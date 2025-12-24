España

La justicia de Albacete modifica el reparto de una herencia al no probarse la entrega de bienes en vida que mencionaba el testamento

La sentencia descarta que la declaración de los padres en el testamento baste para privar de derechos hereditarios a una de las hijas, si no existen pruebas fehacientes

Guardar
Entrevista a David Jiménez, abogado especializado en herencias.

La Audiencia Provincial de Albacete ha resuelto recientemente el conflicto sucesorio entre dos hermanas, Matilde y Milagrosa, por la herencia de sus padres. El asunto surgió tras la revisión de los testamentos de Jaime y Coral, donde la distribución de los bienes y el derecho a la legítima (la parte de la herencia reservada por ley a los herederos forzosos) quedaron en el centro del debate judicial. El fallo, dictado el 23 de octubre de 2025, modificó la sentencia de primera instancia y anuló la cláusula testamentaria que atribuía a Matilde haber recibido en vida su parte.

Testamentos, legítima y el reparto en cuestión

Tras el fallecimiento de Jaime y Coral, los testamentos atribuían a Matilde la recepción en vida de bienes equivalentes a su legítima, mientras que Milagrosa figuraba como heredera universal. Matilde recurrió a la justicia y negó cualquier donación o entrega de bienes por parte de sus padres, pidiendo la nulidad de esa cláusula y la revisión de la figura de heredera universal.

El tribunal de primera instancia rechazó su demanda por falta de pruebas, ya que solo contó con la declaración de su esposo y consideró que la carga de demostrar la inexistencia de bienes recaía sobre ella. Las disposiciones testamentarias se mantuvieron, al no hallarse indicios de incapacidad o vicio de consentimiento en los testadores.

En la apelación, la defensa de Matilde argumentó que se le pedía una “prueba diabólica”, esto es, demostrar la inexistencia de un hecho negativo, y que la carga de probar la donación debía recaer en Milagrosa. La Audiencia Provincial, con la magistrada Inmaculada Abellán Tárraga como ponente, revisó el enfoque: recordó que, según el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, corresponde a quien afirma hechos impeditivos, extintivos o excluyentes demostrar su veracidad.

El tribunal citó el principio de facilidad y disponibilidad probatoria: “Cuando la demostración de un hecho controvertido sea sencilla para una parte, pero compleja o difícil para la otra, será aquélla la que deba correr con la carga de su justificación; y, de no hacerlo así, pechar con las consecuencias derivadas de su inactividad o pasividad”.

La sala anuló la cláusula
La sala anuló la cláusula testamentaria impugnada y reconoció el derecho de Matilde a su legítima estricta (Europa Press)

Anulación de la cláusula y efectos prácticos

En el análisis de fondo, la sentencia recogió: “No pudiendo concluirse en este proceso que la actora haya recibido bienes en vida de sus padres, procede estimar el apartado a) del suplico de su demanda, declarando la inexistencia de bienes recibidos por la actora en vida de sus padres”.

La sala anuló la cláusula testamentaria impugnada y reconoció el derecho de Matilde a su legítima estricta. Sobre el resto de la herencia, el tribunal consideró válida la designación de Milagrosa como heredera universal, siempre que la legítima quedara intacta.

El fallo incorporó la doctrina del Tribunal Supremo sobre la intangibilidad de la legítima, recordando que ni siquiera la voluntad del testador puede vulnerarla mediante disposiciones o particiones realizadas en vida. En relación con las costas del proceso, la sala decidió no imponerlas a ninguna de las partes y aclaró que la sentencia no admitía recurso ordinario, aunque sí extraordinario por infracción procesal o casación ante el propio tribunal dentro del plazo legal. El caso deja una referencia clara sobre el reparto de la carga de la prueba y el alcance de la legítima en los litigios sucesorios.

Temas Relacionados

SentenciasJuiciosJusticiaTribunalesHerenciasAudiencia ProvincialEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

El solicitante relató incidentes vinculados con la policía secreta, quienes lo interrogaron en su trabajo en un aeropuerto de El Cairo, acusándolo de haberse distanciado del islam

La Audiencia Nacional rechaza el

Estas son las carreteras afectadas por las nevadas y las limitaciones establecidas por la DGT este miércoles

El temporal de nieve ha dejado 23 vías afectadas, especialmente en Castilla y León, donde varías permanecen en estado intransitable

Estas son las carreteras afectadas

¿Buscas trabajo para el año nuevo? Esta isla deshabitada busca un guardabosques por 30.000 euros

Un puesto de seis meses como guardabosques en la isla de Handa, Escocia

¿Buscas trabajo para el año

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Este permiso laboral es legal para todos los trabajadores”

Se trata de un permiso retribuido por el que los empleados pueden perder hasta 5 días de trabajo

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Este

Así ha sido el devastador final de la cuarta temporada de ‘La Promesa’: la muerte de Ángela que rompe para siempre a Curro

Curro descubre el trágico final de su amada, cuya pérdida sacude a todos en ‘La Promesa’ y marca un oscuro inicio para la quinta temporada

Así ha sido el devastador
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un egipcio que alegaba estar siendo perseguido por ser homosexual y rechazar la religión musulmana

Pedro Sánchez felicita la Navidad a las tropas españolas desplegadas en el exterior: “Habéis dado un ejemplo de abnegación y de eficacia en situaciones complicadas”

La Audiencia Provincial de Madrid desestima la petición de nacionalidad de un venezolano al no demostrar vínculo sefardí por falta de pruebas

Albiol, ya en el foco de la Fiscalía por incumplir las condiciones para el desalojo del B9 de Badalona, afronta ahora una denuncia penal por delitos de odio

La Audiencia de Madrid concede la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que estudió Arquitectura en Barcelona en los años 90

ECONOMÍA

Triplex de la Once: jugada

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto es lo que dice la ley de arrendamientos urbanos: el propietario tendrá que indemnizar al inquilino si se termina el contrato por la venta de la vivienda

Dinamarca se convierte en el primer país en eliminar el envío de cartas físicas en la empresa pública de correos

Este es el precio de la gasolina este 24 de diciembre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Precio del aceite de oliva en España este 24 de diciembre

DEPORTES

“Nadie habla de Robert Sánchez

“Nadie habla de Robert Sánchez o Leo Román”: De la Fuente opina sobre Joan García y el debate en la portería de la Selección

Los primeros días de Alcaraz sin Ferrero preparando el Open de Australia: entrenamiento en Murcia, el trabajo con Samu López y su nuevo tatuaje

El hijo de Negreira define a su padre: “Era una persona muy autoritaria y agresiva que me llegó a decir ‘¿y a ti qué coño te importa?’”

“Es muy raro hacer un cambio así cuando algo funciona”: Las palabras de Garbiñe Muguruza sobre la separación de Ferrero y Alcaraz

El Real Madrid se lleva el premio Gordo con los derechos audiovisuales de LaLiga: el FC Barcelona se queda el segundo premio