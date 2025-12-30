España

Gana el juicio donde reclamaba 58 dólares de multa, pero invierte 30.000 en procesos judiciales

Según la versión de la mujer implicada, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar

Una mujer es multada por estacionar incorrectamente y apela la denuncia (Montaje Infobae)

Lo que comenzó como una multa terminó convirtiéndose en una larga batalla judicial. Una mujer de Australia Meridional logró que los tribunales anularan una sanción de apenas 58 euros, pero el proceso le costó cerca de 30.000 euros en honorarios legales y gastos extra. El caso, ocurrido en la ciudad de Adelaida, ha llamado la atención por el contraste entre la cuantía inicial de la infracción y el coste que supuso su defensa.

Según informó el medio francés Ouest-France, la protagonista, identificada como Mathie, decidió no pagar la multa y llevar el asunto a los tribunales al considerar que había sido sancionada de forma injusta.

El origen del conflicto se remonta a 2021. La mujer recibió una multa por estacionar en doble fila en la avenida Boucaut, una vía situada al norte de Adelaida, cerca de un colegio privado. La sanción, equivalente a unos 104 dólares australianos.

Recurrir la multa hasta el final

Lejos de aceptar la penalización, Mathie optó por recurrirla. Su argumento principal era que no estaba estacionada de forma voluntaria. Según su versión de los hechos, su vehículo se encontraba detenido debido a un atasco y no podía avanzar ni maniobrar sin incumplir otras normas de circulación. Consideraba, por tanto, que la multa no estaba justificada.

El alto coste de los honorarios y trámites judiciales abre un debate en internet (Adobe Stock, montaje Infobae).

El recurso inicial dio paso a un proceso que se fue complicando con el paso del tiempo. El caso avanzó por distintas instancias judiciales y se prolongó durante casi cuatro años. Cada nueva fase implicó un incremento de los costes legales.

Finalmente, el tribunal falló a favor de la demandante y anuló la multa. Desde el punto de vista jurídico, Mathie logró su objetivo. La sanción de 58 euros quedó anulada. Sin embargo, el dinero que tuvo que pagar por ello - en trámites legales - superó su cuantía considerablemente. Para sostener el litigio tuvo que afrontar gastos en asesoría legal, tasas judiciales y otros costes administrativos que, en conjunto, ascendieron a unos 28.000 euros.

Un debate sobre los procedimientos legales

El caso ha generado debate sobre el acceso a la justicia y el coste real de impugnar sanciones administrativas. Aunque la mujer ganó el juicio, el precio que pagó por hacerlo fue desproporcionado en relación con la infracción original. El resultado fue una victoria legal acompañada de una pérdida económica considerable.

El conductor fue multado, le secuestraron el auto y le sacaron la licencia. En Provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero al Volante.

Esto refleja como, en muchos sistemas jurídicos existe la posibilidad de recurrir multas, pero los procedimientos pueden resultar muy caros, especialmente cuando el caso se extiende en el tiempo.

En consecuencia, este contexto plantea un dilema habitual para muchos ciudadanos. Pagar una multa que se considera injusta puede resultar frustrante, pero recurrirla implica asumir un riesgo económico que no siempre se puede abordar.

El caso de Mathie ilustra con claridad esa tensión. Aunque los jueces le dieron la razón, el recorrido judicial tuvo consecuencias financieras muy superiores al importe que trataba de evitar.

