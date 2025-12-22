Quién es Milagros Tolón, la nueva ministra de Educación: rival interna de Page y primera alcaldesa de Toledo

La nueva ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón. (Europa Press)

Milagros Tolón asumirá desde este mismo lunes el cargo de ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, tras la salida del Ejecutivo de Pilar Alegría, quien ha dejado el ministerio para volcarse en su candidatura por el PSOE a las elecciones de Aragón, previstas para el ocho de febrero.

Tolón ejercía hasta ahora de delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, pero desde hace años ha sido una figura consolidada dentro del PSOE y ha ocupado cargos de responsabilidad tanto en el ámbito municipal como en el autonómico y estatal. Nacida en Toledo en 1968, Tolón es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha.

La carrera política de la toledana comenzó en el ámbito municipal y muy vinculada a su ciudad natal. Fue concejala de Promoción Económica, Empleo y Turismo en Toledo entre 2007 y 2011 y ese mismo año, fue elegida diputada regional por la provincia de Toledo, desempeñando funciones como portavoz del PSOE y vicesecretaria general de la formación.

En enero de 2015, Tolón anunció su candidatura a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Toledo y ese mismo año consiguió ser elegida alcaldesa, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en la ciudad. Mantuvo el cargo durante dos mandatos consecutivos.

Pedro Sánchez ha nombrado a la actual delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, como nueva ministra de Educación y ha designado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, como nueva portavoz del Gobierno.

En los comicios municipales de mayo de 2023, volvió a encabezar la lista socialista en Toledo y su candidatura resultó la fuerza más votada, con once concejales, por delante del Partido Popular, Vox y Podemos-IU. Sin embargo, un acuerdo entre PP y Vox permitió la investidura del candidato popular Carlos Velázquez como alcalde. Desde entonces, Tolón ha ejercido como presidenta del Grupo Municipal Socialista en el consistorio

Precisamente en su ciudad natal, Tolón ha ejercido como profesora en una escuela de adultos, lo que le ha permitido mantener un vínculo directo con el sector educativo.

De forma paralela a su labor municipal, en 2019 fue elegida vicepresidenta segunda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, en octubre de ese mismo año, ha asumido la portavocía del PSOE en la FEMP.

Dentro de la estructura federal del PSOE, Milagros Tolón ha desempeñado el cargo de secretaria ejecutiva de Economía de las Ciudades en la Comisión Ejecutiva Federal, bajo la secretaría general de Sánchez. También ha presidido el Comité Federal, el máximo órgano de dirección del partido entre congresos. En la actualidad, continúa formando parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

Con este movimiento, el Ejecutivo refuerza su equipo con una figura de amplia experiencia en la gestión municipal, la docencia y la dirección política. Y así lo ha querido destacar Sánchez, quien ha subrayado la “experiencia en todos los niveles de gobierno” de la nueva ministra y consideró que su “capacidad de diálogo” será clave en una materia donde “todas las administraciones de nuestro país ostentan competencias, como es la política educativa”.

El PP desliza que Sánchez prepara el relevo de Page

Para el PP, el nuevo nombramiento esconde en realidad un mensaje, que es el de preparar el relevo de Emiliano García-Page en la federación castellanomanchega. “El hecho de que Sánchez escoja a una rival interna implica que trabaja en la sucesión del presidente de Castilla-La Mancha”, han afirmado fuentes del partido.

Lo cierto es que, antes que Tolón, ya había una ministra manchega en el Ejecutivo central, Isabel Rodríguez, quien asume a día de hoy la cartera de Vivienda. También es cierto que, visto el descalabro del PSOE en las extremeñas y el mal momento que atraviesa el partido, el barón rebelde sigue siendo una de las pocas bazas ganadoras que le quedan a Sánchez para conservar sus feudos.