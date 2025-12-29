España

La tradición de bañarse en el mar por Navidad deja a dos hombres desaparecidos: “Fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”

“Tras intensas búsquedas a lo largo del litoral y mar adentro, los guardacostas suspendieron las operaciones a las 17:00 horas”, explica en un comunicado de las fuerzas de seguridad

Guardar
Tiempo nublado en la playa
Tiempo nublado en la playa (EFE/ Ana Escobar)

Este pasado jueves, dos varones de entre cuarenta y sesenta años han desaparecido en el mar mientras participaban en el tradicional baño de Navidad. Este acto tuvo lugar en las aguas del canal de la Mancha, en Budleigh Salterton.

Según informa la BBC, todo sucedió repentinamente y las condiciones meteorológicas cambiaron de manera brusca, lo cual dejó atrapados a varios nadadores. “Había mucha gente en la playa”, relata una mujer al medio británico. “De repente, fue como si Poseidón tuviera un ataque de ira”, añade.

Dada la situación, el dispositivo de rescate se desplegó para asistir a los implicados. Sin embargo, las búsquedas de los dos desaparecidos han sido suspendidas por los guardacostas. “Tras intensas búsquedas a lo largo del litoral y mar adentro, los guardacostas suspendieron las operaciones a las 17:00 horas”, explica en un comunicado de las fuerzas de seguridad.

Qué hacer en estas emergencias

Según informa la Real Federación Española de Salvamente y Socorrismo, este julio dejó 92 muertes por ahogamiento, con un acumulado de 303 víctimas en ese entonces. Por ello, resulta vital conocer distintos protocolos que permitan defendernos de los vaivenes meteorológicos del mar.

Equipo de rescate en la
Equipo de rescate en la playa. (Facebook/Monterey County Sheriff's Office)

Se pueden seguir muchas pautas en función de la situación concreta dentro de una situación de emergencia. Por ejemplo, si todavía no estás dentro del mar y no tienes certeza de que las aguas vayan a seguir calmadas, simplemente permanece cerca de la orilla. Se puede entrar en contacto con el agua, pero se debe evitar sumergirse más allá del pecho, según Cruz Roja.

En caso de hallarse en un escenario de riesgo dentro del mar, se debe mantener a flote y realizar gestos de auxilio para que llamen al equipo de rescate. Además, si nos encontramos corrientes de resaca (corrientes que se mueven desde la orilla hacia el mar adentro), hay que nadar en paralelo a la playa. De esta manera, se evita luchar contra ellas y no agotarse tan pronto.

Bañarse en el mar con tradición

En algunos países fríos del norte como Irlanda, Dinamarca, Finlandia y Reino Unido, bañarse en el mar durante Navidad es una tradición popular. Suele ser durante los últimos o los primeros días del año, de tal forma que se celebra un inicio refrescante en comunidad.

Mujer que se da un
Mujer que se da un baño frío. (Freepik)

Este ritual no solo se asocia a los desafíos personales, sino que se puede encontrar también una serie de beneficios fisiológicos. El agua fría estimula la circulación sanguínea, además de fortalecer el sistema inmune y de liberar endorfinas. Además, la mayoría de las veces, este evento suele recaudar fondos para organizaciones benéficas locales.

En España hay tradiciones

Aunque con temperaturas menos extremas, existen tradiciones similares que se repiten cada año y reúnen a cientos de personas, según El Mundo. En Barcelona, por ejemplo, el Primer Bany de l’Any, organizado por el Club Natació Atlètic-Barceloneta cada 1 de enero, se ha consolidado como una cita habitual para dar la bienvenida al nuevo año.

Playa de Barcelona. (Wikimedia Commons)
Playa de Barcelona. (Wikimedia Commons)

En otras zonas del litoral, como Gijón o San Sebastián, son frecuentes las zambullidas navideñas o de Año Nuevo. El cambio meteorológico en las playas británicas fue realmente inesperado debido a que estas iniciativas suelen desarrollarse bajo condiciones controladas y con dispositivos de seguridad.

Temas Relacionados

PlayasMarReino UnidoMeteorologíaTiempoTiempo EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta sobre el modo incógnito: “Cada vez que entras a una web, dejas un rastro digital”

El experto advierte de que el modo incógnito no protege la información personal ni impide el rastreo digital

Miguel Ángel Mejías, abogado, alerta

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

La dificultad para acceder a una vivienda marca el calendario vital de toda una generación

Independizarse en el Mediterráneo solo

Receta de paté casero de mejillones, un aperitivo original y sabroso para preparar en 10 minutos

En pocos minutos habremos preparado un delicioso manjar que, acompañado de unas tostadas, será el aperitivo perfecto en comidas especiales y cenas navideñas

Receta de paté casero de

El millonario patrimonio de Brigitte Bardot y la disputa por su herencia: varias viviendas en la Costa Azul, pisos en París y derechos de imagen

Según informó la ‘Fondation Brigitte Bardot’ el pasado domingo, 28 de diciembre, la actriz habría fallecido a los 91 años en su hogar en Saint-Tropez

El millonario patrimonio de Brigitte

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: jugada ganadora y
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Azcón liga el futuro de

Azcón liga el futuro de Aragón a un pacto de presupuestos, pero sin comprar el discurso de Vox: “Cumpliremos las leyes, hasta aquellas que no nos gusten”

La Justicia deniega la residencia por arraigo laboral a una colombiana solicitante de asilo que tenía permiso para trabajar en España temporalmente

Los militares cierran 2025 con un salario más alto, pero sin el sueldo que exigen las asociaciones: “El Gobierno tiene que tratar mejor al personal”

Santos Cerdán, en cifras: agota los 3.142 euros al mes de su indemnización hasta cobrar casi 19.000 €, sin intervenciones en el Congreso y Navarra como foco principal

Buscan en Nueva Zelanda a un marinero gallego desaparecido en un palangrero de Vigo

ECONOMÍA

Independizarse en el Mediterráneo solo

Independizarse en el Mediterráneo solo es posible si tienes más de 30 años: Italia, Grecia y España, a la cola de la UE en la emancipación juvenil

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

El Gobierno se pone fecha para la presentación de los Presupuestos Generales: quiere que sea en el primer trimestre de 2026

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 29 de diciembre

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Michael Schumacher y los 12

Michael Schumacher y los 12 años desde el accidente que acabó con su carrera en Fórmula 1 y le sumió en el hermetismo familiar

Se retiró a los 23 años del tenis por salud mental y ahora ayuda a Djokovic a manejar sus emociones: “Fui juzgado por hablar de amor en un deporte de competición”

Muere Amelia del Castillo: quién era la primera presidenta en la historia del fútbol español

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición