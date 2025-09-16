España

Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado: “La mayoría de las veces esto no se hace”

La mayoría de las personas desconoce estos detalles técnicos y, en consecuencia, termina abonando sanciones que podrían anularse sin dificultad

Andrea de Lucas

Por Andrea de Lucas

Guardar
Las cinco multas más fáciles
Las cinco multas más fáciles de recurrir y ganar, según un abogado. (Montaje Infobae España con imágenes de Canva y TikTok)

Se suele pensar que recurrir las multas de tráfico es un proceso complicado y poco accesible para la mayoría de los ciudadanos. Sin embargo, el abogado Miguel Ángel Mecías ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@miguelangelmejias_) que existen al menos cinco tipos de multas que son especialmente fáciles de recurrir y ganar, debido a errores habituales en la forma y el procedimiento en el que se notificó o tramitó. Según Mecías, la mayoría de las personas desconoce estos detalles técnicos y, en consecuencia, termina abonando sanciones que podrían anularse sin dificultad.

Así, el abogado enumera los supuestos más frecuentes donde la administración falla en el debido proceso. El primero es la “multa por no identificar a un conductor”. “Si, como propietario del vehículo, no identificas al conductor de la multa que te ha llegado, te pueden poner una multa. Pero la administración no siempre realiza las notificaciones de las multas en el domicilio o no realiza los dos intentos de notificación a los que obliga la ley y, por tanto, la multa se puede recurrir y ganar”, explica Mecías. Por eso, es importante revisar si la sanción cumple de forma rigurosa con los requisitos legales, lo cual no suele ocurrir, según su experiencia.

“La mayoría de las veces esto no se hace”

El segundo supuesto mencionado por Mecías corresponde a las sanciones por aparcamiento. El abogado apunta que para que una multa de este tipo se considere plenamente válida debe acompañarse de una prueba fotográfica que certifique la infracción. Advierte que en muchas ocasiones “la mayoría de las veces esto no se hace”. La falta de documentación visual suficiente en las denuncias supone un argumento sólido para impugnar la sanción ante la administración competente.

En total, 452 personas de las 937 víctimas analizadas dieron positivo en alguna de estas sustancias, lo que representa un 48,2% del total (Fuente: Europa Press).

En tercer lugar, el abogado se refiere a las multas impuestas por haberse saltado un semáforo. Para este tipo de sanciones, la normativa exige que el expediente sancionador se acompañe de un certificado que acredite la verificación y correcto estado del dispositivo fotográfico empleado.

“Para que la multa sea válida debe acompañarse de un certificado que verifique que el aparato que hace las fotos está en buen estado, y la realidad es que prácticamente nunca se aporta este certificado”, detalla Mecías. Este vacío en la documentación suele bastar para desestimar la multa, de acuerdo con su experiencia profesional.

“Aquí las posibilidades son muchísimas”

Las multas por exceso de velocidad presentan, según Miguel Ángel Mecías, numerosas posibles irregularidades técnicas que pueden motivar su anulación. “Aquí las posibilidades son muchísimas: o bien no se han aplicado los márgenes de error que obliga la ley, o no están las dos fotografías, o una es la ampliación de la otra, o el certificado de verificación de la cámara está caducado”, sintetiza el abogado. Estas circunstancias demuestran que la casuística asociada a estos expedientes suele jugar a favor del conductor, pues basta con detectar uno solo de estos fallos para lograr que la sanción quede sin efecto.

Por último, el especialista hace referencia a las sanciones por acceder indebidamente a zonas de bajas emisiones, una restricción que se ha vuelto más frecuente en muchas ciudades de España. Mecías puntualiza una excepción relevante para los profesionales del taxi: “Acceder a una zona de bajas emisiones siendo un taxi sin la etiqueta correcta. Si el taxi está matriculado y la licencia es de antes de dos mil diecisiete, no te pueden multar”.

Temas Relacionados

Multas EspañaCochesVehículosMotorMotor EspañaCarnet de ConducirEspaña-EconomíaEspaña-Noticias

Últimas Noticias

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Patxi López y Pilar Alegría apelan al precedente de Rusia y piden a los organismos internacionales la exclusión de Israel de las competiciones

España enfrenta a Israel a

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

Pese a que la ley establece tiempos concretos, las entidades financieras cuentan con recursos legales para dilatar los plazos y reiniciarlos hasta conseguir el cobro del adeudo

¿Una deuda del banco puede

Muere una mujer de 83 años tras caerle encima un hombre que intentaba suicidarse: ahora se enfrenta a cargos por homicidio involuntario

En España, alrededor de 3.700 personas se quitan la vida, según datos del INE

Muere una mujer de 83

Así es Guille Milkyway, el miembro del jurado de ‘OT 2025′ del que has escuchado muchas canciones: ganador de un goya, profesor de Aitana y padre de dos hijos

El artista cuenta con una dilatada trayectoria como músico y líder de un grupo indie, aunque acostumbra a mantener todo lo relacionado con su vida personal en el seno de su intimidad

Así es Guille Milkyway, el

Las producciones más populares de Disney+ en España para engancharse este día

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando a los usuarios en la guerra por el streaming

Las producciones más populares de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfrenta a Israel a

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Ni el silencio ni la falta de contacto son excusa para no pagar la pensión de alimentos: la Justicia rechaza que un padre deje de abonarla pese a tener 50 mensajes en visto de su hija

España completa la desvinculación tecnológica militar con Israel tras cancelar contratos por casi 1.000 millones de euros

Elecciones en Castilla y León: qué día se celebrarán y qué ocurre si Pedro Sánchez adelanta los comicios nacionales

La Justicia de Madrid ordena a Moncloa a investigar a Sánchez por el rescate de Air Europa y un posible conflicto de intereses

ECONOMÍA

¿Una deuda del banco puede

¿Una deuda del banco puede prescribir? Una abogada responde

Cuánto dinero hay que tener en el banco para que te consideren un cliente “rico”: umbrales y beneficios de los ‘VIP’

Los salarios y las cotizaciones sociales se disparan hasta batir récords de 25 años

José Elías descubre un negocio agrícola de éxito: los tomates Cherry que mezclan tecnología y tradición en Almería

Criar a un hijo es un 60% más caro que hace 20 años: 335.000 euros desde que nace hasta que se independiza

DEPORTES

España enfrenta a Israel a

España enfrenta a Israel a través del deporte: el PSOE pone en duda la participación en el mundial 2026 si juega Israel

Topuria habla sobre Israel tras lo ocurrido en La Vuelta a España: “Si pudiera, pararía esa guerra ahora mismo porque no la acepto”

El Consejo Superior de Deportes pide al Comité Olímpico Internacional la expulsión de Israel de los eventos deportivos

Israel-Premier Tech consigue 52.000 euros en premios durante la Vuelta a España

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”