucrania y Palestina, que haya más concordia y menos egoísmo”, así como “que los políticos que nos representan sean mas honestos con la ciudadanía y con ellos mismos”.