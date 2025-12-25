España

Embalses de agua se encuentran al 55,48 % de su capacidad este 25 de diciembre

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)

El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) registró que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 55,48 %de su capacidad.

Los datos oficial apunta que la reserva de este recurso hídrico subió en comparación con la última semana.

Estar actualizados sobre la capacidad de los embalses en España se ha convertido en un tema clave para comprender la gestión de los recursos hídricos en el país.

Panorama general del agua en España

Fecha: jueves 25 de diciembre de 2025.

Capacidad: 56.041 hm3.

Total de agua embalsada: 31.094 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 55,48 %.

Variación de hace una semana: 350 hm3.

Variación porcentual semanal: 0,62 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 28.793 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 51,38 %.

Capacidad de todos los embalses de España por comunidad autónoma

La capacidad del agua
La capacidad del agua subió en comparación con la última semana (Reuters)

Andalucía: 47,09%.

Aragón: 54,79%.

Asturias: 53,73%.

C. Valenciana: 40,34%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 40,41%.

Castilla-La Mancha: 50,12%.

Cataluña: 72,31%.

Comunidad de Castilla y León: 55,51%.

Extremadura: 61,99%.

Galicia: 66,55%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 41,61%.

Tips para ahorrar agua en la cocina

Independientemente de la situación en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares, específicamente desde la cocina.

Al momento de lavar los trastes, se puede utilizar un pequeño barreño de agua para enjabonar la vajilla y otro para el aclarado, así el consumo de agua se reduce sustancialmente.

En cambio si se va a comprar un lavavajillas se recomienda que sea de bajo consumo. Actualmente, los modelos con capacidad para 12-13 servicios tienen consumos de agua que van desde 6,5 hasta 18 litros por lavado, lo ideal es que su gasto por lavado sea inferior a 10 litros.

Además, algunos lavavajillas cuentan con programas de bajo consumo que apenas utilizan la mitad de agua que otros. Consulte el manual de instrucciones y mire los consumos de agua y energía de cada programa.

En los lavavajillas, el programa denominado “rápido” suele proporcionar ahorros de agua muy sustanciales, ya que elimina algunas fases de prelavado y enjuague.

El detergente también puede hacer la diferencia cuando de ahorrar agua se trata. Existen varios que cuentan con fosfatos mismos que contribuyen a la proliferación de algas en ríos y embalses, privando de oxígeno a la fauna acuática. En el mercado hay detergentes para la colada y jabones para la vajilla libres de fosfatos. Elígelos.

No tires el aceite usado por el fregadero, guárdalo en un pequeño bidón. Cuando se llene, puedes utilizarlo para hacer jabón o llevarlo al punto limpio.

Si te gusta el agua fría, no dejes correr el grifo: mete una botella con agua en la nevera.

