Los vehículos blindados de Italia que son un referente internacional y de los que la Armada Española quiere basar su próximo anfibio

Vehículo anfibio italiano (IDV)

La Armada Española ha encargado a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) el desarrollo de un nuevo vehículo anfibio. El pasado 22 de diciembre, el Ministerio de Defensa confirmó la asignación a la UTE Vehículos Anfibios de Combate de Infantería de Marina (VACIM), integrada por varias empresas españolas, el contrato para la entrega de 34 vehículos por un valor total de 370.540.787 euros con impuestos incluidos.

Según adelantan medios como Defensa.com, la Armada ha puesto la mirada en el Amphibious Combat Vehicle (ACV), un modelo que ya opera el Cuerpo de Marines de Estados Unidos y que se basa en el diseño SUPERAV de la italiana Iveco Defence Vehicles (IDV). Aunque la UTE VACIM, consorcio que aspira a fabricar el futuro vehículo anfibio para la Infantería de Marina, no dispone de una plataforma propia, la referencia internacional del SUPERAV puede ser determinante en la decisión española.

IDV, recientemente adquirida por el grupo Leonardo, mantiene acuerdos de colaboración con Indra, lo que podría facilitar la integración de capacidades tecnológicas avanzadas en el futuro vehículo. El SUPERAV se ha consolidado como la única plataforma blindada anfibia actualmente en plena producción en el mercado internacional.

Sistema móvil de reparación (Glaucus)

El vehículo italiano clave para la Infantería Marina

El SUPERAV es un vehículo blindado anfibio diseñado para operar en condiciones marítimas exigentes, permitiendo maniobras tanto de barco a costa como de costa a objetivo. Esta capacidad lo convierte en una referencia para misiones de la Infantería de Marina, al ofrecer polivalencia en operaciones sobre el agua y en tierra.

La estructura se basa en un casco de acero balístico en forma de V, junto con asientos y suelo suspendidos, lo que incrementa la protección frente a explosiones, minas y artefactos improvisados. También incorpora defensa NBC, esencial en escenarios de amenaza nuclear, biológica o química. El equipamiento electrónico incluye un alternador de alta capacidad, tablero digital, sistema de diagnóstico y comunicación avanzada. El SUPERAV admite la integración de torretas no tripuladas, sistemas C4I y protección frente a amenazas de drones, completando un perfil técnico avanzado.

En el interior, el vehículo puede transportar hasta 13 soldados en un compartimento seguro de 18 metros cúbicos, más tres tripulantes. El motor FPT CURSOR 16 de 700 caballos y la transmisión automática militarizada, junto con el sistema de suspensión hidroneumática independiente tipo McPherson y ruedas de gran tamaño con inflado centralizado, ofrecen movilidad sobresaliente en terrenos complejos y maniobrabilidad en el agua.

Submarino 'Isaac Peral' (Armada Española)

Un referente internacional en el sector de defensa

El SUPERAV se ha convertido en la referencia de los vehículos blindados anfibios gracias a su combinación de protección, movilidad y capacidad de integración de sistemas avanzados. La intención de la Armada Española de apostar por esta plataforma responde al objetivo de dotar a la Infantería de Marina de un vehículo capaz de operar en los entornos más exigentes.

De esta forma, pretenden seguir el modelo de éxito internacional que ya ha sido adoptado por otros países aliados. La colaboración entre empresas como IDV, Leonardo e Indra refuerza el potencial de transferencia tecnológica y la adaptación de este vehículo a las necesidades específicas de España.