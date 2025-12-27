Elevado en Andalucía a fase de emergencia situación operativa 1 el Plan ante el Riesgo de Inundaciones

En Benahavís, Málaga, un desprendimiento de ladera y la presencia de granizo obligaron a interrumpir completamente la circulación de la carretera A-397 entre los puntos kilométricos 13 y 31. Esta incidencia se produjo mientras múltiples municipios andaluces permanecían bajo alerta por lluvias intensas, anegaciones e impactos materiales derivados de fenómenos meteorológicos extremos. Según informó Europa Press, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, anunció este sábado la elevación a fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan ante el Riesgo de Inundaciones debido a los avisos rojos, naranjas y amarillos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en distintos puntos de la región.

El medio Europa Press detalló que el sistema de alerta masiva ‘EsAlert’ se activó en la provincia de Málaga específicamente en las áreas bajo aviso rojo por precipitaciones, que corresponden a las comarcas de Sol y Guadalhorce. Este mensaje alcanzó a 27 municipios que recibieron las notificaciones en sus teléfonos móviles con recomendaciones de protección y sugerencias de seguir los consejos de Emergencias 112 Andalucía. Antonio Sanz, en un comunicado publicado en redes sociales, destacó la importancia de extremar las precauciones y prestar especial atención a las directrices de los servicios de emergencia regionales.

Durante el domingo, según consignó Europa Press, la Sala Coordinadora atendió un total de 68 incidencias relacionadas con los efectos de las lluvias, de las cuales 54 correspondieron a la provincia de Málaga. Los municipios más afectados fueron Marbella, donde se concentró más de una veintena de llamadas de emergencia, y otros puntos como Alhaurín de la Torre, Antequera, Casares, Estepona, Fuengirola, Igualeja, Iznate, Manilva, Mijas, Rincón de la Victoria, Ronda, Torremolinos, Vélez-Málaga y la propia capital malagueña. La mayoría de los avisos recibidos apuntaban a la caída de objetos urbanos tales como vallas, señales de tráfico, postes de telefonía, farolas, ramas, decoraciones navideñas y elementos de fachadas que colapsaron o estuvieron a punto de hacerlo, así como inundaciones en garajes y viviendas particulares y accidentes de tráfico sin víctimas.

Dentro de los incidentes registrados en Málaga, la acumulación de agua obligó a intervenir a los servicios de emergencia en sótanos y domicilios particulares, en algunos casos para evitar mayores daños por anegaciones. En Marbella, la concentración de incidentes llevó a reforzar la presencia de equipos de emergencia en la localidad, dado el elevado número de elementos urbanos afectados y los riesgos derivados de los posibles desplazamientos de peatones y vehículos.

Fuera de la provincia de Málaga, la situación también generó consecuencias en Cádiz, donde los servicios de emergencia respondieron a diversos avisos relacionados con la entrada de agua en viviendas, garajes y calles. San Roque y La Línea de la Concepción fueron los puntos más afectados, mientras que Algeciras, Los Barrios y San Martín del Tesorillo presentaron incidentes de menor cuantía. En La Línea, un rayo impactó en una farola de la avenida del Burgo, en la urbanización Santa Margarita. Europa Press reportó que no se produjeron daños personales a raíz de este suceso.

En la provincia de Huelva también se registraron problemas, aunque en menor medida según el balance del 112 trasladado por Europa Press. En Ayamonte, una calle resultó inundada por las precipitaciones, mientras que en Rociana una rama de árbol cayó sobre la carretera HU-4102, requiriendo la intervención de los servicios municipales para retirar el obstáculo y restablecer la seguridad en el tránsito de vehículos.

A raíz de este panorama, las autoridades autonómicas resaltaron la necesidad de mantener activas las medidas preventivas y de seguir las recomendaciones de los servicios competentes para reducir los riesgos y daños personales o materiales. El Plan ante el Riesgo de Inundaciones, en su fase de emergencia situación operativa 1, implica la movilización coordinada de recursos de distintos servicios, la monitorización constante de las zonas afectadas y la intervención prioritaria en aquellas áreas donde las previsiones meteorológicas anticipen mayores acumulaciones de agua o daños derivados del viento.

La Junta de Andalucía, a través de los diferentes departamentos responsables y en coordinación con los ayuntamientos afectados, intensificó los esfuerzos de información a la ciudadanía y la disposición de equipos de intervención y rescate ante posibles situaciones de mayor gravedad. Europa Press añadió que el sistema EsAlert se concibe como un mecanismo de envío de mensajes masivos de emergencia para alertar a la población de forma inmediata sobre riesgos inminentes, facilitando la toma de decisiones rápidas y la prevención de incidentes.

Antonio Sanz, recogido por Europa Press, reiteró la instrucción de evitar desplazamientos innecesarios en las áreas bajo alerta y puso el acento en la utilidad de los consejos transmitidos por el 112 para actuar ante situaciones de peligro, como cortes de carreteras, inundaciones o caída de objetos. Las previsiones continúan bajo vigilancia, con la activación de diferentes protocolos de actuación que permanecerán en vigor mientras persista la inestabilidad meteorológica sobre Andalucía.