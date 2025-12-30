Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España este miércoles 31 de diciembre

El precio del servicio de la luz se actualiza cada hora (Europa Press)

El precio de luz en España varía constantemente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la luz en España para este miércoles 31 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más caras y más baratas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la energía eléctrica

Día: miércoles 31 de diciembre

Tarifa media:

98.05 euros por megavatio hora

Tarifa máxima:

137.24 euros por megavatio hora

Tarifa más baja:

75.16 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz. (EFE)

A lo largo de este miércoles 31 de diciembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 100.4 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 85.36 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 81.54 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 76.58 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 75.16 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 77.38 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 85.7 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.7 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 106.65 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 101.56 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.47 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 82.99 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 83.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.16 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la luz será de 88.48 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 96.28 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 107.89 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 113.79 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 132.66 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio de la electricidad será de 137.24 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 127.58 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 110.07 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 104.9 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 99.59 euros por megavatio hora.