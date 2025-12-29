La tradición de bañarse en el mar por Navidad deja a dos hombres desaparecidos: “Fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”

Tiempo nublado en la playa (EFE/ Ana Escobar)

Este pasado jueves, dos varones de entre cuarenta y sesenta años han desaparecido en el mar mientras participaban en el tradicional baño de Navidad. Este acto tuvo lugar en las aguas del canal de la Mancha, en Budleigh Salterton.

Según informa la BBC, todo sucedió repentinamente y las condiciones meteorológicas cambiaron de manera brusca, lo cual dejó atrapados a varios nadadores. “Había mucha gente en la playa”, relata una mujer al medio británico. “De repente, fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”, añade.

Dada la situación, el dispositivo de rescate se desplegó para asistir a los implicados. Sin embargo, las búsquedas de los dos desaparecidos han sido suspendidas por los guardacostas. “Tras intensas búsquedas a lo largo del litoral y mar adentro, los guardacostas suspendieron las operaciones a las 17:00 horas”, explica en un comunicado de las fuerzas de seguridad.

Qué hacer en estas emergencias

Según informa la Real Federación Española de Salvamente y Socorrismo, este julio dejó 92 muertes por ahogamiento, con un acumulado de 303 víctimas en ese entonces. Por ello, resulta vital conocer distintos protocolos que permitan defendernos de los vaivenes meteorológicos del mar.

Equipo de rescate en la playa. (Facebook/Monterey County Sheriff's Office)

Se pueden seguir muchas pautas en función de la situación concreta dentro de una situación de emergencia. Por ejemplo, si todavía no estás dentro del mar y no tienes certeza de que las aguas vayan a seguir calmadas, simplemente permanece cerca de la orilla. Se puede entrar en contacto con el agua, pero se debe evitar sumergirse más allá del pecho, según Cruz Roja.

En caso de hallarse en un escenario de riesgo dentro del mar, se debe mantener a flote y realizar gestos de auxilio para que llamen al equipo de rescate. Además, si nos encontramos corrientes de resaca (corrientes que se mueven desde la orilla hacia el mar adentro), hay que nadar en paralelo a la playa. De esta manera, se evita luchar contra ellas y no agotarse tan pronto.

Bañarse en el mar con tradición

En algunos países fríos del norte como Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, bañarse en el mar durante Navidad es una tradición popular. Suele ser durante los últimos o los primeros días del año, de tal forma que se celebra un inicio refrescante en comunidad.

Mujer que se da un baño frío. (Freepik)

Este ritual no solo se asocia a los desafíos personales, sino que se puede encontrar también una serie de beneficios fisiológicos. El agua fría estimula la circulación sanguínea, además de fortalecer el sistema inmune y de liberar endorfinas. Además, la mayoría de las veces, este evento suele recaudar fondos para organizaciones benéficas locales.

En España hay tradiciones

Aunque con temperaturas menos extremas, existen tradiciones similares que se repiten cada año y reúnen a cientos de personas, según El Mundo. En Barcelona, por ejemplo, el Primer Bany de l’Any, organizado por el Club Natació Atlètic-Barceloneta cada 1 de enero, se ha consolidado como una cita habitual para dar la bienvenida al nuevo año.

Playa de Barcelona. (Wikimedia Commons)

En otras zonas del litoral, como Gijón o San Sebastián, son frecuentes las zambullidas navideñas o de Año Nuevo. El cambio meteorológico en las playas británicas fue realmente inesperado debido a que estas iniciativas suelen desarrollarse bajo condiciones controladas y con dispositivos de seguridad.