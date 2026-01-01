Mercadona, DIA, Carrefour o Ahorramás: qué supermercados abren este 1 de enero de 2026

Un trabajador de Mercadona en la sección de frutas y verduras (Óscar Garrido Serra / Mercadona)

El festivo de Año Nuevo marca uno de los días con mayores restricciones comerciales del año en toda España. Muchos supermercados modifican o directamente suspenden su actividad habitual. El cierre es mayoritario, aunque no se aplica por igual a todas las cadenas de alimentación ni a todos los formatos de tienda, por lo que es necesario analizar caso por caso.

Mercadona, por ejemplo, aplica una política estricta de cierre en domingos y festivos, por lo que no contempla la apertura de sus establecimientos el 1 de enero, como viene ocurriendo en años anteriores.

Una estrategia similar adoptan cadenas como Lidl, DIA, Alcampo o Ahorramás. Aunque algunas de estas cadenas sí abren en determinados festivos a lo largo del año, el 1 de enero suele quedar fuera de su calendario comercial ordinario. En consecuencia, casi todos sus supermercados permanecen cerrados durante esta jornada, especialmente en aquellas comunidades y municipios con una regulación más restrictiva del comercio en días festivos.

En el caso de Ahorramás, la actividad se concentra en la víspera, con aperturas limitadas y horarios reducidos el 31 de diciembre, mientras que el primer día del año las tiendas bajan la persiana. DIA, por su parte, mantiene el cierre tanto en Nochevieja como en Año Nuevo en la mayoría de sus establecimientos.

Fachada de un Carrefour Express (Lionel Barbe / Europa Press)

Carrefour y la diversidad de formatos

Carrefour opera con distintos tipos de tiendas, lo que hace que su situación sea algo diferente. Hipermercados, supermercados Carrefour Market y tiendas de proximidad Carrefour Express no comparten siempre la misma política de cierre y apertura, por lo que no todas siguen el mismo horario en una jornada festiva como el 1 de enero.

Aun así, la norma general también es el cierre. Los hipermercados y los supermercados de mayor tamaño permanecen cerrados, mientras que las posibles aperturas se limitan a casos muy concretos, principalmente en tiendas de pequeño formato y en ubicaciones como estaciones de tren o aeropuertos, donde existe una elevada afluencia de viajeros.

En estos espacios, la regulación suele permitir una mayor flexibilidad horaria, lo que facilita la apertura incluso en festivos nacionales. Se trata, en la mayoría de los casos, de tiendas de formato reducido, con una oferta limitada y orientadas a compras rápidas, pero que pueden cubrir necesidades básicas en días como este jueves 1 de enero de 2026, marcado por el cierre del comercio convencional.

No obstante, tampoco en estos enclaves la apertura está garantizada. La decisión depende de factores como el tipo de concesión, la ubicación exacta del establecimiento o las condiciones del contrato, por lo que conviene no dar por hecho que todos los locales estarán operativos.

La recomendación principal: comprobar el horario en la web oficial

Ante un panorama de cierre generalizado con excepciones muy localizadas, la recomendación es comprobar siempre el horario concreto de cada establecimiento. Las principales cadenas de supermercados publican información actualizada sobre festivos en sus webs corporativas, donde detallan las aperturas en función de la tienda y la ciudad. Esta verificación es necesaria si se pretende evitar desplazamientos innecesarios.