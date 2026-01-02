Hisdesat activa un plan de contingencia tras impactar una partícula en un satélite militar

Satélite Spainsat NG desarrollado por Airbus y Thales Alenia Space para Hisdesat (HISDESAT)

El operador español de satélites, Hisdesat, ha puesto en marcha un plan de contingencia tras el impacto de una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II, con el objetivo de evitar cualquier afectación para el Ministerio de Defensa y sus otros clientes, según informó Indra este viernes en un comunicado recogido por EFE.

La incidencia ha activado el análisis del equipo técnico para evaluar la magnitud de los daños, con la opción de que el satélite sea sustituido “en el menor plazo posible”, según precisó Indra, socio mayoritario de Hisdesat. Pese a lo ocurrido, la compañía subrayó que sus capacidades operativas no se han visto afectadas y que mantiene su compromiso con los objetivos del programa SpainSat NG II.

El Ministerio de Defensa aclaró que el “incidente fortuito” no ha alterado la operatividad de las comunicaciones, ya que la cobertura continúa “plenamente garantizada” gracias a la combinación del actual satélite SpainSat y del primero de los satélites de nueva generación, el SpainSat NG I, que comenzó a operar hace un año. El propio Ministerio confirmó que fue “debidamente informado del suceso”, sin que se produjera impacto alguno en las operaciones de las Fuerzas Armadas.

Inicios del satélite

El SpainSat NG II se lanzó el 23 de octubre desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) y sufrió el daño mientras alcanzaba su posición final a 50.000 kilómetros de la Tierra. El satélite, junto al SpainSat NG I —lanzado en enero de 2025—, forma un sistema gemelo con una inversión total superior a los 2.000 millones de euros, destinado a reforzar las comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas y países aliados en las próximas décadas.

Además, el Ministerio de Defensa advirtió que, en caso necesario, exigirá la construcción de un tercer satélite para reemplazar el SpainSat NG II a la mayor brevedad. El SpainSat NG II forma parte de una nueva generación de satélites de comunicaciones gubernamentales diseñados para proporcionar servicios avanzados de transmisión de datos, voz y vídeo de alta seguridad.

Estos satélites cuentan con tecnologías que permiten la protección frente a interferencias, ciberataques y amenazas externas, lo que los convierte en una herramienta estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

Riesgos de un impacto de partículas espaciales

El impacto de partículas espaciales, como micrometeoritos o fragmentos de basura espacial, representa uno de los principales riesgos para los satélites en órbita. Este tipo de incidentes ha llevado a las agencias espaciales y operadores a desarrollar protocolos estrictos de monitorización y respuesta rápida para minimizar cualquier posible interrupción en los servicios críticos.

El programa SpainSat NG, impulsado por un consorcio de empresas españolas lideradas por Hisdesat e Indra, ha supuesto un avance tecnológico significativo para la industria aeroespacial nacional. La colaboración público-privada ha permitido el desarrollo de capacidades autónomas en materia de comunicaciones seguras, reforzando la soberanía tecnológica del país y la integración con los sistemas aliados de la OTAN y la Unión Europea.

La continuidad de las comunicaciones seguras resulta fundamental para el despliegue de misiones internacionales, operaciones humanitarias y tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La rápida respuesta ante el incidente busca garantizar que estas capacidades permanezcan disponibles en todo momento para las Fuerzas Armadas y las autoridades gubernamentales.