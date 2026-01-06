El elegante, pero sobrio, look de la reina Letizia en la Pascua Militar: recupera su capa negra favorita y estrena pendientes

De izquierda a derecha, delante, la princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia durante la ceremonia de la Pascua Militar (EFE/ J.J. Guillén)

El 6 de enero, Día de Reyes, marca no solo el final de las celebraciones navideñas, sino también el inicio de la agenda oficial de los reyes de España. Cada año, esta fecha coincide con la celebración de la Pascua Militar, un acto solemne que se desarrolla en el Palacio Real de Madrid y que congrega a las máximas autoridades del país. Este evento inaugura el año militar y sirve como espacio en el que el soberano, en su condición de mando supremo de las Fuerzas Armadas, pronuncia un discurso institucional y se marcan las principales directrices de la política de Defensa para los meses venideros.

Los reyes Felipe VI y Letizia han estado acompañados de la princesa Leonor, que este año finaliza su formación militar castrense. Tanto el monarca como la heredera han acudido al acto con uniforme militar, mientras que la reina, siguiendo el protocolo, ha optado por un estilismo elegante y sobrio. Para protegerse del intenso frío que se ha registrado en Madrid esta mañana, Letizia ha recuperado su capa negra con cuello de pelo, un diseño de Carolina Herrera que ya ha llevado en ocasiones anteriores.

De izquierda a derecha, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, la princesa Leonor, y la reina Letizia, a su llegada a la ceremonia de la Pascua Militar (EFE/ J.J. Guillén)

Una vez en el Palacio Real, la periodista asturiana ha dejado ver su conjunto completo. Para esta ocasión tan señalada, ha optado por lucir una falda larga negra y una blusa blanca con mangas acampanadas, un look discreto pero sofisticado que combina dos colores que considera un acierto seguro. La elección refleja la costumbre de la reina de vestir de forma reservada en este acto, manteniendo la elegancia sin recargar su imagen, mientras que los tacones bajos que llevaba garantizan comodidad ante el protocolo y las molestias que presenta en su pie izquierdo debido al neuroma de Morton.

Sus llamativos pendientes

La falda incluía una larga abertura trasera, que facilitaba el movimiento dentro del Salón del Trono, mostrando atención a la funcionalidad sin perder formalidad. La que fuera reportera también ha seguido la misma línea con sus complementos. Y es que, a diferencia de otros años, cuando ha sacado algunas valiosas joyas de su colección, esta vez, ha optado por no llevar grandes alhajas.

La princesa Leonor, el rey Felipe VI y la reina Letizia antes de los discursos en el Salón del Trono del Palacio Real en el marco de la ceremonia de la Pascua Militar, un solemne acto castrense que reúne a la cúpula de los tres ejércitos y de la Guardia Civil (EFE/ J.J. Martín)

Así, ha llevado su inseparable anillo de Coreterno y unos originales pendientes, que ha estrenado. Se trata de unas piezas de tres aros asimétricos y unidos por la parte superior, con pequeños brillantes incrustados.

El acto comenzó en el Patio de la Armería, donde los Reyes fueron recibidos por las autoridades presentes, entre ellas Margarita Robles, quien representó al Gobierno en ausencia del presidente Pedro Sánchez, que se encontraba en París para reunirse con Emmanuel Macron sobre la situación en Ucrania. Durante esta primera parte se escucharon salvas de honor y se respetaron todos los rituales protocolarios. Posteriormente, la ceremonia continuó en el interior del Palacio, ofreciendo un respiro frente a las bajas temperaturas exteriores y permitiendo apreciar con detalle la elección de vestuario de la reina.

La Pascua Militar tiene su origen en el reinado de Carlos III, en 1782, como conmemoración de la recuperación de Menorca, y desde entonces se ha consolidado como una cita esencial en el calendario oficial español. El acto simboliza la relación entre la Jefatura del Estado y las Fuerzas Armadas, y congrega a representantes militares, gubernamentales e institucionales. Cada elemento del protocolo, desde los saludos hasta la disposición de los participantes, está cuidadosamente calculado para transmitir respeto y solemnidad.