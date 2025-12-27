España condena el ataque ruso contra Kiev en vísperas de la reunión Trump-Zelenski para impulsar un acuerdo de paz

El Gobierno español ha condenado el ataque lanzado por Rusia contra Kiev durante la pasada noche, un episodio que dejó al menos 28 heridos y provocó cortes de calefacción en más de una tercera parte de la ciudad. El alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko, informó de que más de 4.000 edificios residenciales y más de 300 centros educativos quedaron sin suministro de calor, afectando a una tercera parte de la población de la capital.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló que “estos ataques agravan el sufrimiento de la población civil y constituyen violaciones del derecho internacional”. El titular de Exteriores expresó que “tienen que parar”, reiterando además que España “seguirá apoyando a Ucrania y todos los esfuerzos para lograr una paz justa y duradera”.

Un ataque contra Kiev a menos de 48 horas de la reunión Trump-Zelenski

La ofensiva rusa se produjo a menos de 48 horas de una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, prevista este domingo 28 de diciembre en Florida, Estados Unidos. El mandatario ucraniano también anunció que, durante una escala en Canadá, mantendrá una conversación telemática con aliados de la Unión Europea.

“Estamos volando ahora mismo a Florida, Estados Unidos. De camino, haremos una parada en Canadá. Me reuniré con el primer ministro canadiense (Mark) Carney. Juntos, tenemos planeado hablar por vía telemática con líderes europeos”, explicó Zelenski. Antes de partir a Estados Unidos, sostuvo que el episodio demuestra que Moscú “no quiere poner fin a la guerra”. Según el presidente ucraniano, “los rusos buscan cualquier excusa para causarle a Ucrania un sufrimiento aún mayor, e incrementar la presión sobre otros”.

Detalló que Moscú desplegó alrededor de 500 drones y 40 misiles en la operación. El ejército ruso, por su parte, declaró que el objetivo del ataque eran instalaciones militares y de infraestructura energética “usadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.

Un dron impacta contra un edificio de apartamentos durante un ataque ruso con misiles y drones, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en Kiev, Ucrania. 27 de diciembre de 2025. REUTERS/Gleb Garanich

Zelenski presenta su propio plan de paz y Moscú lo rechaza por ser “radicalmente diferente” al original

La reunión entre Donald Trump y Volodimir Zelenski tendrá como eje el plan promovido por Estados Unidos para intentar poner fin a un conflicto que, en febrero, cumplirá cuatro años. El plan, en su versión más reciente presentada por el mandatario ucraniano, propone 20 puntos, entre ellos la congelación de la línea del frente en las posiciones actuales y la posibilidad de crear zonas desmilitarizadas en el este, donde Ucrania podría retirar sus tropas. Zelenski aclaró que existen desacuerdos con Washington sobre la región del Donbás, en su mayor parte bajo control ruso. Estados Unidos, por su parte, presiona para que Ucrania se retire del 20% de territorio bajo su control en Donetsk, principal exigencia de Moscú.

El plan actualizado también contempla un control conjunto de la central nuclear de Zaporiyia por parte de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Zelenski remarcó que solo se podrá ceder territorio si el pueblo ucraniano lo aprueba en referéndum. Respecto al anterior borrador estadounidense, que tenía 28 puntos y fue calificado de muy favorable a Rusia, la nueva versión elimina la exigencia de que Ucrania renuncie a su aspiración de ingresar en la OTAN y de que Washington reconozca como rusos los territorios ocupados desde 2014.

Además, contempla una vía acelerada para la adhesión ucraniana a la Unión Europea. Rusia debería comprometerse a no volver a invadir Ucrania ni atacar a ningún país europeo; y Zelenski se compromete a convocar elecciones tras la firma del acuerdo, habiendo dado ya instrucciones para modificar la ley marcial con esa finalidad.

El documento incluye acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y apoyo económico entre Estados Unidos y Ucrania, además de la implicación de la Unión Europea en la reconstrucción. Moscú ha criticado la nueva propuesta - señalando que el nuevo texto presentado esta semana por Kiev es “radicalmente diferente” de lo que Moscú había negociado con Estados Unidos - y acusó a Kiev de “torpedear” las negociaciones.

Rusia considera inadmisible que Ucrania mantenga su aspiración de integración en la OTAN y rechaza el despliegue de fuerzas de paz internacionales para vigilar un eventual alto el fuego. Donald Trump, por su parte, declaró a Politico: “Él (Zelenski) no tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos con qué llega. Creo que saldrá bien con él. Creo que irá bien con (el presidente ruso Vladimir) Putin”.

El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, junto con el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, en el museo Reina Sofía de Madrid. (X / @sanchezcastejon)

Zelenski detalló en la última semana que el borrador final del acuerdo, reducido a 20 puntos y pactado con la Administración Trump, mantiene diferencias con el texto filtrado inicialmente por el negociador ruso Kirill Dmitriev y el enviado estadounidense Steve Witkoff, especialmente en torno al futuro del Donbás y las garantías de seguridad.

Estados Unidos propone una zona desmilitarizada en la región de Donetsk. Zelenski estaría dispuesto a aceptar ese estatus si el territorio sigue considerándose ucraniano y bajo vigilancia internacional. Ucrania aceptaría un sistema de garantías de seguridad con despliegue internacional y compromisos de actuación de Estados Unidos y sus aliados, similares al artículo 5 de la OTAN, aunque sin adhesión formal a la Alianza. Washington se comprometería a vigilar la línea de contacto con recursos humanos y tecnológicos. Kiev insiste en no reconocer como rusos los territorios ocupados.

El Kremlin, de momento, no ha aceptado la propuesta. Según funcionarios rusos citados por diversos medios, Moscú no está dispuesto a dar su visto bueno, incluso en un escenario que le resulta favorable; y el ataque producido en vísperas de la reunión podría interpretarse como una respuesta en sí misma. De momento, habrá que esperar a que la reunión se produzca para conocer, si alguno, los resultados de las conversaciones.