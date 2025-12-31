María Patiño y Kiko Matamoros se reencuentran en RTVE y confirman el “mal rollo con Inés Hernand” en ‘La familia de la tele’

María Patiño y Kiko Matamoros en La 2 (RTVE)

María Patiño y Kiko Matamoros han regresado a la pantalla de RTVE este martes 30 de diciembre. Ambos han aparecido en el plató de La 2 para participar en la gran gala de Open Play junto a Miguel Maldonado, quien ha ejercido de entrevistador. Este reencuentro se ha producido después del abrupto final de La familia de la tele y el distanciamiento de ambos por la salida de Matamoros de No somos nadie.

Uno de los puntos centrales de la conversación ha sido el sonado “mal rollo” entre María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua, un asunto que los propios protagonistas han abordado abiertamente ante las cámaras. La tensión entre ambas profesionales ha sido mencionada en varias ocasiones, hasta el punto de que este conflicto ha quedado expuesto como una de las causas de la ausencia de Patiño en el cumpleaños de Belén Esteban.

La entrevista ha comenzado con ambos invitados sentados frente a Miguel Maldonado, quien, con los ojos cubiertos, debía adivinar la identidad de quienes se encontraban ante él a través de una serie de preguntas. La dinámica ha resultado bastante cómica, sobre todo cuando ha preguntado si los invitados pertenecían a la cadena. En ese momento, María Patiño ha respondido con gestos elocuentes, negando la pertenencia al canal mientras Laura Palma daba una pista definitiva: “¡Han pasado por el canal, han sido parte de la familia!”.

¿Qué es este "nuevo" formato? ¿Quiénes están implicados? ¿Será un éxito o un fracaso? De momento, todo apunta a lo segundo... pero de sorpresas está llena la vida.

La reacción del humorista no se ha hecho esperar y, al escuchar la pista, ha exclamado: “¿No será la gente estupenda de La familia de la tele?”. En ese punto, Patiño ha realizado su primera aportación verbal al encuentro: “Has conseguido que estemos callados”. Acto seguido, se ha planteado una pregunta directa sobre la opinión de Maldonado acerca de quienes estaban en el plató, a lo que el presentador ha respondido que se lo habían puesto "muy difícil últimamente”.

El “mal rollo” en ‘La familia de la tele’

Por su parte, María Patiño no ha dudado en recordar su última rencilla con Matamoros que desencadenó en su salida de No somos nadie: “Nos hemos separado, es la primera vez que estamos juntos”. Pero han tratado un problema mayor del pasado cuando Matamoros ha señalado sin rodeos “el mal rollo con Inés Hernand” dentro de La familia de la tele: “Por eso tú no estabas en el cumpleaños de Belén”.

No obstante, ha querido aclarar que esta situación no respondía a motivos personales: “No porque no le tengas estima, que se la tienes seguro”. Este distanciamiento profesional ya había sido abordado por la propia María Patiño en la última emisión del breve magacín de La 1, donde explicó que la falta de sintonía también se extendió a otras situaciones más allá del plató.

Belén Esteban, Aitor Albizua, María Patiño e Inés Hernand, en 'La familia de la tele'. (RTVE)

Matamoros ha asegurado que ese conflicto afectó a su propia relación: “Es como que ella lleva una mochila de mal rollo y te lo tiene que colgar”. “La que se está liando aquí en un momento”, ha bromeado Maldonado al escuchar el relato. Sin embargo, el marido de Marta López Álamo no ha tenido reparo en seguir metiendo el dedo en la llaga: “Me sentía mal porque te llevases mal con Inés, que me parece una tía cojonuda”.

La reacción de Inés Hernand

Tras la entrevista, Miguel Maldonado ha reclamado un cierre memorable, especialmente por tratarse de los últimos días del año. Ante esa petición, Kiko Matamoros ha respondido: “¿Pero cómo vamos a dejar un mensaje bonito con el año de mierda que hemos tenido? Lo que tenían que haber hecho con el Barça por lo de Negreira, eso es lo que han hecho con nosotros: ¡A segunda!”. Sin pelos en la lengua, el televisivo también ha mencionado a Paz Padilla: “¿Te dijo que la muerte es algo que hay que celebrar? Se lo dijo a Mayra Gómez Kemp”.

Aitor Albizua, Inés Hernand y Miguel Maldonado en las preúvas de La 2 (RTVE)

En las preúvas, Miguel Maldonado ha compartido con Inés Hernand y Aitor Albizua que había estado previamente con Patiño y Matamoros, lo que ha dado pie a diversos comentarios. Hernand ha ironizado sobre el final del programa: “Fue un éxito rotundo de seis semanas”. Albizua ha replicado: “Fue un buen mojón de mes y medio. ¿Pero quién no ha tenido un buen mojón en su vida? De los errores hay que aprender”.