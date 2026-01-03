El intenso 2025 de la realeza europea: bebés, recuperaciones, bodas y escándalos que marcaron el año

La realeza europea ha vivido un año lleno de noticias buenas y malas. (Fotomontaje)

El año 2025 ha sido cualquier cosa menos tranquilo para las casas reales europeas. Buenas noticias, momentos históricos y también polémicas han marcado 12 meses de titulares constantes. Desde la esperada recuperación de la princesa Kate y del rey Carlos III hasta la llegada de nuevos bebés, pasando por cambios de trono, bodas de alto perfil y despedidas dolorosas, la realeza ha vuelto a demostrar que, detrás de las coronas, son humanos.

Uno de los grandes alivios del año llegó desde el Reino Unido. La princesa Kate anunció en enero que su cáncer se encontraba en remisión, una noticia que devolvió la calma a la familia Windsor y a una opinión pública pendiente de su evolución desde hacía meses. Su regreso progresivo a la agenda oficial fue recibido con entusiasmo y simbolizó la vuelta a la normalidad. A esta buena noticia se sumó la evolución positiva del rey Carlos III, cuya respuesta favorable al tratamiento médico reforzó el optimismo en Buckingham.

Este clima de esperanza se vio reforzado por un gesto inesperado pero muy significativo: el reencuentro entre el príncipe Harry y su padre tras más de un año de distanciamiento. Un simple té bastó para alimentar las especulaciones sobre una posible reconciliación y abrió la puerta a una etapa menos tensa dentro de la familia real británica.

Kate Middleton reaparece para confirmar que ha terminado la quimioterapia.

Meses llenos de bienvenidas y primeras veces

El 2025 también ha sido un año especialmente fértil para la realeza. Los nacimientos han llenado de alegría varios palacios europeos. En Reino Unido, la princesa Beatriz y Edoardo Mapelli Mozzi dieron la bienvenida a su segunda hija, Athena Elizabeth Rose. En Suecia, el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía celebraron la llegada de su cuarta hija, la princesa Inés, un acontecimiento vivido con gran entusiasmo tanto dentro como fuera del país.

Mónaco tampoco se quedó atrás. Beatrice Borromeo y Pierre Casiraghi ampliaron la familia con el nacimiento de su tercera hija, Bianca Caroline Marta. Y, aunque en los Países Bajos no hubo bebé, sí una nueva incorporación muy querida: el cachorro de labrador Jagger se convirtió en el nuevo compañero de la reina Máxima y el rey Guillermo, conquistando rápidamente a los seguidores de la monarquía.

Luxemburgo y su momento histórico

Guillermo, que fue proclamado nuevo gran duque de Luxemburgo. (Europa Press)

El relevo generacional fue otro de los grandes protagonistas del año. Luxemburgo vivió un momento histórico cuando el gran duque Enrique abdicó en favor de su hijo Guillermo, que fue proclamado nuevo gran duque en una solemne ceremonia internacional. Junto a él, su esposa Stéphanie asumió el papel de gran duquesa, marcando el inicio de una nueva etapa para el país.

Entre viajes y actos institucionales, también hubo espacio para el recuerdo. La visita de la reina Silvia de Suecia a Múnich, donde recibió la Medalla Social de Baviera, dejó uno de los momentos más emotivos del año cuando recordó que fue en los Juegos Olímpicos de 1972 donde conoció al rey Carlos Gustavo, quien después sería su esposo.

El amor también tuvo su lugar en el calendario real. Varias bodas de alto perfil marcaron el año, como la de la princesa María Carolina de Liechtenstein con Leopoldo Maduro Vollmer, el enlace de Nikolaos de Grecia con Chrysí Vardinogiánni o la boda del príncipe Peter von Sayn-Wittgenstein-Berleburg con Yurina Hattori-Roche, celebrada incluso con festejos en Japón.

Marius Borg, la oveja negra de la casa real noruega

ARCHIVO - Marius Borg Hoiby de Noruega y la princesa heredera Mette-Marit en Oslo, 16 de junio de 2022. (Lise Aserud/NTB via AP, archivo)

Pero no todo han sido celebraciones. Las polémicas volvieron a sacudir a la realeza. En Noruega, Marius Borg Høiby volvió al foco mediático tras la presentación de numerosos cargos judiciales en su contra, una situación especialmente delicada para la princesa heredera Mette-Marit, que además continúa afrontando problemas de salud.

Por otro lado, en el Reino Unido, el expríncipe Andrés sufrió el golpe definitivo a su imagen pública al perder todos sus títulos oficiales.

El año se cerró con varias despedidas que dejaron huella. Murieron la duquesa de Kent, Katharine, a los 92 años; Marianne Bernadotte, condesa de Wisborg, a los 100; y la reina madre Sirikit de Tailandia, figuras históricas cuya ausencia marcó el final de un 2025 tan intenso como inolvidable.