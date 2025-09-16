Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Se suele pensar que recurrir las multas de tráfico es un proceso complicado y poco accesible para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel Mecías ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@miguelangelmejias_) que existen al menos cinco tipos de multas que son especialmente fáciles de recurrir y ganar, debido a errores habituales en la forma y el procedimiento en el que se notificó o tramitó. Según Mecías, la mayoría de las personas desconoce estos detalles técnicos y, en consecuencia, termina abonando sanciones que podrían anularse sin dificultad.

Así, el abogado enumera los supuestos más frecuentes donde la administración falla en el debido proceso. El primero es la “multa por no identificar a un conductor”. “Si, como propietario del vehículo, no identificas al conductor de la multa que te ha llegado, te pueden poner una multa. Pero la administración no siempre realiza las notificaciones de las multas en el domicilio o no realiza los dos intentos de notificación a los que obliga la ley y, por tanto, la multa se puede recurrir y ganar”, explica Mecías. Por eso, es importante revisar si la sanción cumple de forma rigurosa con los requisitos legales, lo cual no suele ocurrir, según su experiencia.

“La mayoría de las veces esto no se hace”

El segundo supuesto mencionado por Mecías corresponde a las sanciones por aparcamiento. El abogado apunta que para que una multa de este tipo se considere plenamente válida debe acompañarse de una prueba fotográfica que certifique la infracción. Advierte que en muchas ocasiones “la mayoría de las veces esto no se hace”. La falta de documentación visual suficiente en las denuncias supone un argumento sólido para impugnar la sanción ante la administración competente.

En tercer lugar, el abogado se refiere a las multas impuestas por haberse saltado un semáforo. Para este tipo de sanciones, la normativa exige que el expediente sancionador se acompañe de un certificado que acredite la verificación y correcto estado del dispositivo fotográfico empleado.

“Para que la multa sea válida debe acompañarse de un certificado que verifique que el aparato que hace las fotos está en buen estado, y la realidad es que prácticamente nunca se aporta este certificado”, detalla Mecías. Este vacío en la documentación suele bastar para desestimar la multa, de acuerdo con su experiencia profesional.

“Aquí las posibilidades son muchísimas”

Las multas por exceso de velocidad presentan, según Miguel Ángel Mecías, numerosas posibles irregularidades técnicas que pueden motivar su anulación. “Aquí las posibilidades son muchísimas: o bien no se han aplicado los márgenes de error que obliga la ley, o no están las dos fotografías, o una es la ampliación de la otra, o el certificado de verificación de la cámara está caducado”, sintetiza el abogado. Estas circunstancias demuestran que la casuística asociada a estos expedientes suele jugar a favor del conductor, pues basta con detectar uno solo de estos fallos para lograr que la sanción quede sin efecto.

Por último, el especialista hace referencia a las sanciones por acceder indebidamente a zonas de bajas emisiones, una restricción que se ha vuelto más frecuente en muchas ciudades de España. Mecías puntualiza una excepción relevante para los profesionales del taxi: “Acceder a una zona de bajas emisiones siendo un taxi sin la etiqueta correcta. Si el taxi está matriculado y la licencia es de antes de dos mil diecisiete, no te pueden multar”.