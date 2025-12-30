Una factura de hotel a nombre de la exsuegra de Ábalos, menús infantiles o una mariscada de casi 200 euros para uno, entre los gastos en efectivo del PSOE

El exministro José Luis Ábalos a su llegada a una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 13 de noviembre de 2025, en Madrid (España). (Jesús Hellín/Europa Press)

Fue el pasado 12 de junio cuando, uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dio de lleno contra el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán por ser la persona encargada de gestionar más de medio millón de euros en presuntos pagos ilícitos a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de la organización del partido entre 2017 y 2021 y su mano derecha, Koldo García. Desde entonces, los informes de la UCO no han parado de acentuar que el partido entregó a ambos dinero en efectivo, algo que ya investiga la Audiencia Nacional.

Sin embargo, este martes, el informe forense encargado por el PSOE para esclarecer la gestión de pagos del partido entre 2017 y 2024 ha dictaminado que las entradas de dinero en efectivo tienen un “origen plenamente trazable y documentado”, descartando así la existencia de financiación ilegal o de fondos no declarados. Para ello, han analizado todas aquellas liquidaciones que sean iguales o superiores a 2.000 euros.

No obstante, los firmantes del informe, Félix Alberto Vega, catedrático de Derecho Financiero y Tributario, y César Martínez Sánchez, profesor titular de la misma disciplina, ambos de la Universidad Autónoma de Madrid, advierten de la existencia de determinados gastos que “resultan llamativos”, en la medida en que ponen de manifiesto las limitaciones del sistema de pagos en efectivo utilizado por el partido.

Es en ese contexto donde el documento recoge ejemplos concretos de gastos asociados al equipo de Organización, el área que dirigía entonces —hasta 2021— José Luis Ábalos. Se trata de gastos reembolsados a personas vinculadas al partido como consecuencia de actividades realizadas por el denominado “equipo de organización”.

Entre ellos, menciona un gasto correspondiente al pago de un hotel a nombre de María Inés Miñana García, suegra del entonces secretario de Organización y madre de Carolina Perles, exesposa de Ábalos, una persona que ya aparece identificada en uno de los informes de la UCO fechado a 3 de octubre de 2025.

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha reiterado que el partido ya ha tomado medidas contra el exministro y exsecretario de Organización José Luis Ábalos y ha tachado de "falsedades" las últimas declaraciones realizadas por su hijo Víctor Ábalos. (Fuente: PSOE)

Asimismo, el informe sobre la caja de efectivo del PSOE incluye en su mayoría gastos que se corresponden con servicios de restauración en el eje Madrid-Valencia y donde toman como umbral 60 euros por comensal. Aquí es donde destaca un gasto de 193,28 euros correspondiente a una comida en un restaurante de Santander. Los autores detallan los conceptos reflejados en el ticket —entre ellos, raciones de gamba roja, besugo, magano y pan— y apuntan que, a partir de esos datos, podría inferirse que la comida correspondió a tres comensales, si bien el documento no identifica a las personas asistentes ni el motivo concreto del encuentro.

También se menciona una comida para nueve personas celebrada el Día de Navidad de 2019 en Valencia, además de dos menús infantiles en un restaurante de Gavá por 80 euros, que, como indican, “no parece que se puedan corresponder con las labores propias de la secretaría de organización del PSOE”. Además, aparecen otros dos menús infantiles: uno en un restaurante en Madrid y otro en Valencia.

Pagos cuya explicación “no resulta evidente”

De la misma manera, el informe también destaca que existen pagos cuya explicación “no resulta evidente” como tres facturas en tres restaurantes en un mismo día o incluso dos facturas consecutivas en un mismo restaurante en enero de 2020 en Madrid. En 2018, los gastos superiores a 60 euros por comensal representaban el 4 por ciento, porcentaje que subió al 25 por ciento en 2020.

Las hojas de liquidación conservadas por el partido solían figurar a nombre de Ábalos y contaban con el visto bueno del responsable de administración. En el año 2017, algunos de esos comprobantes aparecen además firmados por Francisco Salazar, entonces secretario adjunto de Organización y que hace unos meses fue acusado de acoso sexual por militantes del partido.