Donald Trump suspende el mayor parque eólico marino de Iberdrola en Estados Unidos: “Las torres son gigantescas”

El mayor parque eólico marino de Estados Unidos, con 806 MW de capacidad. (Montaje Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos ha pausado la concesión de permisos para proyectos eólicos marinos ya en desarrollo, entre ellos los futuros parques de Iberdrola en Estados Unidos. La medida, promovida por el presidente Donald Trump, afecta directamente a instalaciones como Vineyard Wind I, ubicado frente a Massachusetts, y responde a temores oficiales sobre posibles interferencias con el radar y la seguridad nacional. Así lo ha explicado el secretario del Interior, Doug Burgum. “Estas torres son gigantescas. Es comprensible que puedan causar problemas al radar”, ha explicado durante una intervención en Fox Business.

Los arrendamientos suspendidos involucran proyectos emblemáticos: Coastal Virginia Offshore Wind, a cargo de Dominion Energy en Virginia; Empire Wind de Equinor frente a Nueva York; Sunrise Wind y Revolution Wind de Orsted en Nueva York y Rhode Island; y Vineyard Wind I de Iberdrola. La decisión busca permitir que agencias federales, encabezadas por los departamentos del Interior y de Defensa, evalúen y gestionen los riesgos señalados por el Ejecutivo.

En el caso particular de Iberdrola, el contexto es especialmente relevante. La compañía, a través de su filial Avangrid y en sociedad con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), puso en marcha la construcción de Vineyard Wind I en 2021, empezando a suministrar energía a principios de 2024. El parque cuenta con 806 megavatios (MW) de capacidad y una inversión total de 3.000 millones de dólares (2.700 millones de euros) respaldados por contratos con las principales eléctricas de Massachusetts.

Así es el Vineyard Wind I, el parque eólico de Iberdrola

El parque eólico marino Vineyard Wind I se convirtió en el mayor de Estados Unidos con una capacidad de 806 megavatios (MW). La compañía, presidida por Ignacio Sánchez Galán, confirmó que la instalación suministraba energía renovable al Estado de Massachusetts, abasteciendo a más de 400.000 hogares. Esta cifra equivale a más de la mitad de la población de una ciudad como Boston o a toda la isla de Mallorca.

El proyecto supusouna inversión de 3.000 millones de dólares (más de 2.700 millones de euros), respaldada por contratos con las tres principales empresas eléctricas de Massachusetts. La construcción del parque se inició en 2021. Una vez operativo al 100%, evita la emisión de más de 1,6 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a retirar 325.000 coches de las carreteras.

Así fue la puesta en marcha de Vineyard Wind I, el mayor parque eólico marino de Estados Unidos. (Iberdrola)

Las turbinas instaladas, cuyas piezas de transiciónfueron fabricadas por la empresa asturiana Windar Renovables, cuentan con una capacidad nominal de 13 MW cada una. Según ha destacado Iberdrola, se trata de la turbina más grande del mundo occidental. Cada unidad puede suministrar energía a más de 6.000 hogares y empresas, y una sola rotación es capaz de cubrir el consumo diario de un hogar de Massachusetts.

La fabricación de 62 cimentaciones de los aerogeneradores corrió a cargo de Windar Renovables, con un contrato cercano a los 100 millones de euros. Esta operación generó cerca de 400 empleos en las instalaciones de la empresa en Asturias. Por otro lado, la italiana Prysmian Group ha sido responsable de la puesta en marcha del sistema de cable submarino que conecta el parque con la red eléctrica continental de Estados Unidos. Para ello, se utilizaron más de 134 kilómetros de cable eléctrico de corriente alterna de alto voltaje.

La empresa estadounidense Southwire diseñó, fabricó e instaló más de 51 kilómetros de cable de alta tensión terrestre. Además, en julio de 2023 se ha completado la instalación de la subestación marina, que dará servicio a todo el proyecto Vineyard Wind I. Esta infraestructura, la primera de su tipo instalada por Iberdrola en Estados Unidos y la sexta a nivel mundial, supera las 5.000 toneladas de peso y se ha convertido en la mayor subestación construida por la compañía hasta la fecha.

Endurecimiento de las políticas energéticas de Trump

El endurecimiento de las políticas energéticas bajo la influencia de Trump, reflejo de su eslogan Drill, baby, Drill en favor del sector hidrocarburos, genera tensión en los procesos de rotación de activos y ventas emprendidos por Iberdrola, una cuestión que se arrastra ya desde después del verano. La empresa inició en 2023 la venta parcial de energías limpias por valor de 10.000 millones de euros y en 2024 puso en marcha otro proceso sobre activos fotovoltaicos valorado en 1.800 millones; ninguno de los dos ha logrado culminar. Esta dinámica repercute igualmente en la industria auxiliar española que subcontrata Iberdrola, amenazando 1.200 millones de euros en exportaciones y empujando a los fabricantes nacionales a solicitar respaldo gubernamental, según informó El País.

El contexto político y económico estadounidense obliga a Iberdrola a recalibrar su enfoque. Aunque la empresa no abandona su fuerte apuesta por Estados Unidos, evidencia un giro estratégico hacia el negocio de redes —activos que eluden las controversias políticas sobre energías renovables y gozan de marcos retributivos estables—, tanto allí como en el Reino Unido. Este viraje quedó claro tras la detención en agosto de diversos proyectos renovables motivada por cambios fiscales y arancelarios, según adelantó El Español. Además, la compañía sigue invirtiendo a escala global y en fechas recientes ha conseguido captar más de 20.000 millones de euros en capital e instrumentos financieros.