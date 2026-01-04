España

Torre Sevilla cambia de manos: la gestora Argis se hace con el rascacielos más alto de Andalucía

La gestora refuerza su cartera con un complejo de oficinas, hotel, centro comercial y zonas verdes, en una operación valorada en 132 millones de euros, mientras que el CaixaForum Sevilla queda fuera del acuerdo

El rascacielos Torre Sevilla (Instagram/@roberlast,
El rascacielos Torre Sevilla (Instagram/@roberlast, @torre_sevilla y @photopills)

El 2026 ha empezado con un movimiento estratégico en el mercado inmobiliario. Y es que la gestora de fondos Argis ha adquirido Torre Sevilla. Tras un proceso en el que participaron varios inversores, la transacción se ha cerrado por un importe que ronda los 132 millones de euros. Torre Sevilla, reconocido como el edificio más alto de Andalucía y obra del arquitecto argentino César Pelli, se eleva 185 metros sobre el terreno que en su día ocupó la Expo92.

El complejo, inaugurado en 2018 por CaixaBank, suma 218.000 metros cuadrados construidos y alberga una combinación de oficinas, hotel, centro comercial y aparcamiento subterráneo, además de zonas verdes como el parque Magallanes. La operación, que prevé su cierre definitivo durante el primer trimestre de este año, está supeditada a la separación jurídica del CaixaForum Sevilla, que quedará fuera del acuerdo y continuará siendo propiedad de CaixaBank y gestionado por la Fundación Bancaria “La Caixa”.

Además, el proceso por hacerse con el rascacielos ha sido intenso. Fuentes cercanas a la negociación explicaron al Diario de Sevilla que tanto la Fundación Cajasol como el empresario Tomás Olivo, propietario de cerca del 100% de Unicaja y de numerosos centros comerciales, presentaron buenas ofertas, aunque finalmente desistieron. Olivo propuso 130 millones de euros, pero la irrupción de otros interesados con propuestas superiores lo llevó a retirarse, mientras que la fundación Cajasol se incorporó cuando el proceso de venta ya estaba prácticamente cerrado a favor de Argis.

Polémica, patrimonio y diseño icónico

La propuesta de construir Torre Sevilla surgió a principios de siglo, cuando la ciudad experimentaba una expansión inmobiliaria sin precedentes. Esta iniciativa, liderada por el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y el presidente de Cajasol, Antonio Pulido, suscitó un gran debate social, ya que los sevillanos estaban acostumbrados a una ciudad con perfil horizontal donde nunca se había superado la icónica altura de la Giralda.

La elección de la localización, próxima a la Cartuja y al casco antiguo, desencadenó la reacción de asociaciones que llevaron el debate hasta Icomos, un organismo internacional que asesora a la Unesco. Este organismo, según El Confidencial, puso en duda el posible impacto visual del rascacielos y advirtió sobre posibles repercusiones para el estatus del Patrimonio Mundial del centro histórico de Sevilla.

El mejor bocadillo de Andalucía se come en una pizzería italoargentina en Sevilla: con pan de brioche y caviar de lambrusco.

Pero, pese a la polémica, el proyecto siguió adelante y quedó en manos del arquitecto César Pelli, quien también diseñó la Torre Iberdrola en Bilbao. Entre la gente, el edificio pasó a conocerse como “Torre Pelli”, nombre que todavía emplean muchos sevillanos.

Torre Sevilla: un complejo integral entre oficinas, comercio y cultura

Actualmente, Torre Sevilla cuenta con una ocupación que supera el 95% de su superficie disponible, y constituye un ejemplo de activo inmobiliario consolidado y diversificado. Las primeras 18 plantas, con 31.090 metros cuadrados, están dedicadas a oficinas y cuentan entre sus inquilinos con compañías como Ayesa, Cuatrecasas, Orange, Deloitte, NTT Data, EY, Hays y Sandfire (Matsa). El hotel Eurostar Torre Sevilla, explotado por la cadena Hotusa, ocupa desde la planta 25 hasta la 37 y dispone de 244 habitaciones, teniendo un contrato vigente hasta 2032.

El complejo se completa con el centro comercial Torre Sevilla, que ofrece 26.700 metros cuadrados de Superficie Bruta Alquilable (SBA) y 42.300 metros cuadrados construidos, sumando una amplia oferta de comercios y servicios. El aparcamiento subterráneo, distribuido en tres niveles y explotado por la empresa Saba, dispone de 2.900 plazas para turismos y 200 motocicletas, con las primeras tres horas gratis para los visitantes. Además, bajo el rascacielos se extienden 110.844 metros cuadrados de aparcamiento con 2.800 plazas adicionales para coches y 400 para motos.

En cuanto a su entorno, el parque Magallanes, diseñado por Vázquez Consuegra, cuenta con 40.000 metros cuadrados de superficie verde. Además, la declaración de Zona de Gran Afluencia Turística en 2023 ha permitido la apertura de comercios en domingos y festivos, lo que incrementa el flujo de visitantes y dinamiza la actividad económica de la zona.

La plaza del Triunfo con
La plaza del Triunfo con la Catedral y la Giralda al fondo en Sevilla. (Eduardo Briones / Europa Press)

Argis refuerza su presencia con la adquisición de Torre Sevilla

La gestora Argis, especializada en activos inmobiliarios singulares desde su fundación en 2015 por Alejandro Schuvaks y Carlos Zucchi, gestiona actualmente activos valorados en 1.300 millones de euros, con inversiones de grandes instituciones y family offices tanto nacionales como internacionales. En palabras de Schuvaks, “el acuerdo de adquisición de Torre Sevilla es un hito para el fondo y se alinea plenamente con nuestra estrategia de seleccionar activos con sólidos fundamentales, ya estabilizados y ubicados en áreas urbanas, con una clara proyección futura. Al mismo tiempo, refuerza de forma significativa nuestra plataforma de oficinas y marca un paso relevante en la diversificación de nuestro porfolio con la entrada en el segmento de centros comerciales”.

Para ellos, la integración de Torre Sevilla a su cartera representa un salto cuantitativo y cualitativo, ya que la superficie terciaria bajo gestión de la firma pasará de 20.000 a 120.000 metros cuadrados. En Andalucía, Argis cuenta también como un edificio de 53 estudios y apartamentos gestionados bajo la marca Flipco by Argis, especializada en alquiler flexible para estancias temporales.

Por otro lado, en los últimos años la gestora ha protagonizado operaciones importantes, como la adquisición de 1.000 viviendas a Acciona por 324 millones de euros, la compra de la sede de Manpower en Madrid y la transformación de la antigua sede de Johnson & Johnson en viviendas.

