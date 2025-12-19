La Princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario 4 meses después de su ingreso en la Academia General del Aire

La instrucción militar de la princesa Leonor ha tenido una proyección pública reciente, con la difusión de imágenes oficiales en las que la heredera al trono español aparece pilotando una aeronave y participando en diversas etapas de entrenamiento castrense. Según detalló Casa Real y publicó la prensa especializada, este avance académico y operativo se materializó días antes del inicio de las vacaciones navideñas para la princesa, quien regresará temporalmente al Palacio de La Zarzuela tras dejar la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia.

De acuerdo con la información difundida por la prensa nacional en base a fuentes oficiales, la princesa Leonor completó, el jueves 18 de diciembre, su primer vuelo en solitario como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. El logro se produce tras casi cuatro meses de formación en la Academia, donde ingresó el 1 de septiembre, en continuidad con su paso previo por la Academia Militar General de Zaragoza y la Escuela Naval de Marín. Este itinerario de formación responde al plan diseñado para garantizar la adquisición progresiva de competencias militares —tanto teóricas como prácticas— por parte de la princesa de Asturias.

El medio consignó que el proceso de instrucción ha incluido sesiones previas con el equipo docente de la institución, acompañamientos paso a paso en simuladores y etapas en vuelos de instrucción con aeronaves Pilatus PC-21. Las imágenes difundidas muestran a la princesa en diferentes fases de este entrenamiento: repasando el plan de vuelo, equipada con el zahón anti-g de siete kilogramos y firmando en el libro técnico del avión. Además, la documentación visual de Casa Real refleja la intervención de Leonor en todos los procedimientos estipulados, como la verificación personal del estado del avión inmediatamente antes de iniciar el vuelo de suelta.

El seguimiento de la prensa nacional indica que el proceso formativo de la princesa no se limitó a los aspectos técnicos. Casa Real destacó la dimensión de integración y socialización de Leonor, quien sostuvo interacción constante con sus compañeras de aula y participó en actividades colectivas, tanto en los vestuarios como en los preparativos previos al vuelo. El medio detalló que la heredera cumplió también con ritos y tradiciones del centro, como el acto de firma y los intercambios habituales entre el alumnado, elementos claves para su adaptación plena al entorno militar.

Otro aspecto relevante de la formación de la princesa Leonor corresponde a su participación en festividades y ceremonias institucionales propias de la Academia General del Aire y del Espacio. Según documentó Casa Real, la princesa asistió, vestida con el uniforme de gala, a la celebración de Nuestra Señora de Loreto, patrona del centro. Durante dicha jornada formó parte del acto de jura de bandera junto a otros estudiantes y asistió posteriormente a una recepción académica, que la prensa caracterizó por su clima de compañerismo y cohesión grupal.

El medio destacó que la rapidez con la que la princesa ha superado los diferentes módulos del plan de estudios castrense coincide con el cumplimiento riguroso de las exigencias previstas para su grado y con una consolidación progresiva del aprendizaje, enfocado tanto a la autonomía en intervenciones operativas como en la asimilación del día a día institucional militar.

Este avance coincide con la conclusión del semestre académico y el inicio del receso navideño. Según adelantó la información difundida por Casa Real y recogida por medios nacionales, la princesa de Asturias suspenderá temporalmente su actividad en la base de San Javier para desplazarse a Madrid y compartir las fiestas en familia en el Palacio de La Zarzuela. En las imágenes y comunicaciones compartidas por la institución, se observa tanto su evolución operativa en el plano profesional como su integración en la dinámica cotidiana del centro de formación militar, consolidando así su perfil de futura jefa de las Fuerzas Armadas.