España

Abascal, tras acoger a Meloni en su casa: “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo a una gran amiga”

Los líderes de extrema derecha muestran complicidad después de que Vox se saliera en 2024 del grupo Parlamento Europeo que compartía con la italiana para anexionarse a Patriots junto a la francesa Marine Le Pen y el húngaro Viktor Orbán

El presidente de Vox, Santiago
El presidente de Vox, Santiago Abascal, en su residencia junto a la primera ministra italiana, Georgia Meloni a 3 de enero de 2026. (X/@Santi_ABASCAL)

La primera ministra italiana, Georgia Meloni, ha pasado los primeros días de 2026 en la residencia del presidente de Vox, Santiago Abascal. Así lo ha compartido a través de sus redes sociales el líder de extrema derecha. “Ha sido un orgullo comenzar el año nuevo recibiendo en casa a una gran amiga -y aún más grande piloto-, que está cambiando Italia y el mundo”, ha comentado a través de su cuenta de X, junto a un video y varias imágenes en las que muestran complicidad y cercanía.

En el video que ha publicado, se les ve en un vehículo rojo bromeando. Abascal aparece en el asiento del copiloto y Meloni al volante. La líder de Fratelli d’Italia también aparece junto a la familia del español en un salón y sostiene sobre sus brazos al hijo de Abascal. En otra de las imágenes también se muestra junto a la mujer del político español.

La presidenta Meloni sostiene al
La presidenta Meloni sostiene al hijo de Abascal. (X/@Santi_ABASCAL)

Un guiño de complicidad tras la unión de Vox a Patriots

La relación entre Vox y Fratelli d’Italia ha estado bajo la lupa mediática desde julio de 2024. Fue entonces cuando el partido liderado por Abascal anunció que abandonaba el grupo ECR (Conservadores y Reformistas Europeos) del Parlamento Europeo para unirse a Patriots. Con aquel movimiento, se alineaba con otras figuras de extrema derecha como la francesa Marine Le Pen y el húngaro Viktor Orbán, pero dejaba de lado a Meloni. Tras esto, surgieron dudas sobre la solidez de su relación que ha tratado de disipar con este encuentro y estas imágenes, pero sin ningún tipo de comunicado firme al respecto más allá de los gestos de complicidad entre ambos.

