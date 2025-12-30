España

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

Conocer los momentos clave puede ayudarte a evitar sorpresas en tu factura y aprovechar las horas con precios más bajos

Guardar
El precio del servicio de
El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España varía constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este miércoles 31 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Cómo interpretar la factura de la luz, si estás en el mercado libre o el regulado, y los conceptos que aparecen en ella

Día: miércoles 31 de diciembre

Tarifa media:

  • 98.05 euros por megavatio hora

Tarifa máxima:

  • 137.24 euros por megavatio hora

Tarifa más baja:

  • 75.16 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz. (EFE)

A lo largo de este miércoles 31 de diciembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 81.54 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.58 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 75.16 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.38 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.7 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 106.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.56 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 82.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.16 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 88.48 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 96.28 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 107.89 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.79 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 132.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.24 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.07 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 104.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.59 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Precio de la luzPrecio de la Luz EspañaFactura Luz EspañaElectricidadEspaña-EconomíaEspaña-NoticiasNoticias

Últimas Noticias

¿Por qué en Italia sirven un vaso de agua con el café? La explicación detrás de una tradición que deberíamos copiar

Al contrario de lo que muchos piensan, este vaso no está destinado a limpiar el paladar después de un trago de café, sino a beberse antes de degustarlo

¿Por qué en Italia sirven

Alfredo Molina, veterinario: “Un perro no es un peluche, un gato no es un mueble. Tus mascotas no están para decorar tu casa”

Es importante estar muy concienciado antes de tomar la decisión de tener una mascota

Alfredo Molina, veterinario: “Un perro

Spotify España: Estos son los podcast mas escuchados hoy

Las producciones de terror y de ficción, como Caso 63, se han posicionado entre los favoritos del público español en Spotify

Spotify España: Estos son los

El chef José Andrés enseña su receta más fácil para celebrar Nochevieja: “Si te ha sobrado queso, marínalo para darle una nueva vida”

Para aprovechar las sobras de queso, el cocinero asturiano nos recomienda una receta de lo más original que quedará de maravilla como entrante en una cena especial

El chef José Andrés enseña

El episodio de la temporada 5 de Stranger Things que ha conseguido la peor valoración de la historia de la serie en IMDb

Sustituye a ‘La hermana perdida’, el séptimo episodio de la segunda temporada, como el peor valorado hasta la fecha

El episodio de la temporada
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo sistema de entrenamiento

El nuevo sistema de entrenamiento de combate del Ejército con aviones turcos y gestionado por Airbus

El PP cita a Ábalos en el Senado el 8 de enero: “No es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez”

El Gobierno escoge a Indra para desarrollar 49 nuevos drones para el Ejército al considerarla la “única empresa capacitada”

Muere a los 79 años el exdirigente socialista Francisco Fernández Marugán

El PSOE da carpetazo a la financiación irregular tras las conclusiones de su auditoría: “Ese era el sueño de la derecha, no hay empate”

ECONOMÍA

Cómo es la ayuda por

Cómo es la ayuda por hijo a cargo en 2026: el BOE detalla todos los requisitos necesarios

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este miércoles

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Números ganadores del Super Once del 30 diciembre

DEPORTES

El FBI descubre que un

El FBI descubre que un exatleta olímpico tenía guardadas motos de Márquez, Lorenzo o Rossi valoradas en 34 millones de euros

El deporte español se despide de 2025 bajo un aura de éxito: de Alcaraz y María Pérez a Aitana Bonmatí, Paula Ostiz o Ilia Topuria

La leyenda del tenis Tom Woodbridge habla sobre la ruptura entre Alcaraz y Ferrero: “Va a ser muy difícil para Carlos ganar un ‘major’ el año que viene”

Toni Kroos habla sobre la crisis de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Las críticas vienen muy rápido, tienes muy poco tiempo como entrenador para crear algo”

Joan Laporta, imputado por una presunta estafa de 91.500 euros a una inversora en 2016