El país de Europa con el precio más bajo de vivienda: creció un 24% entre 2010 y 2024, frente al 56% de la media europea

El último informe de Eurostat confirma una excepción en el mercado inmobiliario europeo

El informe de Eurostat ofrece un diagnóstico de la situación del precio de la vivienda en Europa (Adobe Stock)

Italia es uno de los pocos países de la Unión Europea donde los precios de la vivienda son hoy más bajos que hace una década. Así lo refleja el último informe de Eurostat sobre la situación de la vivienda en Europa, difundido por el medio digital Libertatea, que analiza la evolución de precios entre 2010 y 2024.

En la Unión Europea, los precios de la vivienda aumentaron de media un 56% en ese periodo. Esto sucedió en todos los Estados miembros, con tan solo dos excepciones: Italia y Chipre.

En el caso italiano, según Eurostat, los precios de las viviendas cayeron un 5,5% en comparación con 2010, un comportamiento claramente opuesto al del resto del bloque. La caída fue especialmente pronunciada en 2019, cuando los valores llegaron a situarse un 16,6% por debajo de los niveles de 2010. A partir de ese año, el mercado inició una recuperación progresiva. Entre 2010 y 2024, los precios de la vivienda en Italia aumentaron un 23%, muy lejos de la media europea del 56%.

La comparación con otros países muestra la diferencia. En Hungría, los precios de la vivienda se dispararon un 172% en el mismo periodo. En Bulgaria, el aumento fue del 145%, y en Rumanía, del 137%. Son algunos de los mayores incrementos registrados en la Unión Europea.

Por su parte, Francia registró una subida del 26,7%, España del 19%, Alemania del 76,4% y Portugal del 109%. En este último caso, el informe destaca una fuerte aceleración antes de la pandemia, en un contexto de políticas orientadas a atraer residentes extranjeros.

Sobre los alquileres

El comportamiento de los alquileres presenta un panorama distinto. Según los datos de Eurostat citados por Libertatea, entre 2010 y 2024 los precios del alquiler aumentaron en todos los países de la UE salvo Grecia, donde bajaron un 16%. Los incrementos más elevados se observaron en Estonia, con un 208%, seguida de Lituania, con un 177%, Irlanda, con un 108%, y Hungría, con un 107%.

Italia no escapó a esta tendencia. Los alquileres subieron un 14%, un nivel cercano a la media europea y comparable al de Francia, con un 13,8%, y España, con un 10,3%. En Alemania, el aumento fue mayor, del 23,1%.

El informe de Eurostat ofrece un diagnóstico de la situación del precio de la vivienda en Europa (Europa Press)

Alquiler vs. propiedad

En cuanto a la forma de acceso a la vivienda, Rumanía lidera la Unión Europea en porcentaje de propietarios. En 2024, el 94% de la población rumana vivía en una vivienda de su propiedad. Le siguen Eslovaquia, con un 93%, Hungría, con un 92%, y Croacia, con un 91%. En el conjunto de la UE, el 68% de los ciudadanos residía en una vivienda en propiedad, frente a un 32% que vivía de alquiler.

En el extremo opuesto se sitúan países donde el alquiler es más habitual. Alemania encabeza esta lista, con un 53% de la población viviendo en régimen de alquiler. Austria alcanza el 46% y Dinamarca el 39%.

Tipos de vivienda

El informe también analiza el tipo de vivienda. En 2024, el 51% de la población de la UE vivía en casas unifamiliares y el 48% en apartamentos. Irlanda destaca con el mayor porcentaje de casas, un 90%, seguida de Países Bajos y Bélgica, ambos con un 77%, y Croacia, con un 76%. En cambio, los apartamentos son mayoritarios en España, con un 65%, Letonia, con un 64%, y Malta, con un 63%.

Las diferencias se acentúan según el entorno. En las ciudades, el 73% de los residentes vive en apartamentos. En las afueras, el 57% habita en casas, y en las zonas rurales esa cifra asciende al 83%.

Discriminación en el acceso a la vivienda

Por último, Eurostat recoge la percepción de discriminación en el acceso a la vivienda. La media europea se sitúa en torno al 6% en los últimos cinco años. España y Eslovenia presentan los valores más altos, con un 9% de personas que afirmaron haberse sentido discriminadas al menos una vez. En el otro extremo, con menos del 1%, figuran Croacia, Hungría, Italia y Rumanía.

El conjunto de datos confirma un mercado inmobiliario europeo marcado por fuertes desigualdades, con Italia como una de las pocas excepciones en la evolución de los precios de la vivienda.

