Feijóo envía a la jueza de Catarroja sus WhatsApps con Mazón el día de la DANA: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia, Comunidad Valenciana (España). (Jorge Gil - Europa Press)

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha enviado a la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra otra acta notarial de WhatsApps que mantuvo con el que para entonces era president de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024, cuando la DANA arrasó parte de la autonomía y dejó 230 muertos. Esta nueva tandas de mensajes se produce más de una semana después de que Feijóo enviara a la magistrada los mensajes que recibió de Mazón, pero no los que él le mandó, como criticó la oposición valenciana. El líder popular está llamado a declarar el próximo 9 de enero, aunque lo hará vía telemática.

En esta nueva hornada de WhatsApps, a los que ha tenido acceso Europa Press, Feijóo pregunta a Mazón si el Gobierno le ha llamado y confía en que le esté prestando ayuda. A las 19.59 horas, le escribió un segundo mensaje: “Lidera informativamente como hiciste con el incendio”, para volver a insistir: “Lleva la iniciativa de comunicación... Es la clave. Los alcaldes, diputaciones, coordinados y con la gente y tú informando”, le escribió Feijóo sobre las 20 horas.

En la tanda de mensajes que el popular presentó a la magistrada el día de Nochebuena, el primer WhatsApp que recibió del presidente valenciano fue a las 20.08 horas, mientras que ahora el primero, emitido por Feijóo, arranca a las 19.59. Ante el motivo por el que el gallego no envió la conversación íntegra, alegó que la magistrada no se los había pedido.

Noticia en ampliación