Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Aquí está la lista de los precios más baratos de los carburantes y también los más inasequibles en seis de las ciudades más importantes de España

El costo de los carburantes
El costo de los carburantes cambian todos los días

Antes de llenar el tanque de tu automóvil, consulta cuáles son el precio de los principales combustibles en distitnas ciudades de España este 30 de diciembre registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,207 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,749 euros el litro

Precio mínimo: 1,227 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,679 euros el litro

Precio mínimo: 1,239 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,909 euros el litro

Precio mínimo: 1,519 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 1,499 euros el litro

Precio mínimo: 1,175 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,639 euros el litro

Precio mínimo: 1,177 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo: 1,225 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,729 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 1,565 euros el litro

Precio mínimo: 1,249 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,667 euros el litro

Precio mínimo: 1,259 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,6 euros el litro

Precio mínimo: 1,317 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,559 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,189 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,625 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,219 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,689 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,539 euros el litro

Precio mínimo: 1,149 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,609 euros el litro

Precio mínimo: 1,197 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,559 euros el litro

Precio mínimo: 1,199 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,709 euros el litro

Precio mínimo: 1,405 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,505 euros el litro

Precio mínimo: 1,305 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 1,605 euros el litro

Precio mínimo: 1,469 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,579 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,695 euros el litro

Precio mínimo: 1,619 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina
El precio de la gasolina cambia todos los días

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

