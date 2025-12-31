De Encarnita Polo a Verónica Echegui: las muertes de famosos que han conmocionado al mundo del corazón este 2024

Encarnica Polo, Manuel de la Calva, Verónica Echegui y Michu.

El 2025 ha sido un año marcado por emociones encontradas en el mundo del entretenimiento y la cultura. Además de los éxitos profesionales y los momentos destacados en cine, televisión, música y deporte, la industria ha sufrido la pérdida de figuras que dejaron un legado imborrable y cuya influencia trascendió generaciones. Actores, músicos, diseñadores, miembros de la realeza y otros referentes culturales nos han dejado, dejando un vacío que difícilmente podrá llenarse.

A continuación, repasamos a los famosos que fallecieron este año y cuya partida ha conmovido al público, familiares y colegas, recordando sus trayectorias y contribuciones que seguirán presentes en la memoria colectiva.

Encarnita Polo, icónica voz del pop español

Encarnita Polo en imagen de archivo (Europa Press)

La cantante y actriz Encarnita Polo falleció el 14 de noviembre de 2025 a los 86 años en una residencia de mayores en Ávila, donde vivía desde principios del año.

La artista, conocida especialmente por su éxito Paco, Paco, Paco, fue hallada sin vida en su habitación y la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, ya que fue asesinada por un hombre que vivía en la misma residencia.

Jimmy Shaw, un rostro querido de la ficción española

Cristina Castaño y Jimmy Shaw, en una fotografía de sus redes sociales. (Instagram:@cristinacastano.3)

El actor Jimmy Shaw falleció el 11 de octubre de 2025 a los 59 años tras una larga batalla contra un cáncer de páncreas que había enfrentado durante varios años. Conocido por su participación en series como La que se avecina y otras producciones de la pantalla española, Shaw conquistó al público no solo por su versatilidad sino también por su entrega profesional.

Katharine Worsley, duquesa de Kent

Katharine Worsley, duquesa de Kent, murió el 4 de septiembre de 2025 a los 92 años. Falleció de manera tranquila en el Palacio de Kensington, rodeada de su familia, tras una vida dedicada al servicio y a causas sociales vinculadas a la monarquía británica.

Casada con el príncipe Eduardo en 1961, Katharine fue una figura querida dentro de la familia real de Reino Unido y una de las primeras mujeres sin sangre azul en integrarse plenamente en la realeza, marcando un precedente importante para futuras generaciones.

Manuel de la Calva, mito de la música española

El integrante del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva interviene durante la concesión de la Medalla de Honor de SGAE, en la sede de SGAE de Madrid, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). (Ricardo Rubio / Europa Press)

Manuel de la Calva, uno de los integrantes del mítico Dúo Dinámico, falleció en 2025 a los 88 años. Su compañero de toda la vida, Ramón Arcusa, fue quien anunció su muerte y destacó la profunda amistad y complicidad musical que siempre los unió.

Juntos, el Dúo Dinámico fue responsable de algunos de los éxitos más emblemáticos de la música popular española, con temas que han trascendido generaciones y que forman parte del imaginario sonoro de varias épocas.

Verónica Echegui, talento precoz en cine y televisión

(Europa Press)

La actriz Verónica Echegui falleció el 24 de agosto de 2025 a los 42 años en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, tras casi un mes ingresada debido a un cáncer.

Echegui, que alcanzó la fama con su papel protagonista en Yo soy la Juani, fue también reconocida por sus papeles en cine, teatro y televisión, así como por su trabajo tras la cámara como directora en proyectos como Tótem Loba.

DJ Álex Kentucky, referente de la electrónica española

El DJ Alex Kentucky en una imagen de redes sociales. (Instagram @alexkentuckyibiza)

El DJ Álex Kentucky, conocido popularmente como el Maestro del Deep, falleció en 2025 en circunstancias que no han sido hechas públicas. Nacido en Tenerife y afincado en Ibiza desde hacía años, Kentucky fue una figura muy respetada en la escena electrónica nacional e internacional, destacándose por su estilo innovador y su influencia en el deep house.

Ganador de premios como Mejor DJ Nacional y Mejor DJ de Deep House, su muerte causó una fuerte conmoción entre colegas, promotores y amantes de la música electrónica, que lamentaron la pérdida de una voz creativa y querida en el circuito.

Marta Jiménez, “la mujer adrenalina”

Marta Jiménez, la ‘mujer adrenalina’ de ‘El Hormiguero’, ha fallecido a los 34 años practicando salto base. (Antena 3)

Marta Jiménez, conocida colaboradora del programa El Hormiguero bajo el apodo de “la mujer adrenalina”, falleció en 2025 a los 34 años mientras practicaba salto base con paracaídas en el Pirineo de Huesca.

La joven había conquistado al público por su energía, espontaneidad y espíritu aventurero, convirtiéndose en una presencia habitual y muy apreciada en el espacio televisivo. Su muerte abrupta y trágica conmocionó al mundo de la televisión, donde colegas y espectadores recordaron su carisma y valentía.

Michu, una despedida joven y dolorosa

Michu en una imagen de sus redes sociales. (Instagram @mixu.rg)

Michu, expareja de José Fernando y madre de su hija, murió en 2025 a los 33 años tras convivir con una grave enfermedad cardiaca. Fue hallada sin vida en su domicilio, y su muerte abrió un debate público sobre la custodia de su hija en el contexto familiar complejo que rodeaba a su situación personal.