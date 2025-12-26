España

Milagro de Navidad en Reino Unido: un gato negro perdido vuelve a casa tras cinco años sin saber dónde estaba

La mascota que desapareció durante la pandemia vuelve a casa por Navidad tras un lustro

Gato negro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Una gata llamado Bindi ha protagonizado lo que el Daily Mail ha calificado como un ‘milagro de Navidad tras regresar a casa con su familia cinco años después de haber desaparecido. La gata, que en el momento solo tenía cinco años de edad, desapareció en agosto de 2020 en Haddenham, un pueblo de Cambridgeshire (Inglaterra), en pleno periodo de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Desde entonces, Jilly Fretwell, su dueña de 29 años, vivía angustiada y con una gran tristeza por la pérdida de su mascota. Bindi solía salir a pasear durante un par de horas y regresar a casa, por lo que fue preocupante cuando no volvió al pasar las horas y los días.

Jilly pasó las tardes de ese verano buscándola, compartiendo fotografías y mensajes en las redes sociales y pidiendo a la gente de Haddenham que estuviera al tanto y que avisasen a ella o a su familia si veían a la gata.

Un milagro por Navidad

Con el paso del tiempo la dueña fue perdiendo la esperanza, hasta principios de este mes. El 18 de diciembre, recibió una inesperada llamada de una consulta veterinaria informándole de que Bindi había sido encontrado.

Gato encontrado (Jovani Pérez/Infobae)
A pesar de haber pasado un poco más de cinco años, el animal, que ahora tiene 10 años, gozaba de buena salud, había estado “bien cuidado” y al instante reconoció a su familia. “Tenía un par de rasguños que el veterinario quería ver, pero aparte de eso, está genial. Ella es encantadora y brillante, está bien alimentada y ha sido recogida en algún lugar. Pero no tenemos ni idea de dónde ha estado en los últimos cinco años”, contó Jilly a la BBC.

Lo más conmovedor fue como Bindi reconoció a su dueña al instante, se posó en su regazo dándole mucho cariño. A pesar de haber pasado tanto tiempo lejos de su familia, sigue siendo igual de cercana y cariñosa, lo que hace sospechar que durante estos años ha estado en un hogar acogedor y rodeada de gente.

La importancia de los microchips en las mascotas domésticas

Si bien es posible que la familia de Bindi nunca sepa lo que le pasó desde 2020, agradecen a la clínica la llamada y haber podido recuperar a su mascota. El caso vuelve a hacer hincapié en la importancia de los microchips en las mascotas, ya que gracias a esto la dueña pudo ser avisada.

Estos sensores permiten a los veterinarios y a las protectoras/refugios de animales identificar rápidamente a un animal y contactar con los dueños. Estas organizaciones recuerdan cada año que un microchip actualizado aumenta en consideración las posibilidades de reencuentro. Además, también funciona para evitar abandonos.

En España, la ley de Bienestar Animal de 2023 estableció la identificación obligatoria de perros, gatos, hurones y conejos. La medida busca frenar el abandono y, como en este caso, recuperar al animal en caso de pérdida. El microchip contiene un código único, que al ser escaneado, te lleva a una base de datos con la información del propietario y el historial médico de la mascota.

Si bien es cierto que esta historia ha tenido un final feliz, en muchas ocasiones no es así. Millones de animales domésticos desaparecen y nunca son encontrados, por eso el mensaje debe ser claro y directo: hay que proteger y cuidar a nuestros animales con los microchips y creando un ambiente seguro y feliz.

