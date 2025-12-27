Agencias

El 112 recomienda extremar la precaución este sábado ante el aviso naranja por fuertes lluvias en Málaga y Cádiz

Las autoridades activan el nivel naranja en varias comarcas de Andalucía por precipitaciones intensas y advierten sobre desplazamientos riesgosos, mientras se mantiene la alerta ante posibles inundaciones y fenómenos adversos previstos para estas horas en distintos puntos de la región

El nivel de preemergencia del Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Andalucía (PERI) continúa activo desde el jueves 24, de acuerdo con la información publicada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta situación implica la monitorización constante de las condiciones meteorológicas y la comunicación de avisos tanto a organismos de protección civil como a la población, dada la previsión de lluvias intensas para las próximas horas en diversas zonas de la región. Según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el aviso naranja se mantiene para varias comarcas, apuntando a un peligro importante para los habitantes y recomendando máxima precaución.

Tal como informó el medio 112 Andalucía mediante una nota pública, las principales áreas afectadas por el aviso naranja son la provincia de Málaga, concretamente las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce a partir de las 15:00 horas, así como la zona del Estrecho de Cádiz desde las 12:00 hasta las 15:00 horas. Las predicciones contemplan precipitaciones que en Málaga podrán ser de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas, mientras que en la zona del Estrecho gaditano se podrían acumular 30 litros por metro cuadrado en apenas una hora. La Aemet clasificó este fenómeno con nivel de peligro importante en su escala de alertas.

El resto de la provincia de Cádiz permanece con aviso amarillo durante la jornada por la posibilidad de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. De acuerdo con lo expuesto por el 112, provincias como Huelva y otras zonas de Cádiz también se encuentran bajo aviso amarillo por lluvias, abarcando áreas del litoral, Andévalo y Condado. El 112 señaló la importancia de mantener informada a la ciudadanía en torno a estas actualizaciones, ya que las precipitaciones podrían modificar las condiciones de seguridad en distintos puntos de Andalucía.

Conforme al Servicio de Emergencias 112 Andalucía, se recomienda minimizar los viajes innecesarios durante el periodo de lluvias y extremar la prudencia en caso de tener que desplazarse. Las autoridades sugieren consultar previamente el estado de las carreteras antes de iniciar cualquier trayecto e informarse durante el trayecto a través de paneles, agentes de tráfico y medios de comunicación, sumando la monitorización de redes sociales oficiales para obtener información meteorológica actualizada.

En el caso de encontrarse conduciendo bajo fuertes precipitaciones, el 112 Andalucía indicó que resulta fundamental reducir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Tampoco se debe atravesar zonas inundadas ni cruzar balsas de agua. La entidad subrayó la necesidad de comprobar el funcionamiento de los frenos si se circuló por áreas anegadas y, en caso de que el vehículo quede atrapado por una súbita crecida, las personas deben buscar abandonar el vehículo de inmediato, especialmente si el agua supera el eje de las ruedas.

Dentro del conjunto de pautas preventivas difundidas por el Servicio de Emergencias, resalta la advertencia de no acampar ni dejar vehículos estacionados cerca de cauces de ríos, independientemente de que estén secos, para impedir situaciones en las que una crecida repentina pueda provocar atrapamientos o daños materiales. Asimismo, durante fenomenología tormentosa en zonas rurales, se recomienda evitar permanecer junto a árboles, piedras aisladas y objetos metálicos, dado que estos elementos pueden atraer descargas eléctricas.

En las áreas costeras, el 112 Andalucía enfatizó que se debe evitar transitar por paseos, zonas de rompeolas y miradores durante temporales, ante el riesgo de ser arrastrados mar adentro por el oleaje. Para quienes se encuentren en viviendas durante una eventual subida del nivel de agua, la guía implica subir a pisos superiores y evitar sótanos o garajes que puedan inundarse con rapidez.

El 112 Andalucía recordó, además, que ante cualquier situación de emergencia debe utilizarse el Teléfono Único de Emergencias de la región, disponible sin costo las 24 horas del día durante todo el año. Esta vía permite coordinar actuaciones de emergencia y asegurar la intervención rápida de los servicios pertinentes frente a lluvias intensas, riesgo de inundaciones o cualquier fenómeno meteorológico adverso asociado a los episodios anunciados por la Aemet.

