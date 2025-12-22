España

Milagros Tolón y Elma Sáiz sustituirán a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y la Portavocía de Gobierno

Sánchez ha aplaudido la trayectoria de Alegría dentro del Gobierno central

Guardar
Imagen de archivo: Milagros Tolón
Imagen de archivo: Milagros Tolón Jaime, nueva ministra de Educación. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Milagros Tolón Jaime sustituirá a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por su parte, la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, se hará cargo de la Portavocía de Gobierno.

Pilar Alegría, próxima candidata socialista a las elecciones autonómicas de Aragón, anunció su dimisión como ministra portavoz y titular de Educación el pasado martes en su cuenta de Twitter (ahora X). “Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra“, publicó tras su último Consejo de Ministros.

Tras su marcha para liderar al PSOE de Aragón en las próximas elecciones, será Milagros Tolón Jaime quien quede al frente del Ministerio de Educación. La hasta ahora delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha es diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

Tolón “ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de Gobierno de nuestro país”, ha afirmado Sánchez. Tras su carrera como profesora en la escuela para adultos, Tolón se convirtió en la primera alcaldesa de Toledo en el año 2015 y continuó su trayectoria política como diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, quedará al frente de la Portavocía de Gobierno en la segunda mitad de la legislatura. Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete.

Sáiz compatibilizará sus labores como portavoz con el trabajo en la cartera que lidera desde 2023. “Es una gran ministra con la que España roza los dos millones de cotizantes en la Seguridad Social”, ha destacado Sánchez.

“Con las pilas cargadas” para el resto de la legislatura

Con estos nombramientos, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo encara la segunda parte de la legislatura “con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea”.

Sánchez ha valorado positivamente la trayectoria de Alegría, quien “ha liderado el mayor esfuerzo inversión en décadas en materia educativa”, con un presupuesto récord para becas, y habría dado “un impulso sin precedentes” a la educación de 0 a 3 años. Además, ha reconocido el avance de leyes transformadoras, como la ley del deporte y la reforma de la Formación Profesional, que, en palabras de Sánchez, “ha logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y para el futuro del país”.

Temas Relacionados

Pedro SánchezEducación EspañaPilar AlegríaGobierno de EspañaEspaña-NacionalEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Almudena Cid reaparece desde el hospital tras una operación que llevaba años ‘evitando’

La exgimnasta ha compartido un mensaje en sus redes sociales en el que ha desvelado cómo se encuentra y qué causó el problema

Almudena Cid reaparece desde el

La probabilidad de que te toque ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025

Descubre cómo funciona el sorteo, cuántos números participan y qué posibilidades reales tienes de ganar el primer premio

La probabilidad de que te

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: el Teatro Real de Madrid abre sus puertas

Como cada 22 de diciembre, los niños de San Ildefonso cantan números y premios en el Teatro Real de Madrid

Sorteo de la Lotería de

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Consulta los números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad de hoy

Comprobar Lotería de Navidad 2025

Un hombre tendrá que pagar 8.238 euros a su empleada del hogar por despedirla tras tenerla trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social

Esta cantidad de dinero incluye el salario íntegro correspondiente al año, las horas extraordinarias y las vacaciones que el empleador no había abonado

Un hombre tendrá que pagar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un hombre tendrá que pagar

Un hombre tendrá que pagar 8.238 euros a su empleada del hogar por despedirla tras tenerla trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social

El PP se complica la gobernabilidad de Extremadura con un Vox todavía más reforzado: “¿Y ahora qué, señora Guardiola?"

Cómo la UCO y los juzgados consiguen recuperar mensajes de WhatsApp y correos borrados: del jefe de gabinete de Mazón al exfiscal general del Estado

Policía y Agencia Tributaria acusan a un empresario de tener “un taller clandestino de armas” y un tanque, cuando es un almacén “de objetos de atrezo para películas”

María Guardiola, tras ganar las elecciones en Extremadura: “Pedimos más confianza y hemos obtenido mucha más confianza”

ECONOMÍA

La probabilidad de que te

La probabilidad de que te toque ‘El Gordo’ de la Lotería de Navidad 2025

Sorteo de la Lotería de Navidad 2025, en directo: el Teatro Real de Madrid abre sus puertas

Precio de la gasolina en España 2025: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 22 de diciembre

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

La Copa África, la peor pesadilla de los clubes de las grandes ligas: más de un mes sin los jugadores

Jugó en el Málaga y el Rayo antes de pasar a transportar camiones con droga por Europa: “Con el narcotráfico ganaba en dos meses lo que en un año en el fútbol”

Un excanterano del FC Barcelona se retira a los 27 años por salud mental: “No quiero sufrir más”

Vinicius se cansa de las pitadas del Bernabéu y vuelve a liarla por redes sociales: no es la primera vez que muestra su descontento