El Banco de España hace públicos los planos de diez de sus cámaras acorazadas en el contrato para instalar agua nebulizada para apagar incendios

Entrada a la cámara acorazada de la sucursal central del Banco de España en Madrid

Son 5.864 páginas con planos y todos los detalles técnicos. El Banco de España ha hecho públicos en el perfil de contratación información comprometida sobre diez cámaras acorazadas que tiene en varias de sus sucursales repartidas por toda España. Y lo ha hecho en la licitación que ha sacado para poder realizar obras en estas instalaciones y poner un sistema de agua nebulizada que salga del techo y ayude a apagar fuegos en caso de incendios. Las cámaras están ubicadas en las sucursales de A Coruña, Badajoz, Bilbao, Murcia, Oviedo, Palma, Tenerife, València, Valladolid y Zaragoza. La entidad supervisora ha presupuestado este proyecto en 2,65 millones de euros.

El Banco de España, no obstante, asegura que, debido a “la criticidad de la seguridad de estos espacios, se han eliminado ciertas partes en los planos publicados” y que las empresas interesadas en presentarse a la adjudicación tienen que acudir a una presentación de las obras, “a la que habrá que asistir con carácter obligatorio e ineludible, en la que se complementará la información contenida en el pliego de condiciones técnicas, explicando de primera mano todos los condicionantes de los trabajos, y dando una información más extendida de la situación de las cámaras acorazadas dentro de las sucursales y las interferencias con el entorno”. Las reservas de oro se guardan en la cámara acorazada de la sede central del Banco de España, en Madrid, que queda fuera de este contrato.

El resto de cámaras acorazadas de las sucursales mencionadas guardan dinero en efectivo y otros objetos de valor. Todas están dotadas de sistemas de detección de incendios y de instalaciones de extinción manual, además de contar con una red de Bocas de Incendio Equipadas (BIE) en los espacios colindantes. Pero el supervisor bancario ha decidido mejorar su protección, teniendo en cuenta “que la efectividad de las instalaciones de extinción existentes está condicionada por el retardo en la apertura de las puertas de seguridad de estos espacios”, por lo que es “necesario implementar instalaciones de extinción de incendio automáticas en los mismos”, señalan desde el Banco de España.

La sucursal de A Coruña del Banco de España

El proyecto más caro, por ejemplo, es el que se va a llevar a cabo en la cámara acorazada de la sucursal de Palma de Mallorca. El proyecto está presupuestado en 322.315 euros. Y eso que en esta sucursal sí hay instalaciones de extinción automática de incendios por agua nebulizada desde el año 2008. Pero no en la cámara acorazada. El objetivo es, por tanto, llevar este sistema desde las salas de archivo a la cámara. El segundo proyecto más caro (294.571 euros) es el de la sucursal de A Coruña. Aquí pasa lo mismo que en Palma. Hay sistema de agua nebulizada, pero no en la cámara. La obras más barata es la de la sucursal de Valladolid, de 230.257 euros.

Sistemas de alarma

La configuración típica de una instalación de extinción de incendios por agua nebulizada para la protección se compone de una sala en la que se ubican las unidades de bombeo impulsadas por gas (GPU), depósitos de agua, baterías de cilindros de nitrógeno como agente impulsor, baterías de cilindros de agua, red de tuberías, valvulería, boquillas nebulizadoras, elementos de control e instalación eléctrica auxiliar. La instalación detección de incendios asociada a la instalación de agua nebulizada está compuesta por sistemas de detección precoz por aspiración de humos. Los diez proyectos de obras que se pueden consultar en el perfil del contratante incluyen planos detallados de las sucursales, de las cámaras en concreto e incluso detalles sobre los sistemas de alarma.

El edificio permitirá conocer su acervo artístico, archivos, biblioteca histórica y obras de Goya, mezclando cultura, historia económica y tradiciones artesanales con su función financiera.

El objetivo de las obras también es sustituir el equipo de bombeo existente y el depósito donde se almacena al agua, para garantizar la autonomía del sistema durante 60 minutos (el tiempo que el líquido debe salir de los aspersores del techo para apagar posibles fuegos), tal y como establece la normativa existente. En todas las sucursales se sustituirá el depósito existente por uno de 2.500 litros de capacidad.

La cámara más antigua es la llamada Cámara del Oro que el Banco de España tiene en su sede principal, en Madrid. Fue construida siguiendo el proyecto de 1932, realizado por el arquitecto José Yárnoz. Se cimentó a 35 metros de profundidad. Las puertas acorazadas que bloquean los accesos pesan varias toneladas, y fueron traídas desde Estados Unidos, donde habían sido construidas por la firma Coffres-Forts York, proveedora de las puertas acorazadas de importantes instituciones financieras del mundo, entre ellas la de la Reserva Federal de Nueva York. Uno de los elementos más característicos es el pozo de entrada que podría inundarse con agua en caso de necesidad, impidiendo completamente el acceso a la cámara. Nunca ha hecho falta utilizarlo.