El precio de la luz para este 25 de diciembre

La tarifa de la electricidad se actualiza diariamente (Europa Press)

El precio de energía eléctrica en España cambia continuamente, por lo que es importante conocerlos para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedios de la energía eléctrica en el país para este jueves 25 de diciembre, de acuerdo con el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

Precio de la luz

El servicio eléctrico tendrá una tarifa promedio en territorio español de 49.48 euros por megavatio hora para este jueves, según los datos del OMIE.

El órgano europeo dio a conocer que la tarifa más elevado del servicio eléctrico alcanzará los 98.15 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más barato del servicio eléctrico en territorio español llegará a los 10.62 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio eléctrico (EFE)

A lo largo de este jueves 25 de diciembre, la tarifa de la luz cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 33.18 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 30.16 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la electricidad será de 23.39 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.32 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.62 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 15.97 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 26.74 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 39.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 43.86 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 36.8 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio de la luz será de 28.67 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 24.23 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 32.49 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 27.62 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 26.36 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 39.75 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 70.46 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.9 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 95.29 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.28 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 98.15 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 97.83 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 93.44 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 89.91 euros por megavatio hora.