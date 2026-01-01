España

Mercadona, DIA, Carrefour o Ahorramás: qué supermercados abren este 1 de enero de 2026

Las políticas de apertura en Año Nuevo varían según la cadena, el formato de tienda y la ubicación

Guardar
Un trabajador de Mercadona en
Un trabajador de Mercadona en la sección de frutas y verduras (Óscar Garrido Serra / Mercadona)

El festivo de Año Nuevo marca uno de los días con mayores restricciones comerciales del año en toda España. Muchos supermercados modifican o directamente suspenden su actividad habitual. El cierre es mayoritario, aunque no se aplica por igual a todas las cadenas de alimentación ni a todos los formatos de tienda, por lo que es necesario analizar caso por caso.

Mercadona, por ejemplo, aplica una política estricta de cierre en domingos y festivos, por lo que no contempla la apertura de sus establecimientos el 1 de enero, como viene ocurriendo en años anteriores.

Una estrategia similar adoptan cadenas como Lidl, DIA, Alcampo o Ahorramás. Aunque algunas de estas cadenas sí abren en determinados festivos a lo largo del año, el 1 de enero suele quedar fuera de su calendario comercial ordinario. En consecuencia, casi todos sus supermercados permanecen cerrados durante esta jornada, especialmente en aquellas comunidades y municipios con una regulación más restrictiva del comercio en días festivos.

En el caso de Ahorramás, la actividad se concentra en la víspera, con aperturas limitadas y horarios reducidos el 31 de diciembre, mientras que el primer día del año las tiendas bajan la persiana. DIA, por su parte, mantiene el cierre tanto en Nochevieja como en Año Nuevo en la mayoría de sus establecimientos.

Fachada de un Carrefour Express
Fachada de un Carrefour Express (Lionel Barbe / Europa Press)

Carrefour y la diversidad de formatos

Carrefour opera con distintos tipos de tiendas, lo que hace que su situación sea algo diferente. Hipermercados, supermercados Carrefour Market y tiendas de proximidad Carrefour Express no comparten siempre la misma política de cierre y apertura, por lo que no todas siguen el mismo horario en una jornada festiva como el 1 de enero.

Aun así, la norma general también es el cierre. Los hipermercados y los supermercados de mayor tamaño permanecen cerrados, mientras que las posibles aperturas se limitan a casos muy concretos, principalmente en tiendas de pequeño formato y en ubicaciones como estaciones de tren o aeropuertos, donde existe una elevada afluencia de viajeros.

En estos espacios, la regulación suele permitir una mayor flexibilidad horaria, lo que facilita la apertura incluso en festivos nacionales. Se trata, en la mayoría de los casos, de tiendas de formato reducido, con una oferta limitada y orientadas a compras rápidas, pero que pueden cubrir necesidades básicas en días como este jueves 1 de enero de 2026, marcado por el cierre del comercio convencional.

No obstante, tampoco en estos enclaves la apertura está garantizada. La decisión depende de factores como el tipo de concesión, la ubicación exacta del establecimiento o las condiciones del contrato, por lo que conviene no dar por hecho que todos los locales estarán operativos.

La recomendación principal: comprobar el horario en la web oficial

Ante un panorama de cierre generalizado con excepciones muy localizadas, la recomendación es comprobar siempre el horario concreto de cada establecimiento. Las principales cadenas de supermercados publican información actualizada sobre festivos en sus webs corporativas, donde detallan las aperturas en función de la tienda y la ciudad. Esta verificación es necesaria si se pretende evitar desplazamientos innecesarios.

Temas Relacionados

SupermercadosAlimentaciónDías festivosMercadonaCarrefourAlcampoDIALidlAlimentosEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

El sorteo reparte miles de premios y millones de euros

Cuánto se gana con el

“Enero es el momento perfecto para empezar nuevas rutinas con tu perro”: un adiestrador canino explica cinco hábitos que pueden mejorar su bienestar en 2026

Estas fechas dan una motivación extra para encontrar nuevos desafios

“Enero es el momento perfecto

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 enero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

Por el momento, siete presidentes autonómicos se subirán el sueldo este año, algunos superando la actual cifra de Sánchez

Estos son los presidentes autonómicos

El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

La compañía ha recibido un contrato para desarrollar 49 aeronaves no tripuladas, varias de ellas con esta capacidad

El problema del despegue vertical
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estos son los presidentes autonómicos

Estos son los presidentes autonómicos que (por ahora) cobrarán más que el presidente del Gobierno en 2026

El problema del despegue vertical de los drones que busca solucionar Indra con una tecnología española

Pedro Sánchez celebra los 40 años de la entrada en la Unión Europea: “Lo mejor que le ha pasado a España”

El apoyo militar de España a Ucrania: de los 8500 soldados formados a los miles de millones de euros de ayudas económicas

El calendario judicial de 2026: el primer juicio por el caso Koldo, el final a la vista de la causa contra Begoña Gómez o los primeros pasos del caso Montoro

ECONOMÍA

Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3 de este 1 enero

Seis rezagados del Ibex 35: por qué empresas como Puig, Telefónica o Redeia han cerrado 2025 en rojo en medio de una subida histórica de la Bolsa

2026 será un buen año para los pensionistas: subidas aseguradas de hasta un 11,4% y nuevas vías de financiación para sostener el sistema

Sebastián Ramírez, abogado: “No presentes la baja voluntaria en tu trabajo, presenta el autodespido”

DEPORTES

Las veces en que el

Las veces en que el campeón de invierno fue distinto al del final de LaLiga: existen 40 antecedentes

Mbappé, duda para el partido ante el Atlético de Madrid en la Supercopa de España debido a una lesión de rodilla

Thierry Henry explica lo que diferencia a los jugadores españoles del resto: “Piensan con uno, dos o tres pasos de anticipación”

Un excompañero de Fernando Alonso habla sobre las expectativas del asturiano para 2026: “Piensa que puede ser campeón del mundo”

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco