España

La Aemet activa el aviso rojo por lluvias intensas en Andalucía y la Comunitat Valenciana

El Gobierno insta a extremar las precauciones en las provincias donde las precipitaciones extremas están previstas a lo largo del domingo

(Foto de ARCHIVO) Imágenes de sevillanos
(Foto de ARCHIVO) Imágenes de sevillanos refugiándose de la lluvia torrencial y el fuerte viento, que la capital hispalense ha sufrido en la jornada de hoy. A 29 de octubre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo un aviso naranja por lluvias hasta las 21,00 horas y un aviso amarillo por tormentas y fuertes vientos, con rachas que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora en la provincia de Sevilla. Rocío Ruz / Europa Press 29/10/2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso rojo por lluvias intensas durante este domingo 14 de diciembre, tanto en Andalucía como la Comunitat Valenciana. Ante dicha situación, el Gobierno central ha instado a la ciudadanía a seguir las instrucciones de los servicios de emergencia durante todo el día de mañana. Esta petición se ha producido después de que la AEMET haya alertado de un episodio de precipitaciones de gran intensidad que afectará a varias provincias de ambas comunidades autónomas, según ha recogido Europa Press.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que también ocupa la vicepresidencia tercera del Ejecutivo, ha comunicado este sábado tanto al reciente president de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, como al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ella y su equipo están monitorizando de cerca la evolución meteorológica en sus territorios.

Aagesen, además, ha trasladado la disposición del ministerio para atender cualquier requerimiento que pueda surgir, tal y como han informado fuentes ministeriales a la agencia de comunicación. El Gobierno ha reiterado la importancia de extremar la precaución y de atender en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia, subrayando la gravedad de la situación meteorológica prevista.

Previsión de lluvias extremas en Alicante, Castellón y Almería

La AEMET ha previsto que el aviso en la Comunidad Valenciana comience a las 12.00 horas de este domingo, aunque las alertas en Alicante y Castellón permanecerán activas desde la medianoche. El organismo meteorológico también ha advertido de la posibilidad de que se formen mangas marinas y pequeños tornados en áreas costeras, fenómenos que pueden ir acompañados de rachas de viento intensas y localizadas, lo que supone un riesgo añadido para quienes realicen actividades al aire libre.

En el caso de Andalucía, el aviso rojo por lluvias se ha activado en la provincia de Almería, donde se esperan hasta 120 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas. Por su parte, en Granada se decretará el aviso naranja, mientras que en Cádiz se mantendrá el nivel amarillo. El aviso rojo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora estará vigente desde las 6:00 horas y se prolongará hasta el final de la jornada, según ha detallado Europa Press.

Noticia en ampliación.

