PP y Vox precintan un campo de softball frecuentado por latinos: “Hace falta menos racismo y menos criminalización de los migrantes”

PP y Vox presientan un campo de softball frecuentado por personas migrantes. (Izquierda Unida Latina/Facebook)

Hace una semana, el Partido Popular (PP) decidió clausurar el campo de softball de Cuatro Vientos, inaugurado hace poco más de un año, el 9 de julio de 2024, por el concejal de Latina, Alberto González Díaz, quien destacó que el espacio estaría disponible también para la práctica de ground golf y subrayó la inversión realizada en accesos, césped artificial y servicios.

La clausura, aprobada en octubre a petición de Vox y con apoyo de los votos populares, ha dejado ahora la instalación en desuso, limitando únicamente a menores de 12 años bajo permiso provisional que caducará antes de febrero de 2026. En total, la inversión fue de 800.000 euros “de todos los madrileños y madrileñas”, explican desde Izquierda Unida Latina, la única organización que se ha levantado contra esta decisión.

“Este espacio llenaba el barrio de vida, de deporte y de comunidad”, asegura la agrupación en un comunicado. Preparado también para la práctica de ground golf, el equipamiento contaba con césped artificial, cerramiento perimetral, alumbrado, accesos adaptados y preinstalación de servicios para futuros vestuarios y gradas.

Entre sus usuarios se encuentran los clubes Bisontes y Pejuni, con unos 200 niños y jóvenes a partir de siete años, así como miembros de la Liga Élite de softball de Madrid, conformada por jugadores venezolanos, dominicanos, cubanos, puertorriqueños y españoles.

Campo de softball de Cuatro Vientos. (Ayuntamiento de Madrid)

PP y Vox alegan quejas vecinales

Según los partidos que han promovido el cierre del campo, la medida responde a las supuestas quejas de los vecinos por ruidos y campamentos en la zona. Vox llegó a proponer un aumento de la vigilancia policial en abril de este año, alegando un incremento de la “actividad delictiva”. Dicha moción fue aprobada por el PP, aunque a día de hoy no hay evidencias de un aumento de los delitos vinculados al uso del campo.

Por su parte, Izquierda Unida Latina cuestiona dichos argumentos, indicando que el “campo de softball está muy alejado de cualquier bloque o de cualquier lugar donde viva gente”. En cambio, denuncian que el cierre se basa en “propósitos racistas para echar a gente que viene a practicar un deporte saludable y comunitario”.

La agrupación denuncia que la mayoría de los usuarios del campo son migrantes o hijos de migrantes latinoamericanos. “PP y Vox no quieren que se haga uso de estas instalaciones porque la mayoría de quienes juegan y disfrutan del softball son personas migrantes o descendientes de migrantes, especialmente de origen latinoamericano. Recurren a estereotipos racistas vinculados a las llamadas ‘bandas latinas’ para criminalizar a jóvenes que practican un ocio sano, comunitario y perfectamente legítimo”, detalla IU Latina.

“No hace falta ni más policía ni más vigilancia”, enfatiza la agrupación. “Hace falta menos racismo y menos criminalización de la población migrante y de la juventud trabajadora”, concluyen.

Qué es el softball

El softball es un deporte de equipo muy similar al béisbol, pero con algunas diferencias clave que lo hacen más accesible y, a menudo, más rápido de jugar. Surgió en Estados Unidos a finales del siglo XIX y es muy popular en países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Puerto Rico. Entre sus principales diferencias con el béisbol destacan el uso de una pelota más grande y blanda, menos distancia entre bateadores y lanzadores y bases, el bate es más corto y ligero. Generalmente, se juega con 9 o 10 jugadores.