Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Imagen de archivo de una carretera en España. (Europa Press)

El 2026 arrancará con cambios significativos en materia de tráfico. Se ha hablado hasta la saciedad de la entrada en vigor de la baliza de emergencia V-16, que a partir del 1 de enero sustituirá a los tradicionales triángulos reflectantes. Pero lo cierto que hay otras medidas que la DGT tiene pensado implementar a lo largo del año.

Una de ellas es la puesta en marcha del teléfono de atención a víctimas de tráfico, que será el 018. Esta línea, cuyo funcionamiento aún no tiene fecha concreta, ha sido solicitada históricamente por distintas asociaciones. Responsables de tráfico confían en que el dispositivo esté operativo en el primer trimestre del año.

La necesidad de poner en marcha un servicio de estas características viene por la preocupación de la DGT por los siniestros viales, que siguen siendo una de las principales causas de muerte y lesiones graves en España. Aunque la tendencia es descendente, el pasado año registró 1.785 víctimas mortales en vías tanto urbanas como interurbanas. Además del impacto físico, estos accidentes producen graves consecuencias emocionales, sociales y económicas para las víctimas y sus familias. El objetivo del 018 es situar la atención a los afectados en el primer plano de las políticas públicas, según se recoge en la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Se ha previsto la intervención de equipos multidisciplinares compuestos por trabajadores sociales, psicólogos y juristas especializados, así como la coordinación con asociaciones de víctimas y distintos organismos para la orientación y el seguimiento de cada caso.

Seguro obligatorio en el patinete eléctrico

En cuanto a los vehículos personales ligeros, el año arranca con la aprobación del seguro obligatorio de responsabilidad civil para dispositivos como los patinetes eléctricos, en respuesta al considerable aumento del uso de estos vehículos en la última década. No obstante, el Real Decreto que regulará el registro necesario todavía se encuentra en fase de tramitación y la obligatoriedad del seguro no será efectiva mientras no se concrete el reglamento. En este sentido, según prevé la DGT, la nueva fecha será el 26 de enero.

Según el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la nueva ley incluye a aquellos patinetes eléctricos que superen los 25 km/h de velocidad máxima o que, con un peso neto superior a 25 kg, alcancen más de 14 km/h. En el último año, se han registrado 7.423 siniestros con víctimas y 19 fallecidos (nueve más que en el ejercicio precedente), además de 459 personas hospitalizadas (118 más).

El calendario prevé que, una vez entre en vigor la nueva regulación, todos los propietarios de vehículos personales ligeros legalizados deberán contratar una póliza de seguro que cubra hasta un mínimo de 6.450.000 euros por daños personales (independientemente del número de víctimas) y 1.300.000 euros para daños materiales por accidente, según establece la ley 5/2025, aprobada el pasado julio. La no contratación del seguro en los plazos estipulados se sancionará con multas de hasta 1.000 euros.

Un corredor de emergencia cuando haya mucho tráfico

Entre las próximas novedades, la DGT ultima la introducción del corredor de emergencia en autopistas y autovías cuando el tráfico esté parado o avance muy despacio. Esta maniobra, ya recomendada actualmente, será obligatoria tras la reforma del Reglamento General de Circulación. Su objetivo es garantizar el paso rápido de vehículos prioritarios como ambulancias, bomberos y policías hacia zonas de siniestro o emergencia. Los conductores estarán obligados a desplazarse hacia los márgenes de la carretera, creando así un pasillo central para los servicios de emergencia. El incumplimiento de la normativa, según ha avanzado la DGT, podrá ser motivo de sanción.

La tasa de alcoholemia

Uno de los debates pendientes tiene que ver con la reducción de los límites de alcoholemia permitidos. La DGT mantiene la intención de rebajar el máximo general de 0,5 g/l en sangre (0,25 mg/l en aire espirado) a 0,2 g/l (0,1 mg/l), con lo que se rozaría la tolerancia cero para casi todos los conductores. Sin embargo, hasta que el cambio sea aprobado definitivamente y publicado en el BOE, seguirán vigentes los límites actuales.

Revisión de las etiquetas medioambientales

También se espera para este año una revisión de los criterios para asignar las etiquetas medioambientales que determinan el acceso a zonas de bajas emisiones, clasificaciones especialmente relevantes en las grandes ciudades.

Después del verano, un nuevo modelo regulará dónde puede un conductor recuperar los puntos de su carné

El Gobierno anunció el pasado mes de junio una próxima reforma del sistema de etiquetas medioambientales de la DGT, con el objetivo de incorporar las emisiones reales de dióxido de carbono (CO2) como nuevo criterio de clasificación. El sistema actual puede dar lugar a situaciones injustas, al conceder etiquetas más favorables a vehículos híbridos o de alto consumo que a modelos más eficientes que son más antiguos.

El foco en los motoristas

La DGT pondrá el foco sobre todo en los motoristas. Tráfico estudia endurecer los requisitos para que los titulares del permiso B de coche puedan conducir motocicletas de hasta 125 c.c., actividad actualmente permitida tras tres años de carné sin formación específica. Se planea exigir la realización de un curso obligatorio para reforzar la formación y la seguridad de los conductores, circunstancia motivada por el alto índice de siniestralidad.

Otras propuestas en tramitación contemplan autorizar la circulación de motos por el arcén en situaciones de tráfico congestionado o la posible obligatoriedad de llevar guantes homologados para motoristas —una medida actualmente solo recomendada—.