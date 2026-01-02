El Banco de España confirma que el Euríbor cerró 2025 en el 2,267%

Los analistas del mercados financieros han señalado que, aunque el Euríbor ha moderado sus movimientos, las previsiones actuales apuntan a una estabilidad en los tipos de interés y descartan fluctuaciones significativas a corto plazo. Según reportó el Banco de España, el Euríbor cerró el año 2025 en 2,267%, dato que implica su quinta subida consecutiva mensual, pero con un incremento moderado respecto al mes anterior.

Tal como informó el Banco de España, la media definitiva de diciembre situó el índice en 2,267%, tan solo 0,05 puntos porcentuales por encima del 2,217% registrado en noviembre. Esta tendencia al alza, aunque menos intensa que en ejercicios previos, confirma la continuidad de aumentos mensuales. Comparado con el cierre de diciembre de 2024, que marcó 2,436%, el dato supone un descenso de 0,169 puntos porcentuales, lo que favorece la revisión anual de las cuotas de hipotecas variables.

El medio también detalló que quienes tengan contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más Euríbor y con revisión en diciembre, verán reducida su cuota mensual en aproximadamente 14 euros, lo que representa un ahorro anual próximo a los 168 euros. Estos datos proporcionan cierto alivio a los titulares de préstamos indexados al Euríbor, quienes han enfrentado repuntes considerables en años recientes.

Laura Martínez, portavoz de la entidad iAhorro, explicó que la reciente evolución del índice “da más visibilidad al mercado hipotecario, aunque también ha supuesto una cierta decepción para quienes esperaban descensos mucho más acusados”. Martínez subrayó el perfil menos volátil del Euríbor respecto a ejercicios anteriores. Por su parte, Pablo Vega, experto del comparador Roams, remarcó para el Banco de España que, siempre que la inflación permanezca bajo control, no existen fundamentos sólidos para anticipar una subida de tipos, y aconsejó mantener la calma ante especulaciones sobre una posible divergencia entre el Euríbor y el tipo oficial.

En las proyecciones de los próximos meses, Diego Barnuevo, analista de Ebury, sostuvo que es improbable que se produzcan “movimientos agresivos” en los primeros compases de 2026. Barnuevo advirtió que sólo si el consenso del mercado sobre subidas en 2027 se consolida, podría verse margen para que el Euríbor repunte durante el año 2026. No obstante, indicó que resulta prematuro y especulativo pronosticar decisiones del Banco Central Europeo más allá de 2026, según recogió el Banco de España.

A lo largo del año 2025, el BCE mantuvo una estrategia de prudencia, fijando los tipos en el 2% mientras evaluaba si la desaceleración inflacionaria respondía a factores estructurales o era únicamente coyuntural, según expusieron los expertos del comparador Kelisto al medio. Esta política contuvo tanto nuevas alzas de tipos como la posibilidad de recortes rápidos, manteniendo el Euríbor en niveles históricos elevados pero sin variaciones pronunciadas. Los analistas citados por el Banco de España expusieron que esta postura dio cierta previsibilidad a los mercados, aunque limitó las expectativas de descensos en el corto plazo.

Adicionalmente, el Banco de España informó sobre otros índices relevantes para el mercado hipotecario. El Míbor, que sigue siendo el tipo de referencia para operaciones anteriores al 1 de enero de 2000, igualó en noviembre el dato del Euríbor, cerrando también en 2,267%. Otros tipos de interés oficiales mostraron niveles menores: el Euríbor a una semana marcó 1,918%, el de un mes 1,915%, el de tres meses 2,048% y el de seis meses 2,139%.

El banco central difundió también los datos del tipo de interés a corto plazo del dinero, conocido como euroSTR, calculado como el interés medio compuesto en distintos plazos y publicado por el BCE. Según detalló el Banco de España, el euroSTR a una semana se situó en 1,928%, a un mes en 1,931%, a tres meses en 1,933%, a seis meses en 1,935% y a un año en 2,208%. Estos valores ofrecen un marco adicional de referencia sobre el coste financiero en operaciones a corto y medio plazo dentro de la eurozona.

En conjunto, estas cifras y valoraciones de expertos recogidas por el Banco de España retratan un entorno de tipos estables para los próximos meses, en el que las hipotecas variables presentan descensos limitados en sus cuotas, mientras la política monetaria europea se mantiene a la espera de nuevos datos sobre la evolución de la inflación y otros indicadores económicos relevantes.