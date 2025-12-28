El río Guadalhorce se desborda a su paso por Cártama: supera los cinco metros de altura mientras remiten las lluvias intensas

Las lluvias remiten en el litoral de la provincia de Málaga. / AEMET Andalucía en su perfil de X

El río Guadalhorce se desborda a su paso por Cártama, informa la Agencia EFE. Debido a las intensas precipitaciones, el caudal ha salido de su cauce sobre las 23:00 horas de este sábado en la ciudad malagueña. El servicio de Emergencias 112 había decretado la alerta roja en toda la provincia de Málaga hasta las 4:00 horas de la madrugada. Los ciudadanos de un total de 27 municipios han recibido el Es-Alert en sus móviles y los servicios de emergencia solicitan precaución y no desplazarse a la ciudadanía.

El alcalde de la localidad, Jorge Gallardo, ha mostrado en un vídeo en sus redes sociales la situación del río a su paso por el puente de Hierro, zona en la que en otras ocasiones de lluvias torrenciales se ha desbordado e incluso ha arrastrado vehículos. El edil ha ordenado avisar a los vecinos de la barriada de Doña Ana, así como de otras zonas de campo que se suelen inundar, al llegar el caudal a unos 3 metros de altura. “Sube rápido”, recoge EFE, por lo que “pinta regular otra vez”.

Mientras el Plan de Inundaciones se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, múltiples calles de la ciudad de Cártama, las más cercanas al río, se han anegado. Según ha informado la televisión provincial, se han registrado daños materiales en algunos puntos de la localidad. No obstante, las precipitaciones están remitiendo en varios municipios de la provincia. Mientras tanto, la carretera A-7057 entre Cártama y Estación de Cártama está cortada por grandes balsas de agua, según ha informado el Ayuntamiento, que pide a los vecinos máxima precaución y no hacer desplazamientos.

El dispositivo de emergencias responde a decenas de avisos

La persistencia de las precipitaciones y el viento durante el sábado ha supuesto un notable incremento de avisos al 112 Andalucía: el balance contabiliza 68 incidencias relacionadas directamente con el temporal, de las que la mayoría se han producido en la provincia de Málaga. Dentro de este contexto, Marbella ha resultado ser el municipio donde se han concentrado más de veinte incidencias en apenas unas horas, tal y como han informado desde la Agencia EFE.

Las intervenciones de emergencia también han afectado a otras localidades como Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga capital, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga. Las incidencias registradas incluyen caídas de vallas, señales, postes de telefonía, farolas o ramas, así como daños en el alumbrado navideño y diversos elementos de las fachadas próximas a la vía pública, según el relato de ambas agencias replicado en Infobae.

El domingo se espera precipitaciones en el litoral de Málaga. / Aemet

Especial atención merece el municipio de Benahavís, donde se ha producido un desprendimiento de ladera y una posterior granizada, lo que ha obligado al corte total de la carretera A-397 entre los kilómetros 13 y 31, según la información difundida por Europa Press. La mayoría de los incidentes gestionados por los servicios de emergencia han estado marcados por anegaciones de garajes y viviendas, así como accidentes de circulación sin heridos. Pese al volumen significativo de llamadas, las autoridades han confirmado la ausencia de daños personales o materiales de relevancia, a las 23 horas.

La provincia de Málaga se ha visto envuelta esta noche en un episodio de lluvias intensas y riesgo meteorológico extremo, tras la activación del aviso rojo en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce. El servicio de Emergencias 112 ha advertido de precipitaciones previstas de hasta 120 litros por metro cuadrado en 12 horas, por lo que envía el mensaje Es-Alert la noche de este sábado. La alarma, que ha comenzado a difundirse pasadas las 21:00 horas, minutos después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) declarase el aviso rojo, ha incluido recomendaciones de extremar la prudencia, evitar los desplazamientos y mantenerse alejado de cauces y zonas inundables. El aviso más severo tiene vigencia hasta las 04:00 horas, aunque Almería y Granada continuarán bajo avisos naranja y amarillo, al menos hasta las 09:59 horas.