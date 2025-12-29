El alcalde de Monforte de Lemos, acusado de acoso sexual, permanece en el cargo municipal, pero abandona el Partido Socialista

José Tomé, durante su comparecencia, en la sede del PSdeG-PSOE en Monforte. / Europa Press

La continuidad de José Tomé como alcalde de Monforte de Lemos, tras varias denuncias de acoso sexual, estaba en entredicho desde el 26 de diciembre, cuando el Pleno de Lugo aprobó la reprobación del primer edil. A pesar de la presión social y política, Tomé ha decidido permanecer en el cargo, aunque ha registrado su abandono del grupo municipal socialista y pasará a formar parte del grupo no adscrito a partir del 1 de enero. En un año que termina con distintos frentes abiertos para el PSOE, tanto en corrupción como en denuncias por acoso sexual, se confirma la decisión de Tomé tras uno de los plenos municipales más tensos del año.

La sesión plenaria transcurrió en un clima de fuerte confrontación, recoge Europa Press. Frente al Ayuntamiento, varios colectivos feministas organizaron una concentración media hora antes del inicio, solicitando la renuncia de Tomé. La protesta, impulsada por el colectivo ‘Marcha Mundial das Mulleres’, contó con cerca de un centenar de participantes y sumó a distintos grupos sociales. Al son de “si tocan a una nos tocan a todas” o “Tomé, dimite, el feminismo no te admite”, también se reclamó la presencia del alcalde, al que calificaron de “baboso” y criticaron su ausencia.

En el interior del salón de plenos, la situación era similar. Pese a acceder al edificio entre aplausos de sus seguidores, podían escucharse los gritos del exterior. Una vez comenzó la sesión, el Partido Popular (PP) y Esperta Monforte exigieron la dimisión de Tomé explícitamente, aunque las mociones de censura presentadas por las dos formaciones y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) fueron rechazadas. Por su parte, el Partido Socialista, con mayoría en el Ayuntamiento (10 concejales), respaldo a Tomé frente a las acusaciones de acoso sexual. El alcalde del municipio gallego ya dimitió el 10 de este mes como presidente de la Diputación de Lugo, así como de sus cargos dentro del partido.

La oposición política y social de José Tomé

Desde la organización feminista ‘Marcha Mundial das Mulleres’ se ha denunciado que, pese a la gravedad de las acusaciones, Tomé “no ha asumido ningún tipo de responsabilidad política ni ha realizado un ejercicio de autocrítica”, una situación que, a su juicio, “contribuye a la impunidad de este tipo de comportamientos y deja a las mujeres en una situación de desprotección”. Igualmente, los colectivos a las puertas del Consistorio han reclamado que las instituciones públicas actúen con firmeza ante actitudes consideradas machistas.

Por su parte, el PP ha señalado en el interior del edificio una falta de estabilidad por parte del regidor en sus decisiones. Los populares, quienes son la segunda fuerza más votada en el municipio (4 concejales), no ha dudado en comparar el caso con el de Nevenka Fernández, en Ponferrada, que afectó a su propio grupo político en 2001. Asimismo, han lamentado que persista una tendencia a culpabilizar a las víctimas en este tipo de situaciones.

Esperta Monforte, formación con 1 concejal, ha cuestionado la ausencia de declaraciones desde el gobierno municipal acerca de la posición de sus miembros respecto al paso a la condición de no adscritos, puesto que el pleno se celebró aún con las actas vinculadas al PSOE. Este grupo político pidió también la dimisión de la concejala de Igualdad y acusó al alcalde de haber movilizado a público afín para asistir al pleno. El tercer partido presente en el Consistorio, el BNG (2 concejales), sostuvo que “el nombre de Monforte quedó manchado” tras la aparición de las denuncias y reiteró su demanda de renuncia al cargo de alcalde, siguiendo la misma línea mantenida en la Diputación de Lugo y en el partido socialista.

El PSOE defiende la inocencia de Tomé

La defensa de José Tomé ha sido asumida por el PSOE, partido al que pertenece por pocos días más. La formación socialista ha puesto en duda la veracidad de las denuncias y ha acusado al Partido Popular de oportunismo político. Según han argumentado, no se trata de auténticas denuncias, sino de “comunicaciones de una situación”, añadiendo que “nadie conoce el contenido de las mismas” y que se estaría “poniendo la carreta antes que los bueyes” al hablar de acusaciones de origen y veracidad inciertos.

El propio alcalde, a modo de réplica a la oposición, intervino para señalar que el PP conocía la existencia de las acusaciones desde junio por informaciones trasladadas por periodistas, y sostuvo que los “verdaderos instigadores” no se habrían atrevido a hacerlas públicas, siendo el Partido Popular quien las habría impulsado. Las mociones fueron finalmente rechazadas, obteniendo siete votos a favor y diez en contra.

El alcalde reivindica su legitimidad

En la fase final del pleno, Tomé dirigió unas palabras tanto a los concejales como a los vecinos de Monforte, reiterando su inocencia y descartando cualquier intención de dimitir. El alcalde incidió en que “a todos nosotros nos eligieron los ciudadanos para el Ayuntamiento”, no como ocurre en la Diputación, donde “es una elección indirecta”.

A título personal, el alcalde afirmó haber sido víctima de “acusaciones falsas, injustas e infundadas que responden a una maniobra política” y subrayó su indefensión por “no saber de qué se me acusa, lo que es una indefensión no exenta de ilegalidad”. También expresó su compromiso “con el ayuntamiento y los monfortinos, no con el PSOE”, un partido al que ha manifestado su aprecio. “Tengo la confianza de los monfortinos y tengo el compromiso de seguir como alcalde”, confesó, confirmando su decisión.

El regidor añadió que dispondrá de toda la información y dará “las explicaciones pertinentes a quien sea necesario”. También quiso reivindicar el principio de presunción de inocencia: “Quien nada hizo nada tiene que temer”. Tomé ha agradecido el apoyo vecinal, ha asegurado que “todo es cuestión de tiempo” y que “se sabrá la verdad”, considerándose “un daño colateral de un asunto que trasciende la provincia”.

Antes de levantar la sesión, entre aplausos, el alcalde ha precisado que ya ha presentado formalmente la solicitud para abandonar el grupo municipal socialista y pasar a formar parte del grupo no adscrito desde el 1 de enero, aclarando que queda a discreción de los demás miembros del gobierno local si optan o no por seguir el mismo camino.