Sebastián Ramírez, abogado: “Desde hoy, gafas y lentillas serán gratis para menores de 16 años”

Sebastián Ramírez, abogado, habla sobre las gafas y lentillas (Composición Infobae)

El Gobierno ha activado el Plan Veo, que permite a los menores de dieciséis años acceder a gafas y lentillas sin coste hasta un máximo de 100 euros. La medida, enmarcada en la estrategia nacional para la protección de la salud visual infantil, tiene como objetivo principal cubrir una necesidad reconocida por profesionales sanitarios y familias, ante el impacto económico que supone la adquisición de productos ópticos.

Según la información publicada por el Ministerio de Sanidad, la cobertura solo se aplica en establecimientos adheridos y requiere la presentación de una prescripción médica que justifique la corrección visual.

El anuncio ha cobrado notoriedad luego de que Sebastián Ramírez, abogado especializado en derecho social, difundiera en su cuenta de TikTok (@leyesconsebas) los detalles sobre el funcionamiento de este beneficio.

Cien euros para menores de 16 años

Ramírez afirmó que “desde hoy, gafas y lentillas serán totalmente gratis” para quienes no hayan cumplido los dieciséis años, remarcando la trascendencia social que implica el acceso universal a la salud visual. El abogado aclaró que “es hasta un límite de cien euros”, de modo que si el importe de la compra supera esa cantidad, la diferencia corre a cargo de la familia.

Ramírez subrayó la importancia del Plan Veo como respuesta a una demanda recurrente de los hogares. “Es para todos los menores de dieciséis años, pero tiene algunas especificaciones”, explicó en su vídeo, sin detallar el conjunto completo de requisitos. A pesar de ello, insistió en el carácter inclusivo de la política y la catalogó como “una medida más que solicitada por muchísimas familias”.

Cartel indicativo sobre el Plan VEO(Europa Press)

Para el abogado, la ayuda representa un alivio ante el elevado precio de las soluciones ópticas. “Como todos sabréis, las gafas y las lentillas son productos de primera necesidad y son un coste muy elevado para muchas familias”, sostuvo.

De acuerdo con la información oficial, el Plan Veo contempla una ayuda anual de hasta 100 euros por beneficiario, destinada a la compra de gafas graduadas, monturas básicas y lentes de contacto, así como a las soluciones de mantenimiento necesarias para un periodo de doce meses.

Requisitos necesarios

El acceso exige una receta expedida por un profesional sanitario, en la que se justifique el defecto de refracción que motiva la adquisición. La gestión del beneficio se realiza directamente en las ópticas que participan en el programa, donde se descuenta la cantidad aprobada del precio final. Si el coste total resulta inferior al límite establecido, la familia no debe realizar ningún pago adicional.

La medida se dirige a menores con derecho a la atención sanitaria pública o integrados en mutualidades como MUFACE, MUGEJU o ISFAS. Para tramitar la solicitud, las familias deben presentar el documento nacional de identidad del menor, el justificante de cobertura sanitaria, el documento de tutela y la prescripción médica. El Gobierno ha fijado la vigencia de esta política hasta el 31 de diciembre de 2026.

Las 10 preguntas sobre Muface y los planes de Sanidad: ¿qué pasará con el millón y medio de funcionarios afectados?

El Plan Veo busca garantizar el acceso a la corrección visual, cubriendo productos básicos para la salud ocular en un contexto de dificultades económicas para numerosos hogares. La información sobre ópticas adheridas y requisitos se encuentra disponible en la página oficial del Ministerio de Sanidad . El Ejecutivo ha subrayado que esta iniciativa pretende que ningún menor quede excluido del tratamiento óptico necesario por motivos económicos.