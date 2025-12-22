A qué hora empieza el sorteo de la Lotería de Navidad 2025 en Canarias y cómo seguirlo en directo

Preparativos para el sorteo de la Lotería de Navidad este domingo en el Teatro Real, en Madrid. (EFE/Javier Lizón)

Para muchas personas, uno de los momentos más esperados y especiales del año es el sorteo de la Lotería de Navidad. Más allá del premio económico, este evento se ha convertido en una tradición que invita a compartir la ilusión con familiares, amigos o compañeros de trabajo, reforzando los lazos personales.

A lo largo de la mañana del 22 de diciembre se repartirán 2.772 millones de euros en premios entre más de 26 millones de décimos. El galardón más esperado del sorteo es el Gordo, que otorgará 400.000 euros a cada décimo ganador, convirtiéndose, un año más, en el gran protagonista.

¿A qué hora empieza el sorteo en Canarias?

A diferencia del resto de comunidades autónomas del territorio nacional, los canarios tendrán que despertarse antes si no quieren perderse el sorteo. El desarrollo de la Lotería de Navidad arranca a las 7:30 horas (horario Canarias), momento en el que se abrirá la retransmisión en directo desde el Teatro Real de Madrid. Será a partir de las 8:00 horas cuando empiece el sorteo de la mano de los niños de San Ildefonso.

Cómo ver el sorteo de la Lotería de Navidad

Quienes quieran seguir el sorteo en directo cuentan con distintas opciones. La web oficial de Loterías emitirá la retransmisión en streaming, de modo que podrá verse desde cualquier dispositivo con acceso a internet. A ello se suma la cobertura de RTVE, que también ofrecerá el sorteo a través de su página web, con un programa especial y seguimiento en tiempo real de todo lo que suceda en el Teatro Real.

Otra opción para no perderse ningún detalle será el directo que realizará Infobae, con el ‘última hora’ de todo lo que ocurra en relación con el sorteo durante la mañana del 22 de diciembre. De este modo, tanto en televisión como de forma online, el público podrá elegir la forma que más le convenga para seguir el Sorteo de Lotería de Navidad 2025 y conocer en simultáneo los números premiados y las historias que rodean a este acontecimiento anual.

Curiosidades y tradiciones del Sorteo de Navidad

La Lotería de Navidad no solo destaca por los premios, sino también por sus múltiples tradiciones y curiosidades que la hacen única. Por ejemplo, los niños del Colegio de San Ildefonso, encargados de cantar los números, siguen un método que se mantiene casi intacto desde el siglo XVIII. Además, cada año se revisan cuidadosamente los bombos y los billetes para garantizar la transparencia del sorteo.