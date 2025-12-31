España

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que anule la sentencia contra García Ortiz

El Ministerio Público reprocha al Alto Tribunal que “prescinde sin explicación alguna” de analizar el testimonio de numerosos testigos

Guardar
El fiscal general del Estado,
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su salida del Tribunal Supremo, a 12 de noviembre de 2025, en Madrid. (Diego Radamés/Europa Press)

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la sentencia que condena a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en relación con Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Este requerimiento, presentado a través de un incidente de nulidad de actuaciones, un mecanismo judicial que permite impugnar resoluciones judiciales firmes cuando se considera que ha habido una vulneración de derechos fundamentales.

La defensa pretende así que el Alto Tribunal anule la resolución que apartó a García Ortiz de su puesto y, en caso de desestimarse la petición principal, que se suprima al menos la indemnización por daños morales dictada a favor de González Amador y la obligación de abonar las costas generadas por la acusación particular.

Según el escrito de la teniente fiscal María de los Ángeles Sánchez Conde —documento al que ha tenido acceso Europa Press—, la Fiscalía fundamenta su petición en varios puntos: la viabilidad procesal del incidente de nulidad, la supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el principio acusatorio, el principio de legalidad penal (artículo 25.1 de la Constitución Española) y el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE).

Sostiene que “el correo ya había sido divulgado” antes de recibirlo

En el texto, el Ministerio Público reprocha al Supremo que “prescinde sin explicación alguna” de analizar el testimonio de numerosos testigos, así como “del hecho públicamente acreditado” de que el correo electrónico objeto del proceso ya había circulado por los medios antes de que García Ortiz lo recibiera. En palabras de la Fiscalía, “cuando el correo llegó al Fiscal General del Estado ya había sido divulgado y ello está acreditado aunque la sentencia lo omite”.

El Tribunal Supremo ha condenado a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a dos años de inhabilitación por revelación de secretos.

De acuerdo con la información de Europa Press, la Fiscalía insiste en que está demostrado que distintos medios “habían difundido durante los días 12 y 13 de marzo diversas noticias en las que se atribuía a la Fiscalía que, en un asunto penal, estaba actuando por motivos políticos y que los hechos carecían de todo sustrato fáctico”.

El escrito sostiene, además, que “estas insidiosas y calumniosas informaciones contaban con el apoyo y aportación de medios por parte del gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid”.

El Ministerio Público considera que la actuación del gobierno regional tendría relación directa con el hecho de que la investigación penal estuviese dirigida contra “la pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Alberto González Amador, ahora querellante al que se le consideraba implicado en una trama de defraudación tributaria y contra el que la fiscalía había interpuesto una denuncia”.

Contradicciones en la resolución

La Fiscalía señala que, de forma inesperada, la sentencia solo analiza, según su criterio, “escasos” testimonios de descargo. El Ministerio Público observa una contradicción en la resolución, que aparentemente admite que los periodistas tuvieron acceso al correo de 2 de febrero de 2024 por otras vías —distintas a García Ortiz— pero considera, igualmente, que este dato carece de relevancia.

En el documento, la Fiscalía plantea que “es discutible que la pretensión de condena por la acusación particular guarde homogeneidad con lo aceptado en la sentencia, dado que hay disparidad en la calificación jurídica de los hechos, en la petición penológica y en el monto de las responsabilidades civiles y tales variaciones no son desdeñables”.

Según la Fiscalía, la sentencia dice que hay homogeneidad esencial, pero en realidad la Sala no aceptó ninguno de los pedidos de la acusación particular. Por eso, según la propia jurisprudencia de la Sala, no corresponde imponer automáticamente las costas a la acusación particular. Además, el hecho de que el Ministerio Fiscal no haya presentado acusación no justifica esa decisión, ya que no tiene respaldo legal.

Una sentencia sin unanimidad

La decisión del Tribunal Supremo ha supuesto el cese forzoso de García Ortiz, quien llegó al puesto tras haber sido la persona de confianza de Dolores Delgado, su predecesora y exministra de Justicia.

El tribunal que dictó la sentencia estaba formado por siete magistrados —la mayoría de perfil conservador— y dos magistradas progresistas que expresaron su desacuerdo mediante voto particular. La destitución de García Ortiz se ha producido después de que cinco de estos magistrados decidieran, el 16 de octubre de 2024, abrir un procedimiento penal tras la filtración a la prensa de que la defensa de González Amador ofreció a la Fiscalía reconocer los dos delitos fiscales por los que era investigado a cambio de evitar su ingreso en prisión.

Noticia con información de Europa Press

Temas Relacionados

fiscal general del EstadoFiscaliaEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Alberto Ramírez, psicólogo: “Hay personas que en Navidad están rodeadas de gente y se sienten solas”

Las demandas de alegría y unión propias de esta temporada pueden generar mayor distancia emocional y vacío, especialmente cuando la realidad de cada persona difiere de los ideales socialmente establecidos que predominan en estas celebraciones

Alberto Ramírez, psicólogo: “Hay personas

La Guardia Civil da varios consejos para usar la pirotecnia de manera segura durante este fin de año: “Evita lugares concurridos”

Las autoridades ofrecen recomendaciones básicas para evitar accidentes durante las fiestas

La Guardia Civil da varios

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

Se enfrenta varias amenazas como el narcotráfico, la llegada de migrantes irregulares, la presencia de buques rusos o el terrorismo

El nuevo despliegue de la

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Apagar y encender la calefacción cuando nos ausentamos por periodos cortos de tiempo puede elevar el consumo mucho más que mantener una temperatura estable

El error banal que haces

María Patiño y Kiko Matamoros se reencuentran en RTVE y confirman el “mal rollo con Inés Hernand” en ‘La familia de la tele’

Miguel Maldonado los ha entrevistado antes de las preúvas y han destapado que Patiño no fue al cumpleaños de Belén Esteban por la ‘influencer’

María Patiño y Kiko Matamoros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo despliegue de la

El nuevo despliegue de la Armada en el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar: el buque ‘Audaz’ vigilará las aguas durante los próximos meses

Muere un hombre de 40 años que se cayó desde una azotea cuando huía de la Policía en s’Illot (Mallorca)

Los cambios que introduce la DGT en 2026 que deben saber los conductores: no solo son las balizas de emergencia

Pedro Sánchez hace un balance del 2025: “Cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles”

Todo lo que se sabe del accidente en Arabia Saudí donde han muerto dos españoles

ECONOMÍA

El error banal que haces

El error banal que haces con los radiadores y que dobla la factura de la calefacción

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Vas a perder todas tus vacaciones del año para 2026 por esto”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

DEPORTES

Roberto Carlos, intervenido de urgencia

Roberto Carlos, intervenido de urgencia en Brasil tras detectar un problema cardíaco

El FC Barcelona cierra el año como campeón de invierno

Sancionan a un policía por recibir 60.300 euros de Kylian Mbappé tras el Mundial de Qatar

La leyenda del Real Madrid Raúl González Blanco da su opinión sobre Lamine Yamal: “No va a ser el eje de la selección española”

El alpinista Simone Moro sufre un robo en Italia cuando se encontraba en el hospital para una revisión tras sufrir un infarto