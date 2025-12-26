Zelenski deja en manos de sus socios la celebración de las elecciones: "Se necesita seguridad"

Volodimir Zelenski señaló que el borrador de un plan de paz incluye la opción de convocar un referéndum ciudadano si surgen temas complejos o preguntas que no puedan resolverse únicamente mediante decisiones del jefe de Estado. El presidente ucraniano comunicó que "hay preguntas que solo el pueblo de Ucrania puede responder" y remarcó que corresponde a los ucranianos decidir el destino del país, según publicó Ukrinform. Este escenario se plantea en el marco de negociaciones con los aliados occidentales para definir las condiciones que permitan la celebración de futuros comicios o consultas populares, en medio del conflicto armado con Rusia.

Según detalló Ukrinform, Zelenski ha subrayado que cualquier convocatoria electoral depende principal y exclusivamente de la seguridad, la cual debe estar garantizada por los socios internacionales de Ucrania, pues son estos quienes tienen la capacidad de presionar a Rusia para acordar medidas de protección que viabilicen la consulta ciudadana. "Lo primero es la seguridad", expresó el mandatario en declaraciones a la prensa, añadiendo que los países aliados poseen el poder suficiente para forzar a Moscú a establecer condiciones seguras y una infraestructura adecuada para elecciones presidenciales o un referéndum.

El medio Ukrinform amplió que la posibilidad de celebrar elecciones en plena guerra surgió originalmente como una propuesta de Estados Unidos. Zelenski insistió en que, más allá de la voluntad política y de los preparativos legislativos en curso, resultan imprescindibles los acuerdos firmes sobre seguridad tanto para la realización de elecciones como para consultas referendarias, considerando que una parte del territorio ucraniano permanece bajo control ruso.

El avance de las conversaciones con Estados Unidos y Europa en materia de garantías se encuentra en una etapa avanzada. De acuerdo con las palabras del presidente, el acuerdo bilateral con Washington y otro con países europeos "están prácticamente listos". Además, el borrador del plan de paz incluye cerca de veinte puntos, uno de los cuales prevé la posibilidad de someter a referéndum cuestiones que no puedan resolverse por una decisión unipersonal. Según señaló Ukrinform, este instrumento plebiscitario podría emplearse tanto para consultas sobre territorios bajo ocupación rusa como para otros temas, incluyendo la aceptación de propuestas de paz externas.

En una entrevista otorgada al portal Axios, Zelenski abordó la eventual organización de un plebiscito sobre la aceptación del plan de paz estadounidense propuesto por Donald Trump. Explicó que, al igual que las elecciones, cualquier referéndum requeriría condiciones muy estrictas de seguridad, entre las cuales mencionó un alto el fuego de al menos 60 días como condición mínima. El jefe de Estado manifestó que uno de los aspectos más complejos sería preguntar a la población sobre la aceptación definitiva de la continuidad de territorios ucranianos bajo dominio de Moscú, reconociendo la dificultad y sensibilidad de esta cuestión. Zelenski expresó su preferencia porque el plebiscito abarque los 20 puntos del plan estadounidense.

El mandatario también manifestó su expectativa favorable respecto a la reunión prevista con Donald Trump, indicando que la mayoría de los puntos de los acuerdos bilaterales entre ambas naciones ya han sido consensuados y recogidos en cinco documentos, con la posibilidad de incorporar un sexto texto complementario.

La agencia Ukrinform recordó que, conforme marca la legislación de Ucrania, Zelenski debería haber convocado comicios presidenciales en mayo de 2024, pero la imposición de la ley marcial y la movilización general tras la invasión rusa en 2022 ha impedido cumplir ese calendario. El tema de la celebración de elecciones en medio del conflicto cobró presencia internacional luego de que Donald Trump, en su primer encuentro con Zelenski tras asumir la presidencia de Estados Unidos, reprochara la falta de convocatoria electoral e incluso llamara dictador al líder ucraniano.

Las conversaciones sobre garantías de seguridad y acuerdos internacionales han progresado, afirmó el presidente ucraniano, aunque mencionó que no han recibido aún respuesta de Rusia sobre el nuevo borrador del acuerdo. Zelenski expresó su expectativa de que Estados Unidos pueda transmitir la postura de Moscú durante la reunión programada para el próximo domingo en Florida.

Mijailo Podoliak, asesor principal del presidente Zelenski, indicó esta semana que Ucrania no dispone de los recursos presupuestarios necesarios para sufragar los costos de un proceso electoral en la actual coyuntura de guerra, según recogió Ukrinform. Ante estas afirmaciones, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, respondió de modo irónico, sugiriendo que Ucrania ha recurrido en reiteradas ocasiones a solicitudes de ayuda a Occidente, considerándolo una práctica usual, y se abstuvo de comentar sobre la financiación de los eventuales comicios.

Ukrinform reportó que la actual preocupación principal de las autoridades ucranianas reside en asegurar que cualquier votación o consulta ciudadana se desarrolle bajo condiciones de seguridad garantizadas por compromisos firmes de los aliados y el establecimiento de mecanismos internacionales de presión sobre Rusia. De este modo, la viabilidad de las elecciones o un plebiscito en el futuro próximo permanece sujeta a las condiciones externas del conflicto y a la efectividad de las negociaciones multilaterales en curso.