España

Hisdesat activa un plan de contingencia tras impactar una partícula en un satélite militar

La cobertura de comunicaciones para Defensa y sus aliados sigue asegurada tras el incidente con el SpainSat NG II

Guardar
Satélite Spainsat NG desarrollado por
Satélite Spainsat NG desarrollado por Airbus y Thales Alenia Space para Hisdesat (HISDESAT)

El operador español de satélites, Hisdesat, ha puesto en marcha un plan de contingencia tras el impacto de una partícula espacial en el satélite SpainSat NG II, con el objetivo de evitar cualquier afectación para el Ministerio de Defensa y sus otros clientes, según informó Indra este viernes en un comunicado recogido por EFE.

La incidencia ha activado el análisis del equipo técnico para evaluar la magnitud de los daños, con la opción de que el satélite sea sustituido “en el menor plazo posible”, según precisó Indra, socio mayoritario de Hisdesat. Pese a lo ocurrido, la compañía subrayó que sus capacidades operativas no se han visto afectadas y que mantiene su compromiso con los objetivos del programa SpainSat NG II.

El Ministerio de Defensa aclaró que el “incidente fortuito” no ha alterado la operatividad de las comunicaciones, ya que la cobertura continúa “plenamente garantizada” gracias a la combinación del actual satélite SpainSat y del primero de los satélites de nueva generación, el SpainSat NG I, que comenzó a operar hace un año. El propio Ministerio confirmó que fue “debidamente informado del suceso”, sin que se produjera impacto alguno en las operaciones de las Fuerzas Armadas.

Inicios del satélite

El SpainSat NG II se lanzó el 23 de octubre desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) y sufrió el daño mientras alcanzaba su posición final a 50.000 kilómetros de la Tierra. El satélite, junto al SpainSat NG I —lanzado en enero de 2025—, forma un sistema gemelo con una inversión total superior a los 2.000 millones de euros, destinado a reforzar las comunicaciones seguras de las Fuerzas Armadas y países aliados en las próximas décadas.

Lanzamiento del satélite (Europa Press)
Lanzamiento del satélite (Europa Press)

Además, el Ministerio de Defensa advirtió que, en caso necesario, exigirá la construcción de un tercer satélite para reemplazar el SpainSat NG II a la mayor brevedad. El SpainSat NG II forma parte de una nueva generación de satélites de comunicaciones gubernamentales diseñados para proporcionar servicios avanzados de transmisión de datos, voz y vídeo de alta seguridad.

Estos satélites cuentan con tecnologías que permiten la protección frente a interferencias, ciberataques y amenazas externas, lo que los convierte en una herramienta estratégica en el ámbito de la defensa y la seguridad nacional.

Riesgos de un impacto de partículas espaciales

El impacto de partículas espaciales, como micrometeoritos o fragmentos de basura espacial, representa uno de los principales riesgos para los satélites en órbita. Este tipo de incidentes ha llevado a las agencias espaciales y operadores a desarrollar protocolos estrictos de monitorización y respuesta rápida para minimizar cualquier posible interrupción en los servicios críticos.

El programa SpainSat NG, impulsado por un consorcio de empresas españolas lideradas por Hisdesat e Indra, ha supuesto un avance tecnológico significativo para la industria aeroespacial nacional. La colaboración público-privada ha permitido el desarrollo de capacidades autónomas en materia de comunicaciones seguras, reforzando la soberanía tecnológica del país y la integración con los sistemas aliados de la OTAN y la Unión Europea.

Despega hacia el espacio el nuevo satélite del Ejército español: lanzado con éxito el Spainsat NG I.

La continuidad de las comunicaciones seguras resulta fundamental para el despliegue de misiones internacionales, operaciones humanitarias y tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. La rápida respuesta ante el incidente busca garantizar que estas capacidades permanezcan disponibles en todo momento para las Fuerzas Armadas y las autoridades gubernamentales.

Temas Relacionados

HisdesatIndraSatélitesEspacioMinisterio de Defensa EspañaFuerzas Armadas EspañaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

Así fueron los mensajes textuales entre Feijóo y Mazón la noche de la dana: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando”

La conversación privada entre ambos dirigentes, ahora incorporada al sumario judicial, expone la tensión y las dificultades en la gestión de la emergencia en Valencia

Así fueron los mensajes textuales

Resultados del Super Once del 2 enero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Super Once del

Kiko Rivera se muestra arrepentido de hacer pública su nueva relación y estalla contra la prensa: “¡No es normal, tío!"

El hijo de Isabel Pantoja hizo pública su relación con Lola García en sus redes sociales, pero, tan solo un par de días después, parece que no ha podido aguantar la presión mediática

Kiko Rivera se muestra arrepentido

‘Más que rivales’, el libro en el que se basa la serie de la que todo el mundo habla llegará a España en los próximos meses

La ficción de romance homoerótica se ha consagrado como uno de los fenómenos culturales de los últimos meses

‘Más que rivales’, el libro
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así fueron los mensajes textuales

Así fueron los mensajes textuales entre Feijóo y Mazón la noche de la dana: “Estamos desbordados, no sabemos lo que está pasando”

Ayuso busca privatizar el segundo servicio médico del principal hospital de Vallecas: primero fue la unidad de dolor y ahora las pruebas digestivas

Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El alcalde de Almussafes, expulsado del PSOE por acoso sexual y laboral, replica al partido que presentará pruebas contra las denuncias en su contra

El ministerio de Igualdad, que tiene 13 asesores, paga a la universidad Carlos III para que le diga cómo está la legislación europea en materia de prostitución

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Resultados del Super Once del 2 enero

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Las pensiones de los nuevos jubilados se calcularán a partir de este año sin contar los dos peores meses de cotización

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces

Beatriz Gómez Hermosilla, ocho veces campeona de España en tiro con arco y primera policía del país condecorada por el Servicio Secreto de Estados Unidos

Sergio Ramos da el paso y lidera una oferta para comprar la totalidad del Sevilla FC

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”