Cuántos premios puede ganar Frankenstein de Guillermo del Toro en los Critics Choice Awards

Cuántos Critics Choice Awards 2026 podría ganar Guillermo del Toro con Frankenstein. (Infobae México)

La temporada de premios entra en su punto más alto con la inminente entrega de los Critics Choice Awards, una gala que suele anticipar buena parte de lo que ocurrirá en los Oscar.

Este año, la atención está puesta en Frankenstein de Guillermo del Toro, una de las películas más nominadas y con serias posibilidades de llevarse múltiples reconocimientos, según el balance de los premios de los sindicatos y la tendencia de la crítica internacional.

Frankenstein: una de las favoritas de la noche

FRANKENSTEIN. Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

En la 31ª edición de los Critics Choice, Frankenstein figura como la tercera película más nominada, con 11 menciones, sólo por detrás de Sinners (17) y One Battle After Another (14).

La nueva versión del clásico de Mary Shelley dirigida por Del Toro ha destacado tanto en la prensa como en las shortlist de la Academia, consolidando su estatus como contendiente fuerte en la recta final de los premios.

¿Qué dicen los sindicatos sobre las posibilidades de Frankenstein?

FRANKENSTEIN. (L to R) Mia Goth as Elizabeth and Oscar Isaac as Victor Frankenstein in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

El análisis de los premios de los sindicatos —históricamente el mejor termómetro para los Oscar y los Critics Choice— arroja un panorama favorable para Frankenstein en categorías técnicas y artísticas.

La película obtuvo cuatro menciones clave en los gremios de Diseñadores de Vestuario, Maquilladores y Peluqueros, Adaptadores y Compositores.

Además, la shortlist de la Academia la incluye en Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora, Mejor Sonido y Mejores Efectos Visuales.

En temporadas recientes, la correlación entre los ganadores de los sindicatos y los Critics Choice ha sido alta, aunque no infalible. Películas dominantes en estos gremios suelen arrasar también en la ceremonia, especialmente en categorías técnicas.

¿En qué categorías tiene mayores posibilidades de ganar?

Oscar Isaac como Frankenstein. (Cortesía: Netflix)

Si bien Guillermo del Toro compite como Mejor Director, el contexto actual indica que la competencia es muy fuerte, con nombres como Ryan Coogler y Paul Thomas Anderson liderando la conversación. Por lo tanto, es poco probable que Del Toro reciba personalmente el premio a la dirección en esta ocasión.

Las verdaderas oportunidades de triunfo para Frankenstein se concentran en las categorías técnicas, donde la película ha recibido respaldo consistente tanto de los sindicatos como de los críticos. Las posibilidades más sólidas están en:

Mejor Maquillaje

Diseño de Producción

Mejor Vestuario

Además, Jacob Elordi, protagonista de la cinta, podría dar la sorpresa en la categoría de Mejor Actor de Reparto, ya que ha conseguido reconocimientos en varios círculos de críticos durante la temporada.

El pronóstico: ¿cuántos Critics Choice puede ganar Frankenstein?

Critics Choice 2026: Del Toro logra marca histórica con Frankenstein y va por el Oscar. (Instagram)

Con base en el análisis de nominaciones, premios de los sindicatos y la recepción de la crítica, lo más probable es que Frankenstein consiga entre tres y cuatro premios en la ceremonia.

El foco estará en las categorías técnicas, aunque la actuación de Jacob Elordi podría sumar una estatuilla adicional al total de la producción.