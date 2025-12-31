España

Los 3 factores que han encarecido en 7 euros la factura de la luz en 2025

El recibo mensual durante este año ha promediado 59,5 euros

Guardar
El gas barato anticipa que
El gas barato anticipa que enero podría tener una de las facturas de luz más bajas desde 2020. (Canva)

El incremento del IVA al 21% y la persistencia de costes añadidos derivados de la gestión del sistema eléctrico tras el apagón registrado el pasado 28 de abril han provocado que la factura anual de la luz para los usuarios acogidos a la tarifa regulada o PVPC experimente en 2025 un aumento interanual, tras dos años consecutivos de descensos. Así lo ha reflejado el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que además cuantifica este encarecimiento en un contexto en el que factores excepcionales han condicionado la evolución de los precios.

La agencia EFE ha detallado en un análisis histórico que el recibo mensual durante este año ha promediado 59,5 euros, lo que supone cerca de siete euros más que el año anterior. Esta tendencia al alza era previsible, ya que todas las facturas mensuales de los últimos 12 meses han superado a las correspondientes al mismo periodo de 2024. El mes con el recibo más elevado para un consumidor tipo ha sido febrero, con 68,56 euros, mientras que el mínimo se produjo en abril, situándose en 49,62 euros, mes marcado por un inédito apagón que afectó tanto a la España peninsular como a Portugal.

Tres factores han contribuido de manera decisiva a este incremento. En primer lugar, la restitución del IVA al 21% tras la rebaja temporal motivada por la crisis energética, que llegó a situar este impuesto en el 5% y, posteriormente, en el 10 %. En segundo lugar, una ligera subida del 3% en el precio medio de la electricidad dentro del mercado mayorista —conocido como ‘pool’—, que actúa como referencia para la tarifa regulada o PVPC. Por último, el tercer factor es el aumento de los costes del sistema derivados del funcionamiento reforzado tras el ‘cero eléctrico’ experimentado el pasado 28 de abril. Este modo reforzado, que busca incrementar la estabilidad de la red mediante una mayor generación síncrona —especialmente de ciclos combinados, una tecnología más cara al usar gas—, ha elevado de manera significativa los costes asumidos por el sistema eléctrico.

Durante el mes de noviembre, los expertos del Grupo ASE han señalado que estos costes han alcanzado los 16,98 euros/megavatio hora (MWh), un 33,78% más en comparación interanual. En el acumulado desde enero, el promedio se sitúa en 16,74 euros/MWh, frente a los 11,53 euros/MWh registrados un año atrás. En conjunto, el funcionamiento reforzado hasta el mes de noviembre ha tenido un coste total de 486 millones de euros para el sistema, lo que equivale, según la presidenta de Redeia (matriz de Red Eléctrica), Beatriz Corredor, a cerca de cuatro céntimos diarios por consumidor acogido a la tarifa PVPC. Por el momento, EFE advierte de que se desconoce cuánto tiempo más durará este operativo especial, ya que, de acuerdo con la postura del Gobierno, la decisión final corresponde exclusivamente a Red Eléctrica como operador del sistema.

La energía solar repite hasta julio de este año como principal fuente de energía en Andalucía.

Previsiones de moderación para 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica prevé un alivio en la presión sobre la factura de la luz en 2026, calculando una reducción del 4,7% para un hogar español promedio gracias al descenso de los precios energéticos asociado al mayor peso de las fuentes renovables. Esta reducción permitiría compensar tanto el aumento de costes como el encarecimiento de los peajes.

Además, EFE recoge que los futuros de la electricidad en el mercado OMIP sitúan el precio medio en 73 euros/MWh para el mes de enero, lo que representa un 24% menos que en las mismas fechas de este año, y en 59,95 euros/MWh para el primer trimestre, equivalentes a un 30% de reducción. Este descenso, según apuntan los analistas citados por EFE, responde al impacto creciente de la potencia renovable instalada, en particular la fotovoltaica, que contribuye a mantener los precios muy bajos durante las horas solares, incluso durante los meses de invierno.

*Con información de EFE

Temas Relacionados

Precio de la Luz EspañaEnergía EspañaElectricidadFactura Luz EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Silvia Abril da la última hora del estado de salud de Andreu Buenafuente: “Está haciendo muy bien los deberes”

La humorista ha aparecido en redes sociales a unas horas del que habría sido uno de los momentos más importantes de su carrera para actualizar sobre la salud de su marido

Silvia Abril da la última

Una panadera se jubila a los 97 años el mismo día que su hijo: “Me queda mucho que hacer”

Tras décadas de esfuerzo, Eleonore y Didier dejan atrás el negocio familiar que abrió sus puertas en 1858

Una panadera se jubila a

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Las autoridades españolas y saudíes siguen coordinando la investigación y la gestión de la repatriación de los cuerpos

Todo lo que se sabe

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El país de Europa con

El origen de las uvas en Nochevieja: una estrategia de marketing española

La costumbre de comer 12 uvas al ritmo de las campanadas nació en 1909 para dar salida a un excedente agrícola

El origen de las uvas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todo lo que se sabe

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

Estas son las cinco averías más caras de reparar en un coche, según un mecánico: “Puede valer hasta 20.000 euros”

La compra de Hispasat por parte de Indra consolida a la compañía española en el sector de los satélites

Un padre pide la manutención y el reparto de gastos médicos a la madre porque uno de los hijos se muda a su casa: el juez dice que el seguro “es un gasto voluntario”

La semana más intensa de controles de alcohol y drogas de la DGT termina con 500 positivos al día y 233 detenidos

ECONOMÍA

El país de Europa con

El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio de la gasolina este 31 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Virgen, extra y lampante: estos son los precios del aceite de oliva hoy 31 de diciembre

DEPORTES

El FC Barcelona cierra el

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto

El manager de Makhachev pone en entredicho el tiempo fuera de la competición de Topuria: “Todos le dan espacio y respeto, pero cuando sale a hablar...”