Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

El incremento del IVA al 21% y la persistencia de costes añadidos derivados de la gestión del sistema eléctrico tras el apagón registrado el pasado 28 de abril han provocado que la factura anual de la luz para los usuarios acogidos a la tarifa regulada o PVPC experimente en 2025 un aumento interanual, tras dos años consecutivos de descensos. Así lo ha reflejado el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que además cuantifica este encarecimiento en un contexto en el que factores excepcionales han condicionado la evolución de los precios.

La agencia EFE ha detallado en un análisis histórico que el recibo mensual durante este año ha promediado 59,5 euros, lo que supone cerca de siete euros más que el año anterior. Esta tendencia al alza era previsible, ya que todas las facturas mensuales de los últimos 12 meses han superado a las correspondientes al mismo periodo de 2024. El mes con el recibo más elevado para un consumidor tipo ha sido febrero, con 68,56 euros, mientras que el mínimo se produjo en abril, situándose en 49,62 euros, mes marcado por un inédito apagón que afectó tanto a la España peninsular como a Portugal.

Tres factores han contribuido de manera decisiva a este incremento. En primer lugar, la restitución del IVA al 21% tras la rebaja temporal motivada por la crisis energética, que llegó a situar este impuesto en el 5% y, posteriormente, en el 10 %. En segundo lugar, una ligera subida del 3% en el precio medio de la electricidad dentro del mercado mayorista —conocido como ‘pool’—, que actúa como referencia para la tarifa regulada o PVPC. Por último, el tercer factor es el aumento de los costes del sistema derivados del funcionamiento reforzado tras el ‘cero eléctrico’ experimentado el pasado 28 de abril. Este modo reforzado, que busca incrementar la estabilidad de la red mediante una mayor generación síncrona —especialmente de ciclos combinados, una tecnología más cara al usar gas—, ha elevado de manera significativa los costes asumidos por el sistema eléctrico.

Durante el mes de noviembre, los expertos del Grupo ASE han señalado que estos costes han alcanzado los 16,98 euros/megavatio hora (MWh), un 33,78% más en comparación interanual. En el acumulado desde enero, el promedio se sitúa en 16,74 euros/MWh, frente a los 11,53 euros/MWh registrados un año atrás. En conjunto, el funcionamiento reforzado hasta el mes de noviembre ha tenido un coste total de 486 millones de euros para el sistema, lo que equivale, según la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, a cerca de cuatro céntimos diarios por consumidor acogido a la tarifa PVPC. Por el momento, EFE advierte de que se desconoce cuánto tiempo más durará este operativo especial, ya que, de acuerdo con la postura del Gobierno, la decisión final corresponde exclusivamente a Red Eléctrica como operador del sistema.

Previsiones de moderación para 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica prevé un alivio en la presión sobre la factura de la luz en 2026, calculando una reducción del 4,7% para un hogar español promedio gracias al descenso de los precios energéticos asociado al mayor peso de las fuentes renovables. Esta reducción permitiría compensar tanto el aumento de costes como el encarecimiento de los peajes.

Además, EFE recoge que los futuros de la electricidad en el mercado OMIP sitúan el precio medio en 73 euros/MWh para el mes de enero, lo que representa un 24% menos que en las mismas fechas de este año, y en 59,95 euros/MWh para el primer trimestre, equivalentes a un 30% de reducción. Este descenso, según apuntan los analistas citados por EFE, responde al impacto creciente de la potencia renovable instalada, en particular la fotovoltaica, que contribuye a mantener los precios muy bajos durante las horas solares, incluso durante los meses de invierno.

