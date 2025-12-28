España

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas

Guardar
Super Once realiza sorteos todos
Super Once realiza sorteos todos los días de la semana. (Infobae)

¿Participaste en el sorteo de Super Once y quieres saber si resultaste ganador? Aquí te dejamos los resultados de la lotería realizada este domingo 28 de diciembre, dados a conocer por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles).

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios nunca caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

Combinación ganadora del Super Once

Fecha: 28 diciembre.

Tipo: Sorteo 1 de las 10:00 horas.

Combinación ganadora: 07 16 25 31 33 34 36 42 52 54 55 58 59 64 68 69 72 76 78 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceEspaña-EconomíaEspaña-LoteríasNoticias

Últimas Noticias

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada

El curioso plan de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo en Roma: sin su hijo y tras el ingreso hospitalario de su abuela, Teresa de Borbón-Dos Sicilias

La pareja será recibida por el papa León XIV en una audiencia en el Palacio Apostólico del Vaticano

El curioso plan de Martínez-Almeida

Dejar de beber durante un mes mejora el sueño, la salud y el estado de ánimo

Una revisión científica de la Universidad de Brown ha mostrado los beneficios de evitar el alcohol durante un mes

Dejar de beber durante un

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

La última vez que fue vista vestía pantalón negro, jersey rojo, chaquetón negro y auriculares verdes

Una joven de 23 años

La Aemet activa el aviso rojo en Murcia: “Ahora la intensidad de la lluvia es menor, pero puede haber impactos corriente abajo”

La Agencia Estatal de Meteorología pide precaución en la provincia de Valencia,donde se esperan acumulados “muy importantes” que podrían superar de forma puntual una intensidad de 180 litros por metro cuadrado en menos de doce horas

La Aemet activa el aviso
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una joven de 23 años

Una joven de 23 años permanece desaparecida en San Sebastián desde el día de Nochebuena

El temporal en Andalucía provoca 340 incidencias: desalojos, rescates y un río en niveles históricos

Puigdemont se “alegra mucho” del reconocimiento israelí de Somalilandia y celebra que abra “la puerta a otros reconocimientos internacionales”

España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

Aragón se queda sin frente amplio de izquierda: CHA, IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde concurrirán por separado en las autonómicas del 8 de febrero

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

De la gestión de Cuerpo y el liderazgo de Ortega a la política errática de Trump: los ‘influencers’ de la economía española en 2025

El euro llegará el 1 de enero a una Bulgaria sin Gobierno y entre incertidumbre: “Todo va a ser un caos”

Números ganadores del Super Once del Sorteo 5

DEPORTES

Muere Rafa Viteri, el legendario

Muere Rafa Viteri, el legendario delantero del Athletic y héroe del ascenso del Burgos CF a Primera División

Xabi Alonso se come el turrón, pero todavía tiene que superar la cuesta de enero en el Real Madrid: bajo el foco de la directiva y de la afición

Un extenista y medallista olímpico lo tiene claro: “Nadal es el mejor competidor de la historia del deporte”

Cesc Fàbregas habla sobre la situación de Xabi Alonso en el Real Madrid: “Todos piensan que tienen que jugar y manejar eso es difícil”

El jefe de Alpine, Flavio Briatore, habla sobre Fernando Alonso: “Un piloto como él debería haber ganado seis u ocho mundiales”