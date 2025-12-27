España

El aviso rojo por lluvias obliga a extremar la precaución en la provincia de Málaga

La población de 27 municipios en las comarcas de la Costa del Sol y Guadalhorce han recibido el Es-Alert por precipitaciones intensas durante esta noche del sábado

Imágenes de sevillanos refugiándose de la lluvia torrencial y el fuerte viento, que la capital hispalense sufrió el pasado octubre. / Rocío Ruz - Europa Press

El servicio de Emergencias 112 ha activado el aviso rojo por lluvias en la provincia de Málaga para esta noche del sábado y ha enviado el mensaje Es-Alert a la población de algunas zonas. El aviso afecta especialmente a las comarcas de Costa del Sol y Guadalhorce, donde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha previsto precipitaciones de hasta 120 litros por metro cuadrado en un periodo de 12 horas. Este escenario ha originado el envío a la ciudadanía del mensaje ‘Es-Alert’, con el objetivo de advertir a la población y recomendar la máxima precaución ante las adversas condiciones.

El sistema Es-Alert ha sido activado pasadas las 21:00 horas, minutos después de la declaración del aviso rojo por parte de la AEMET. El mensaje, que ha alcanzado a vecinos de veintisiete municipios de las zonas bajo aviso rojo, pedía extremar la prudencia, evitar desplazamientos y abstenerse de cruzar áreas inundables o realizar actividades en cauces y proximidades. El aviso está previsto que siga vigente hasta las 04:00 horas, mientras que en el conjunto de la provincia se mantendrán avisos naranjas y amarillos, al menos hasta las 09:59 horas, según ha reseñado Europa Press.

Alto número de incidencias en la provincia: 68 avisos por lluvias

La persistencia de lluvias y vientos en Andalucía a lo largo del sábado ha generado una intensa actividad en el servicio de emergencias. El 112 Andalucía ha gestionado un total de 68 avisos directamente vinculados al temporal de lluvia, concentrándose la mayor parte de ellos en la provincia de Málaga. Marbella ha destacado como el municipio más afectado, con más de veinte incidencias en apenas unas horas, según han comunicado tanto la Agencia EFE como Europa Press.

Diversos municipios de la provincia también han requerido atención por parte de los servicios de emergencia, entre ellos Alhaurín de la Torre, Antequera, Benahavís, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Málaga capital, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos y Vélez-Málaga. Ambas agencias de comunicación han informado de la tipología de los incidentes registrados, que incluyen desde caídas de vallas, señales de tráfico, postes de telefonía, farolas y ramas, hasta daños en alumbrado navideño, toldos, elementos de fachada y otros objetos próximos a las vías públicas.

La mayoría de los avisos gestionados por el servicio 112 han hecho referencia a anegaciones en garajes y viviendas, así como a accidentes de circulación que no han provocado heridos. Las autoridades han remarcado que, a pesar del elevado volumen de incidencias, no se han producido daños personales ni materiales de relevancia, según han señalado la Agencia EFE y Europa Press.

Incidentes de especial relevancia y estado de las carreteras

Entre los sucesos destacados del sábado, Europa Press ha notificado que Benahavís ha sido escenario de un desprendimiento de ladera acompañado de una granizada, lo que ha obligado al corte completo de la carretera A-397, en ambos sentidos de la circulación, desde el kilómetro 13 hasta el 31. Este incidente se suma al amplio repertorio de incidencias derivadas de las lluvias y los vientos que han recorrido la geografía malagueña en las últimas horas.

Enviado el aviso 'EsAlert' a las zonas con aviso rojo por lluvias en Málaga.

El levantamiento del aviso rojo y el monitoreo continuo de la situación han sido coordinados por los servicios de meteorología y emergencias, que han apelado en repetidas ocasiones a la responsabilidad de la ciudadanía. Las recomendaciones de Protección Civil han insistido en evitar cualquier desplazamiento innecesario y en mantenerse atentos a la evolución de las precipitaciones y a los avisos oficiales.

