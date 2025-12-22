Milagros Tolón y Elma Sáiz sustituirán a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación y la Portavocía de Gobierno

Imagen de archivo: Milagros Tolón Jaime, nueva ministra de Educación. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que Milagros Tolón Jaime sustituirá a Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Por su parte, la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, se hará cargo de la Portavocía de Gobierno.

Pilar Alegría, próxima candidata socialista a las elecciones autonómicas de Aragón, anunció su dimisión como ministra portavoz y titular de Educación el pasado martes en su cuenta de Twitter (ahora X). “Hoy cierro cuatro años y medio como ministra del Gobierno de España. Qué enorme privilegio y qué eterno orgullo haber podido contribuir a la mejora de la educación, la FP y el deporte de mi país. He sido muy feliz, pero ahora inicio mi camino más emocionante: vuelvo a mi casa, a Aragón. Con todas las ganas y la fuerza para trabajar en la mejora social, económica y de derechos en mi tierra“, publicó tras su último Consejo de Ministros.

Tras su marcha para liderar al PSOE de Aragón en las próximas elecciones, será Milagros Tolón Jaime quien quede al frente del Ministerio de Educación. La hasta ahora delegada de Gobierno en Castilla-La Mancha es diplomada en Magisterio por la Universidad de Castilla-La Mancha y licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense.

Pilar Alegría será la candidata del PSOE en las elecciones de Aragón, por lo que su adelanto fuerza su salida anticipada del Gobierno.

Tolón “ha adquirido un conocimiento y una experiencia en todos los niveles de Gobierno de nuestro país”, ha afirmado Sánchez. Tras su carrera como profesora en la escuela para adultos, Tolón se convirtió en la primera alcaldesa de Toledo en el año 2015 y continuó su trayectoria política como diputada de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sáiz, quedará al frente de la Portavocía de Gobierno en la segunda mitad de la legislatura. Sánchez avanzó la pasada semana que sería una mujer la nueva portavoz del Gobierno, pero no concretó más datos, ni siquiera si ya formaba parte del Ejecutivo o sería una nueva incorporación al Gabinete.

Sáiz compatibilizará sus labores como portavoz con el trabajo en la cartera que lidera desde 2023. “Es una gran ministra con la que España roza los dos millones de cotizantes en la Seguridad Social”, ha destacado Sánchez.

“Con las pilas cargadas” para el resto de la legislatura

Con estos nombramientos, Sánchez ha subrayado que el Ejecutivo encara la segunda parte de la legislatura “con ganas, energías renovadas, con las pilas cargadas y dispuesto a pelear por sacar adelante cada iniciativa, con voluntad de diálogo, con humildad y con la certeza de contar con los mejores perfiles para llevar a cabo esta tarea”.

Sánchez ha valorado positivamente la trayectoria de Alegría, quien “ha liderado el mayor esfuerzo inversión en décadas en materia educativa”, con un presupuesto récord para becas, y habría dado “un impulso sin precedentes” a la educación de 0 a 3 años. Además, ha reconocido el avance de leyes transformadoras, como la ley del deporte y la reforma de la Formación Profesional, que, en palabras de Sánchez, “ha logrado dignificar una oferta formativa clave para el presente y para el futuro del país”.