Quién es Josie, el cerebro que se esconde detrás de los vestidos de Cristina Pedroche en las Campanadas: su caserón del siglo XVIII y su enfermedad

Josie posa en el photocall de la XVIII edición de los Premios Escaparates, a 14 de septiembre de 2024, en Sevilla (España). (EUROPA PRESS).

La expectación por descubrir el vestido que Cristina Pedroche lucirá este 31 de diciembre alcanza niveles históricos. No solo porque la presentadora de Vallecas celebra 12 años al frente de las Campanadas en Atresmedia, sino porque cada una de esas doce apariciones ha estado marcada por la creatividad y el talento de Josie, su estilista y mano derecha en once de ellas. Para ambos, este 2025 es un año especial: la complicidad profesional se ha convertido en un hito televisivo y social que define la Nochevieja española.

José Luis Fernández-Pacheco Gallego, más conocido como Josie, nació en 1980 en Manzanares, Ciudad Real. Creció junto a sus dos hermanos en una familia acomodada y, a los 18 años, se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III. Sin embargo, su vocación por la moda y el estilo lo llevó a completar su formación con un máster de Vogue y cursos en Central Saint Martins de Londres, lo que le permitió colaborar con algunas de las principales revistas del sector, como Glamour, Vogue, Harper’s Bazaar, ICON o Esquire.

La televisión se convirtió en su gran escaparate. Su primer paso en la pequeña pantalla fue como profesor en Supermodelo en 2008. Más tarde presentó El armario de Josie y, desde 2014, colabora en Zapeando, espacio que comparte con Cristina Pedroche y que se convirtió en el origen de la alianza que transformaría las Campanadas en un fenómeno mediático. En 2020, su participación en MasterChef Celebrity le otorgó visibilidad masiva, convirtiéndose en uno de los concursantes más comentados y ganando el corazón del público a pesar de no llegar a la final. Además, fue uno de los favoritos en Tu cara me suena 10 gracias a sus imitaciones de artistas como Madonna o Villano Antillano.

Josie no solo ha marcado tendencia con los icónicos vestidos de Pedroche, sino que ha convertido cada Nochevieja en un evento esperado con ganas y entusiasmo por millones de espectadores. Su relación profesional con Pedroche se ha consolidado como una dupla perfecta, donde cada look no solo es una propuesta estética, sino un mensaje que refleja cultura, actualidad y, en ocasiones, compromiso social.

Cristina Pedroche. (Instagram)

Su hogar en su pueblo

Fuera de la televisión, Josie ha desplegado su talento en otros campos. Recientemente, presentó en Architectural Digest su proyecto más ambicioso: la restauración de un caserón del siglo XVIII en Manzanares, bautizado como Villa Josie. Durante tres años, el estilista ha transformado la propiedad en un espacio que combina lo clásico y lo contemporáneo, un laboratorio creativo donde conviven oficios tradicionales, diseño contemporáneo y arte en constante evolución.

“Recuperar una casa de 300 años tiene algo romántico, incluso quijotesco”, confesó. Su villa solariega se ha convertido en un manifiesto estético, un lugar vivo donde tradición y modernidad dialogan y donde recibe inspiración para sus proyectos artísticos y televisivos.

La casa de Josie en la Portada de AD (ARCHITECTURAL DIGEST)

Una enfermedad desafiante

No todo ha sido éxito en la vida de Josie. En 2023 reveló haber sufrido una insuficiencia suprarrenal, un trastorno poco común que afecta la producción de hormonas esenciales para el organismo. “Esta enfermedad casi me cuesta la vida”, reconoció en Zapeando tras su recuperación, durante la cual ganó 11 kilos y enfrentó serios problemas de salud. A pesar del desafío, logró retomar su carrera y participó en Bailando con las estrellas en 2024, donde demostró su resiliencia y valentía al enfrentar un terreno completamente nuevo: la danza.