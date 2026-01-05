España

Ana Peleteiro revela el sexo de su bebé y desvela el nombre que tendrá: el significado y el motivo de la elección

La atleta olímpica ha compartido un nuevo e íntimo detalle de su esperado embarazo, que se produce cinco meses después de haber sufrido un aborto

Ana Peleteiro en 'El Hormiguero'
Ana Peleteiro en 'El Hormiguero' (Atresmedia)

Ana Peleteiro atraviesa uno de los momentos más luminosos de su vida personal. La deportista gallega, referente del atletismo español, comenzó la Navidad anunciando una noticia que llevaba meses guardando con especial cautela: está embarazada. Un anuncio que llega cargado de simbolismo y emoción, ya que se produce apenas cinco meses después de haber sufrido un aborto, una experiencia que ella misma ha reconocido como uno de los episodios más duros de su vida. Ahora, junto a su marido, el exatleta francés Benjamín Campaoré, mira al futuro con ilusión y esperanza, sabiendo que este 2026 su familia volverá a crecer.

Fiel a la cercanía que mantiene con sus seguidores, Ana ha querido compartir un nuevo paso de este embarazo tan esperado. Lo ha hecho a través de sus redes sociales, donde ha revelado dos de los detalles más especiales para cualquier futura madre: el sexo del bebé y el nombre que ya han elegido para él. Una noticia que ha provocado una oleada de mensajes de cariño y felicitaciones, confirmando el enorme vínculo que la atleta mantiene con su comunidad digital.

En el vídeo que ha publicado, de tono íntimo y muy emotivo, se confirma que la pareja espera un niño. Un dato especialmente significativo para ambos, ya que será el primer hijo varón en común. Ana es madre de Lúa, que nació hace tres años, mientras que Benjamín tiene otras tres hijas de una relación anterior. La llegada de este nuevo bebé completa así una familia numerosa y muy unida, que afronta esta etapa con ilusión renovada.

Ana Peleteiro, embarazada de su
Ana Peleteiro, embarazada de su segundo hijo cinco meses después de perder al bebé que esperaba. (instagram)

Un nombre para dos idiomas

El nombre elegido es León y no ha pasado desapercibido. En las imágenes se puede ver un jersey infantil bordado con una sola palabra, cargada de fuerza y simbolismo. Junto a esa imagen, Ana ha querido dedicarle unas palabras que resumen a la perfección el momento vital que atraviesa: “Te deseamos antes de conocerte, te amamos antes de tocarte y ya has conseguido cambiar nuestro mundo. Eres el latido que faltaba en nuestras vidas”.

La propia deportista ha explicado que el descubrimiento del sexo del bebé fue de lo más inesperado. Según ha contado, inicialmente pensaban que esperaban una niña, pero una situación inesperada les llevó a descubrir que, en realidad, sería un niño. “Fue un shock increíble y maravilloso”, confesaba Ana, reconociendo la ilusión que le hace tener hijos de ambos sexos. Una experiencia que, según ha adelantado, dará para contar una divertida anécdota en el futuro.

Ana Peleteiro ha elegido el
Ana Peleteiro ha elegido el nombre de León para el bebé que está en camino. (Instagram @apeleteirob)

En cuanto al nombre, la elección ha estado muy meditada. Se trata de un nombre corto, de gran personalidad y cada vez más popular, aunque con una larga tradición histórica. Ana ha explicado que querían repetir la fórmula que ya siguieron con su hija mayor: un nombre con raíces culturales claras. En este caso, el origen es francés, en homenaje a la familia paterna, aunque la decisión final pasó por un pequeño debate lingüístico para adaptarlo a la pronunciación española.

La atleta también ha reconocido que encontrar un nombre que funcione bien en distintos idiomas no siempre es fácil. “Cuando mezclas lenguas, acentos y pronunciaciones, todo se complica”, explicaba con naturalidad. Finalmente, optaron por una grafía sencilla que evitara futuras confusiones y que el niño no tuviera que estar dando explicaciones constantemente.

