España

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

La última vez que fue vista vestía pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y auriculares verdes

Cartel informativo de la joven
Cartel informativo de la joven desaparecida el 24 de diciembre en San Sebastián. (sosdesaparecido)

Una joven de 23 años permanece desaparecida desde el 24 de diciembre en San Sebastián, según ha confirmado a Infobae una portavoz de la Asociación de voluntarios colaboradora con el 112 SOS Deiak, Vost Euskadi.

La entidad ciudadana y el Servicio de Seguridad Vasco han informado en redes sociales que la joven fue vista por última vez la noche de Nochebuena en la capital guipuzcoana, concretamente en el barrio de Leku. La última vez que fue vista vestía pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y auriculares verdes.

A pesar de los esfuerzos desplegados, todavía no se ha producido ningún avance relevante y Amaia sigue en paradero desconocido, según han confirmado a Europa Press las autoridades del País Vasco. Vost Euskadi ha indicado que aquellos que dispongan de alguna información pueden comunicarse con el número de emergencias 112.

