España

Precaución en España: identifican alimento con alérgeno no declarado

Este aviso recomienda a la población con alergias a evitar el consumo del producto debido a los peligros significativos para la salud

La AESAN lanza alertas sobre alimentos con alérgenos no declarados

Ante la presencia de un alérgeno no declarado en un producto alimenticio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) divulgó una alerta sanitaria en el que instan a la población con alergias a que evite su consumo.

La presencia del ingrediente detectado puede suponer un riesgo grave para la salud de las personas con alergia. Por tanto, es importante que se facilite información rápida y puntual sobre su presencia en los alimentos, a fin de que los consumidores elijan con conocimiento de causa las opciones que sean seguras para ellos.

Usando sus canales oficiales, las autoridades alimentarias divulgaron la Advertencia para personas con alergia a las avellanas y a las almendras: presencia de avellanas y almendras en clavo molido procedente de España (Ref. ES2025/744).

Alerta sanitaria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ADVIERTE A LAS PERSONAS CON ALERGIA  A LAS AVELLANAS Y A LAS ALMENDRAS de la comercialización del producto CLAVO MOLIDO de las marcas MANJARES y JORGE con presencia de avellanas y almendras no incluida en el etiquetado.Como medida de precaución, se recomienda a aquellas PERSONAS CON ALERGIA  A LAS AVELLANAS Y A LAS ALMENDRAS que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo.EL CONSUMO DE ESTE PRODUCTO NO COMPORTA NINGÚN RIESGO PARA EL RESTO DE LA POBLACIÓN

Así se ve el producto contaminado detectado por las autoridades (AESAN)

¿Cómo actuar ante una alerta publicada por la AESAN?

Cuando la AESAN difunde una alerta sanitaria lo hace con el fin de notificar a los consumidores de un producto potencialmente peligroso que podría estar en sus casas.

En el caso de que el alimento contaminado descubierto por las autoridades se encuentra en tu casa, se sugiere seguir los siguientes tres pasos:

1. Verificar la información: existe mucha información falsa rondando por internet, si tienes dudas sobre la alerta sanitaria y su veracidad acude a la página oficial www.aesan.gob.es.

2. Valora el riesgo: Determina si eres susceptible de verte afectado por esa alerta. Muchas de las alertas que se publican van dirigidas exclusivamente a personas con alergias o intolerancias alimentarias y no a la población en general.

3. Comprueba el producto: Revisa que has adquirido o consumido el producto específicamente implicado en la alerta alimentaria. Debes fijarte en las características mencionadas en la propia alerta, por ejemplo en su fecha de publicación, en la denominación del producto, el peso y sobre todo, el número de lote o fecha de caducidad o consumo preferente.

Si el producto coincide exactamente con las especificaciones recogidas en la alerta y eres población potencialmente afectada no lo consumas, devuélvelo al punto de venta si conservas el ticket de compra para su reembolso o cambio y/o acude a un centro de salud si presentas alguna sintomatología compatible tras haberlo ingerido.

