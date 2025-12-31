España

Este es el menú para los presos de Cataluña en la época navideña: canelones y entrecot entre los platos principales

Las cárceles también disfrutan las Navidades y ofrecen a sus reclusos un menú especial

Los presos de la prisión
Los presos de la prisión de Brians 2 también disfrutan de la Navidad con un menú especial.

La cárcel de Brians 2 es una prisión en Cataluña que también disfruta de la Navidad. A pesar de ser gente presa la que está ahí condenado con diferentes sentencias, también ellos durante la época navideña reciben un trato especial con las comidas. Es usual que en las prisiones ofrezcan a los reclusos sopas de marisco, langostinos con mayonesa, salmón al horno, pavo asado o entrecot.

Al igual que en muchas casas, la tradición navideña de comer bien y mucho se lleva a la cárcel. Además de estas recetas, también se pueden servir guarniciones típicas como quesos o tablas de embutidos. En el postre, se llegan a degustar dulces o postres típicos como turrones, mazapanes, mantecados o peladillas. En Nochevieja también disfrutan de la tradición de las doce uvas para arrancar el Año Nuevo.

Así, las prisiones de toda España adaptan su rutina para ofrecer un menú diferente. Esta tradición, que lleva décadas de vigencia, trata de suavizar la dureza de unas fiestas tradicionalmente familiares fuera de ese entorno y brindar un momento de convivencia entre internos y personal, dejando afuera las distancias.

Un menú navideño repleto de platos típicamente catalanes

En concreto, el menú de la prisión Brians 2, que incluye entre sus recetas las clásicas de la cocina de la comunidad autónoma de Cataluña como los canelones de Sant Esteve, ha quedado configurado de la siguiente manera. Lo ha contado el medio local Regió 7.

En la cena de Nochevieja, los presos disfrutarán de escudella y entrecot con salsa de queso y patatas dólar. Si alguno de los reos es vegano, comerán escudilla vegetariana con hamburguesa de quinoa con salsa de queso azul y las mismas patatas. De postre tendrán tarta de chocolate. Y terminarán el 2025 con sus 12 uvas, como manda la tradición española.

Para el almuerzo del día de Año Nuevo, el menú ofrecerá opciones diseñadas para todos los gustos: desde una tradicional lasaña de carne gratinada acompañada de bacalao ajoarriero con patatas fritas, hasta una alternativa vegetal de lasaña de verduras al horno con un timbal de alubias blancas y samfaina. El broche de oro a esta primera comida del año lo pondrá un clásico tiramisú como postre, asegurando una celebración culinaria completa y variada para todos los comensales.

También es especial la comida del día de Reyes

Para el almuerzo del Día de Reyes, el centro ofrecerá un menú especial que incluye los tradicionales canelones de pollo gratinados acompañados de pollo relleno en salsa de setas. Como alternativa, se servirán canelones de espinacas y berenjena gratinada rellena de samfaina para quienes sigan dietas vegetales. La jornada festiva concluirá con el reparto del clásico Roscón de Reyes, asegurando que todos los internos puedan participar de esta tradición gastronómica.

Una travesía culinaria recorre continentes en fechas festivas. Cada plato trae un recuerdo, tradiciones familiares y un viaje de sensaciones evocadoras. La unidad se celebra de la mano de la diversidad gastronómica

Cabe destacar que todos estos aperitivos y comidas irán acompañados de un refresco o de una cerveza sin alcohol para cada recluso, garantizando así un acompañamiento festivo en cumplimiento con las normativas de seguridad y convivencia del centro. De esta forman concluirán unas festividades navideñas que también se celebran incluso entre rejas.

NavidadCárcelesRecetas EspañaCataluñaEspaña-SociedadEspaña Noticias

